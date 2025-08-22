5^ Lake Garda 42, si corre domenica 12 aprile 2026  

Torna la LAKE GARDA 42, torna l’evento che ogni anno in primavera porta migliaia di appassionati di running sulla sponda settentrionale del Lago di Garda. Torna la gara che, seppur giovane, è entrata nei cuori dei runner europei (ma non solo), gli stessi che da tempo chiedono la data della quinta edizione, e finalmente eccola qui: domenica 12 aprile 2026.

In realtà, la manifestazione partirà venerdì 10 aprile, per un weekend di “pure running”, ricco di attività collaterali pensate per coinvolgere tutti gli appassionati e gli accompagnatori dei podisti iscritti.

Seguendo il motto squadra che vince non si cambia l’intero impianto organizzativo viene confermato anche per l’edizione 2026, con un ricco programma di side events a tema running. Tuttavia, il clou del weekend resta la giornata di domenica 12 aprile quando si correranno la maratona LG42 e la mezza maratona LG21, dove sono attesi oltre 5.000 runner, equamente divisi tra le due competizioni. Anche i tracciati, naturalmente, sono confermati con le partenze della maratona da Limone sul Garda e il via della mezza maratona da Arco di Trento, con l’arrivo comune a Malcesine.

Ma ormai lo sappiamo, la LAKE GARDA 42 è ben più di una gara. «Siamo consapevoli che la manifestazione è ormai diventata una prova estremamente attraente per il popolo dei runner che non cerca solo una tracciato dove sfidarsi, ma una occasione dove unire una competizione con la scoperta del territorio – confida Jan Bruns, Event Manager di COMMUNICO ITALIA SSD A RL e il nostro impegno è rivolto esattamente in questa direzione: confezionare un weekend sportivo di alta qualità in un contesto sempre più accogliente».

Credits Wisthaler