Sydney Marathon domenica al via con 35mila runner, diventa una Major

Una maratona che è stata organizzata per la prima volta nel 2001, gli anni del primo boom delle maratone, giunta dunque oggi alla 26esima edizione, Sydney gode di questa grande promozione che la fa esplodere anche in termini partecipativi: quest’anno i runner al via saranno 35mila, ben di più dei ‘soli’ 20mila dell’anno passato e ben 113 le nazioni estere di provenienza dei partecipanti.

Dopo New York, Boston, Chicago, Berlino, Tokyo e Londra arriva dunque il continente oceanico nel grande circuito, in attesa nel 2026 del probabile ingresso di Cape Town in Sud Africa, andando così a prendere il continente africano. Previsto nel 2027 l’ingresso come nona Major Marathon di Shangai Marathon che aprirebbe così al mercato cinese, per una globalizzazione totale di questo grande circuito che tutti vogliono correre.

Il percorso

Da non dimenticare che in Australia sarà stagione invernale, seppur più mite che in Italia, la gara partirà all'alba, precisamente alle ore 6:30 locali, ovvero le 22:30 italiane di sabato sera. Domenica nella terra dei canguri si partirà da Miller Street a North Sydney e si passerà anche per l’Harbour Bridge per poi tagliare il traguardo nella fantastica location dell’Opera House.

Un percorso e un’altimetria di gara non facilissima, non c’è senz’altro la scorrevolezza di Berlino o di Londra. Ci sono senz’altro lunghi rettilinei dove è possibile dare continuità alla corsa ma anche tanti cambi di direzione e diverse inversioni a U che, soprattutto ai più veloci, posso far perdere secondi preziosi sul cronometro.

L’atimetria segnerà inesorabilmente la gara, dopo la partenza che ripercorrerà la maratona olimpica di Sydney 2000, vi sarà una lunga discesa nei primi 6km di gara (circa 80m di dislivello negativo), in seguito vi saranno tanti e continuativi un&down per tutta la gara che sicuramente renderanno più duri i 42,195k. Solo verso la fine ci sarà un altro lungo tratto in discesa che porterà i partecipanti fino alla finish-line.

Record e top runner

Nell’edizione 2024 sono stati segnati i record del percorso, autori della grande impresa sono stati due vincitori africani: il keniano Brimin Kipkorir e l'etiope Workenesh Edesa Gurmesa, rispettivamente al traguardo in 2:06:18 e 2:21:41.

Due nomi su tutti per celebrare l’ingresso di Sydney nel celebre circuito Major Marathon. Al via vi saranno il mito keniano, ex primatista del mondo, Eliud Kipchoge e la campionessa olimpica in carica Sifan Hassan. Quest’ultima ha un primato di 2:13:44 e sfiderà l’ex primatista mondiale femminile Brigid Kosgei (2:14:04), anche se non sono certo da sottovalutare le altre concorrenti, in particolare le etiopi Edesa, Bekere, Belete, Mesfin e Kumeshi, atlete che hanno personali tutti sotto le 2 ore 20 minuti.

Tra gli uomini oltre al quasi 41enne Kipchoge (2:01:09 ), vi sono una decina di atleti con primati personali inferiori alle 2 ore 4 minuti, conquistare il podio sarà davvero un’impresa ardua.

Maratona di Sydney in televisione

Prevista come per tutte le gare del circuito Major Marathon diretta tv e streaming su Eurosport a partire dalle ore 22.00 di sabato sera.