Record gara per Kiros e Hassan, vincitori della Sydney Marathon diventata Major

E’ Hailemaryam Kiros, classe 1997 il vincitore della Sydney Marathon, gara per la prima volta inserita nel prestigioso circuito Abbott World Marathon Major, una promozione che ha fatto impennare la partecipazione della massa dei maratoneti, andando così a conteggiare 35mila iscritti rispetto ai 20mila degli anni passati.
Kiros ha vinto in 2:06:06 stabilendo anche ilrecord della gara, mentre al femminile è la campionessa olimpica Sifan Hassan a festeggiare il successo chiudendo i 42,195km in 2:18:22, anche questo nuovo primato del percorso.
Tempi cronometrici buoni ma non eccelsi, complice anche il percorso assai duro, ben diverso dalle piatte strade di Londra o Berlino. Presenti nel tracciato anche diverse inversioni a ‘U’ oltre che continui saliscendi. Ne è nata comunque una gara più sull’uomo contro uomo, spalla a spalla, e meno con l’occhio sul cronometro.
La vera svolta della gara avviene al 32esimo chilometro quando nel gruppo di testa rimangono 7 atleti: Gobena, Cheserek, Korir, Ramakongoana, Kirwa, Kiros e Houdadi. In gara anche il celebre Eliud Kipchoge, che inizia a perdere terreno e secondi preziosi. Al 37km in testa vi sono Addisu Gobena e Hailemaryam Kiros Kebedew che con un cambio di ritmo fanno selezione e distanziano Lesotho Tebello Ramakongoana che perde così definitivamente speranze di vittoria.
Kiros nei chilometri rimanenti ha ulteriormente incrementato il ritmo fino a rimanere solo e involarsi verso la finish-line in 2:06:06. Alle sue spalle Gobena in 2:06:16 e Ramakongoana in 02:06:47.
Onore e grandi applausi per Eliud Kipchoge che, ormai quasi 41enne, è nono con 2:08:31.
Gara donne meno avvincente e sempre nelle mani della vincitrice olandese Hassan. Seconda al traguardo l'ex primatista del mondo Brigid Kosgei in 2:18:56 e Workenesh Edesa con 2:22:15.