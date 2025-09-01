Record gara per Kiros e Hassan, vincitori della Sydney Marathon diventata Major

Kiros ha vinto in 2:06:06 stabilendo anche ilrecord della gara, mentre al femminile è la campionessa olimpica Sifan Hassan a festeggiare il successo chiudendo i 42,195km in 2:18:22, anche questo nuovo primato del percorso.

Tempi cronometrici buoni ma non eccelsi, complice anche il percorso assai duro, ben diverso dalle piatte strade di Londra o Berlino. Presenti nel tracciato anche diverse inversioni a ‘U’ oltre che continui saliscendi. Ne è nata comunque una gara più sull’uomo contro uomo, spalla a spalla, e meno con l’occhio sul cronometro.

La vera svolta della gara avviene al 32esimo chilometro quando nel gruppo di testa rimangono 7 atleti: Gobena, Cheserek, Korir, Ramakongoana, Kirwa, Kiros e Houdadi. In gara anche il celebre Eliud Kipchoge, che inizia a perdere terreno e secondi preziosi. Al 37km in testa vi sono Addisu Gobena e Hailemaryam Kiros Kebedew che con un cambio di ritmo fanno selezione e distanziano Lesotho Tebello Ramakongoana che perde così definitivamente speranze di vittoria.

Kiros nei chilometri rimanenti ha ulteriormente incrementato il ritmo fino a rimanere solo e involarsi verso la finish-line in 2:06:06. Alle sue spalle Gobena in 2:06:16 e Ramakongoana in 02:06:47.

Onore e grandi applausi per Eliud Kipchoge che, ormai quasi 41enne, è nono con 2:08:31.

Gara donne meno avvincente e sempre nelle mani della vincitrice olandese Hassan. Seconda al traguardo l'ex primatista del mondo Brigid Kosgei in 2:18:56 e Workenesh Edesa con 2:22:15.