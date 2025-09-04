15^ Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K: aprono le iscrizioni

La spettacolare gara in notturna, che parte con le luci del tramonto e finisce al chiaro di luna con un percorso scenograficamente ricco di aspetti naturalistici diversi tra loro come la pineta, il lungomare e la spiaggia, sarà anche quest’anno a numero chiuso, con a disposizione 4.000 posti per la mezza maratona e 3.000 nella 10K.

Completerà il ricco programma la Alì Family Run, la corsa di 3 chilometri dedicata a bambini e famiglie che avrà luogo nel pomeriggio di sabato 16 maggio, le cui iscrizioni apiranno però più a ridosso della manifestazione.

Le iscrizioni alla 15^ Jesolo Moonlight Half Marathon sono disponibili sul sito www.moonlighthalfmarathon.it