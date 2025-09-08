F1RE e Monza21: semaforo verde per ciclisti e runner, il motore della passione è in Autodromo  

MONZA – Dal rombo dei motori della Formula 1 alle emozioni a pedali e di corsa. L’Autodromo Nazionale di Monza, appena uscito dal weekend del Gran Premio d’Italia, si prepara a un nuovo fine settimana di passione sportiva con due appuntamenti molto attesi: F1RE e Monza21, firmati FollowYourPassion.

Sabato 27 settembre toccherà ai ciclisti, protagonisti assoluti dell’evento F1RE, mentre domenica 28 sarà la volta di migliaia di runner impegnati nella Monza21. Stesso scenario – il Tempio della Velocità – per due manifestazioni che, dopo i lavori di ristrutturazione del 2024, tornano a regalare spettacolo e adrenalina lungo il rettilineo, i box e le curve più celebri al mondo.

F1RE: sui pedali dal tramonto all’alba

Il cuore della sfida non è un motore ma la passione. Centinaia di ciclisti si misureranno dal tramonto all’alba sui 5,793 km del leggendario circuito brianzolo, tra fatica, determinazione e spirito di squadra. La formula prevede gare individuali o a squadre da 2, 4 o 8 componenti, con un forte richiamo alla solidarietà: il 50% delle iscrizioni sarà infatti devoluto a Dynamo Camp e alla Fondazione Laureus Sport for Good.

Da quest’anno debutta anche la nuovissima formula 4h, pensata per chi vuole vivere l’emozione dell’Autodromo ma con una sfida più breve e intensa: quattro ore a tutta, con cambi veloci e strategia serrata, ideale per gli amanti dello sprint e per chi cerca un assaggio della magia notturna di F1RE senza affrontare la maratona fino all’alba.

F1RE si propone anche come occasione di team building per le aziende, con box personalizzati, catering e spazi hospitality, in un mix di sport, responsabilità sociale e condivisione.

Monza21: la corsa nel cuore del tempio della velocità

Con la scia delle bici ancora sull’asfalto, Domenica mattina 28 settembre sarà invece il turno della Monza21, appuntamento ormai fisso per i runner italiani e internazionali. È la prima occasione dell’autunno per testare la condizione fisica su un tracciato veloce e unico, che attraversa cordoli e curve storiche come la Variante della Roggia e la Sopraelevata, appena calcate dalle monoposto di Formula 1.

L’evento, inclusivo e aperto a tutti, propone diverse distanze: 30 km competitiva, mezza maratona (21,097 km) e 10 km competitiva, tutte omologate FIDAL, oltre a versioni non competitive da 5 e 10 km e alla mezza maratona turistico-sportiva, senza obbligo di tesseramento o certificato agonistico.

Novità di quest’anno è la 5K Longevity Run & Walk, realizzata in collaborazione con Named Group: un percorso accessibile a tutti – dai runner alle famiglie, dagli amici agli accompagnatori – arricchito da iniziative dedicate al tema della longevity, per sensibilizzare sull’importanza di salute, prevenzione e corretti stili di vita.

Running Series

Monza21 è anche la seconda tappa delle Running Series, con Bergamo21 ad aprire le danze a febbraio e Milano21 a chiuderle il 23 Novembre. Per questa edizione, BPER Banca, insieme a FollowYourPassion ha studiato una speciale medaglia dedicata a chi parteciperà a tutte e tre le gare. La chiamata a raccolta è dunque per quanti abbiano già partecipato a Bergamo21 e che potranno ambire ad un premio unico che li inserisce nella speciale community dei runner che hanno completato le Running Series.

Un weekend per tutta la città

Tra le mission di MG Sport, la promozione dei territori interessati dalle manifestazioni sportive che organizza. F1RE e Monza21 rappresentano dunque un volano per la città, con importanti ricadute economiche e una nuova occasione di vivere un weekend di festa, al contempo promuovendo i valori dello sport, benessere psico-fisico-sociale, condivisione, famiglia, solidarietà e ambiente, un tema sul quale MG Sport pone la massima attenzione trattandosi di un evento di massa.

Quest’anno, Monza21 è ufficialmente inserita nel programma del Festival del Parco di Monza, una rassegna culturale e naturalistica che valorizza uno dei parchi cintati più grandi d’Europa attraverso eventi, incontri, attività educative e momenti di scoperta. Un connubio perfetto tra sport, ambiente e promozione del territorio, che rende ancora più significativa la partecipazione alla corsa.

Come partecipare

Le iscrizioni per entrambe le gare sono aperte sul sito ufficiale www.followyourpassion.it. Per le partecipazioni aziendali e i format solidali di F1RE, è possibile contattare direttamente Dynamo Camp o Fondazione Laureus Sport for Good. Per Monza21, è possibile acquistare il pettorale solidale con Sport Senza Frontiere Onlus, direttamente dal sitoweb FollowYourPassion.