Presentata Treviso Runway Run, l’aeroporto Canova scalda i motori

Migliaia di runner, con le loro scarpette da corsa, “voleranno” sulla pista dell’aeroporto di Treviso Antonio Canova, in un evento innovativo e ad alto tasso di adrenalina, destinato a diventare storico nel panorama podistico italiano. Il fascino delle luci notturne della pista sarà accompagnato da musica e divertimento, creando un’atmosfera unica per tutti i partecipanti.

Nata da un’idea di MG Sport con il brand FollowYourPassion, leader degli eventi sportivi in Italia, Treviso Runway Run è frutto della collaborazione con il Gruppo SAVE che gestisce il Polo aeroportuale del Nord Est, comprensivo dell’Aeroporto di Treviso Antonio Canova.

Sono intervenuti

Corrado Fischer, Amministratore Delegato di AER TRE, Chief Operating Officer e Accountable Manager del Gruppo SAVE: “Siamo lieti di ospitare al Canova la Treviso Runway Run, un evento sportivo che offrirà ai partecipanti un'esperienza immersiva unica nel contesto dell’intera infrastruttura aeroportuale, dal parcheggio, all’area check-in, ai controlli di sicurezza, al gate d'imbarco, fino al piazzale aeromobili. La corsa si svolgerà sulla pista di volo, le cui luci saranno accese, comprese quelle della linea mediana, con un effetto di grande suggestione che permetterà alle migliaia di persone accomunate dalla passione per questo sport di vivere un’esperienza indimenticabile. Questa iniziativa di grande socialità sarà realizzata, lo sottolineiamo, garantendo la massima sicurezza per i partecipanti e per l’infrastruttura, attraverso molteplici controlli a cose e persone, con la collaborazione degli enti di Stato e degli operatori dell’aeroporto”.

Andrea Trabuio, Direttore Generale di MG Sport: “Siamo felici di presentare questo evento in una location unica come l’aeroporto di Treviso Antonio Canova che ha sposato l’idea e che si è rivelata entusiasta di ospitare per una notte migliaia di runner. E’ un evento che conferma per noi di MG Sport – FollowYourPassion il concept di offrire a tutti i partecipanti sempre di più un’esperienza indimenticabile, la cui unicità è legata alla capacità della location in cui si svolge di dar vita ad emozioni uniche. Per sabato 20 settembre ci prepariamo ad una grande festa per chiudere l’estate 2025”.

La gara

Al termine delle vacanze estive, Treviso Runway Run ha il merito di trasformare una corsa su strada in un’esperienza più ampia, che vede soddisfatta la voglia di ripartire verso nuove mete. Niente di più semplice, grazie alla possibilità di scegliere, durante l’iscrizione, la propria destinazione tra le sei proposte. Nella notte di sabato 20 settembre, migliaia di runner «decolleranno» verso sei mete, locali ed internazionali, con area check-in dedicata per ciascuna di esse. Da Treviso si potrà ‘volare’ verso Roma, con check-in dalle 19.30 alle 20.00, Barcellona, dalle 20.00 alle 20.30, Istanbul, dalle 20.30 alle 21.15, Los Angeles, dalle 21.15 alle 22.00, Bangkok, dalle 22.00 alle 22.30 e Sidney, quest’ultima con accesso libero dalle 19.30 alle 22.00, imbarco prioritario e area hospitality. L’orario di “imbarco” è più tardi per chi corre verso mete più lontane. Tutti i runner riceveranno lo stesso pacco gara, comprensivo di t-shirt commemorativa, luce frontale, eventuali gadget offerti da sponsor e partner, ristoro finale e medaglia finisher appositamente coniata per l’evento.

I controlli di sicurezza, simili a un vero check-in aeroportuale, dovranno essere completati entro le 22.30, prima di accedere al gate e all’hangar allestito come sala d’attesa pre-partenza. La serata sarà caratterizzata da musica, divertimento e adrenalina, garantendo un’esperienza unica sotto le stelle.

Iscrizioni

La partecipazione è aperta a tutti, purché in possesso di un certificato medico non agonistico. Sarà obbligatorio portare con sé la ricevuta di iscrizione e un documento di identità in corso di validità. Le iscrizioni sono aperte sul sito – CLICCA QUI

Il 2025 di MG Sport

MG Sport, con il brand FollowYourPassion, è un leader nell’organizzazione di eventi endurance in Italia. Ogni anno, propone competizioni di corsa, triathlon, ciclismo su strada, mountain biking e nuoto in acque libere, pensate per atleti di tutti i livelli. Il calendario 2025 consta di oltre 16 eventi.

Il calendario

1 febbraio – Bergamo Urban Night Trail

2 febbraio – Bergamo21

10 aprile – Roma Appia Run

25 aprile ChiaSWIM (Chia Sport Week)

26 aprile – ChiaTRI (Chia Sport Week) evento sospeso

27 aprile – Chia21 (Chia Sport Week)

3 maggio – MilanoTRI

3 maggio – Milano10K

4 maggio - Olbia21

11 maggio - StaiSano! RUN

29 giugno – LovereTRI

12 luglio - Gatorade Race The Bridge

26 luglio - Alta Valtellna Bike Marathon

20 settembre - Treviso Runway Run

27 settembre - F1RE

28 settembre - Monza21

4-5 ottobre - PeschieraTRI

23 novembre – Milano21