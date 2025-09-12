Maglia e medaglia: Eurospin Verona Run Marathon corre nella storia con la Biblioteca Capitolare

VERONA – Per questa edizione 24^ Eurospin Verona Run Marathon, grazie alla comunione di intenti con la Fondazione Biblioteca Capitolare, chi partecipa alla maratona veronese correrà nella storia antica di Verona. Più di sempre sarà un viaggio speciale e unico lungo 42,195km, dove turismo, cultura, storia, luoghi simbolo della città, prevenzione e solidarietà si uniranno definitivamente all’agonismo, al benessere e alla forte ed irrefrenabile passione per la corsa.

Presentata mercoledì 10 settembre nel Salone Monumentale della Biblioteca Capitolare di Verona il progetto grafico realizzato in collaborazione tra Eurospin Verona Run Marathon 42k/21k e Family Run e Biblioteca Capitolare e che farà da sfondo alla t-shirt tecnica ufficiale e alla medaglia che saranno consegnati a tutti i runner domenica 16 novembre.

Eurospin Verona Run Marathon è un evento organizzato con il patrocinio del Comune di Verona e la collaborazione di Città Sane da Gaac 2007 Veronamarathon Asd, storica società sportiva veronese alla guida anche di altri eventi rinomati nel panorama podistico internazionale quali la Romeo&Giulietta Run Half Marathon di domenica 15 febbraio 2026, Verona Christmas Run di domenica 21 dicembre 2025 e la neonata Verona Run Fast 10k 2025 al via domenica 12 ottobre.

10milioni l’impatto dell’evento sul territorio

Si stima in oltre 10milioni di euro l’anno l’impatto economico complessivo generato sul territorio dai partecipanti e dai loro accompagnatori per l’anno 2025 negli eventi Gaac 2007 Veronamarathon Asd.

Un dato economico del turismo sportivo in forte crescita, nel 2024 per la sola maratona era stimato in circa 6milioni di euro, da considerare che quest’anno si sta verificando un aumento d’iscritti e da considerare è anche l’impatto economico generato dalla Romeo&Giulietta Run Half Marathon in primis e dagli altri eventi organizzati.

I numeri degli eventi Gaac 2007 Veronamarathon

Nel 2024, così come gli anni precedenti, il numero complessivo degli atleti che hanno corso a Verona sono stati 25mila. In questo 2025 si cresce ancora, gli eventi sono diventati quattro ed i partecipanti saranno più numerosi, portando il totale a circa 30mila atleti sulle strade scaligere: in 10mila hanno già corso nella Romeo&Giulietta Run Half Marathon a febbraio, 5mila i previsti alla Verona Christmas Run, e in aggiunta rispetto al passato si aggiungeranno altri 1500 nella nuova Verona Run Fast 10k.

Per la maratona di novembre ad oggi le iscrizioni sono in forte crescita (+30%), si crescerà passando dai 10 ai 13mila partecipanti e l’ipotesi è quella di avere in città, nel weekend di gara della Eurospin Verona Run Marathon, 50mila persone, sommando gli atleti e gli accompagnatori. Tra questi vi saranno oltre 3mila stranieri, tradizionalmente provenienti da 60 nazioni estere.

Attraverso un questionario multilingue di soddisfazione, inviato dall’Ufficio Statistica del Comune di Verona a tutti i partecipanti dopo la manifestazione, è stata condotta un’analisi indipendente i cui risultati permettono di comprendere le dinamiche di impatto turistico sul territorio della maratona.

Il primo dato degno di nota è che la Eurospin Verona Run Marathon è un evento in costante crescita, nell’ultima edizione 2024 il 66.5% degli iscritti ha partecipato condividendo la trasferta a Verona con amici e/o familiari, e fermandosi in città, per il 95%, o zone limitrofe, per il 5% dei partecipanti.

I 10mila iscritti del 2024 hanno soggiornato per almeno due giorni nel 50% dei casi, o per tre o più giorni nel 34% dei casi. Di questi, il 46% ha soggiornato in strutture alberghiere tradizionali mentre il 54% ha optato per altre tipologie, quali Bed&Breakfast o similari.

Su una scala da 1 a 4, è risultato il 3.4 e 3.5 il grado di soddisfazione dichiarato, rispettivamente, relativamente all’evento e ai servizi offerti dallo stesso, sottolineando dunque la qualità organizzativa messa in campo da Gaac 2007 Veronamarathon. Dati dai quali, complessivamente, è possibile raccogliere un’ulteriore importante informazione: il 40% dei partecipanti pensa di tornare in futuro per visitare ulteriormente Verona.

T-shirt e medaglia, la storia antica della città scaligera da vivere correndo

Un design nato grazie alla collaborazione con la Fondazione Biblioteca Capitolare di Verona, oltre 1500 anni di storia racchiusi nella più antica biblioteca al mondo ancora in attività, un vero e immenso patrimonio culturale, unico, un’ulteriore occasione di consolidare i rapporti con e per il territorio.

Sulla T-shirt è raffigurata l’iconografia Rateriana (o Civitas Veronensis Depicta), la più antica rappresentazione della città di Verona che si conosca in quanto risale alla prima metà del X secolo, andata poi perduta durante la Rivoluzione Francese. Quella attualmente custodita all'interno della Biblioteca Capitolare di Verona è una copia commissionata da Scipione Maffei e realizzata con tecniche simili all’originale. La stessa iconografia Rateriana è raffigurata sulla elegantissima medaglia che ha la forma di un’antica pergamena. T-shirt e medaglia sono due oggetti da collezione, importantissimi per i maratoneti, che porteranno con orgoglio così uno storico ricordo di Verona nelle loro case e tra i loro amici.

“L’immagine rappresenta appunto l’iconografia rateriana, al di fuori della città si vede il teatro, poi al centro si vede il Ponte di Pietra, sopra si vedono l’arena minor e le torri degli apostoli che ricordano Gerusalemme. Nell’800, infatti, Verona è stata tappa dei pellegrini diretti a Gerusalemme, i veronesi hanno quindi costruito sette chiese e grazie a questa operazione Verona ha guadagnato l’appellativo di «Jerusalem minor». Nell’immagine si vedono anche le cupole rosse «Horreum», granai, simbolo della presenza di cibo, e le macine dentate, segnale che c’è lavoro in città. Questa iconografia venne portata da Raterium in Belgio ma poi fu bruciata dalla campagna napoleonica. Grazie ai fiamminghi abbiamo una copia fedele dell’originale che conserviamo qui e che è diventata la grafica di T-shirt e medaglia”, ha commentato Monsignor Bruno Fasani.

VeronaRun tour by ArcheoRunning

Corsa, storia, cultura, turismo si concretizzeranno già dal sabato 15 novembre grazie alla nuova iniziativa, gratuita, VeronaRun Tour by Archeorunning, progetto nato dalla collaborazione con la guida turistica storica dell'arte e runner Isabella Calidonna fondatrice di ArcheoRunning che dà la possibilità di partecipare a tre sessioni di allenamento (ore 8.00 – ore 11.00 – ore 16.00) lungo il centro storico di Verona.

Gli atleti-turisti, correranno circa 5km con diverse soste fermandosi per ascoltare nozioni storico-culturali. Previsto il passaggio nei punti più iconici della città scaligera. Partenza e arrivo da Piazza Bra, per ammirare l’anfiteatro Arena, Porta Leoni, la Casa di Giulietta, Piazza delle Erbe, Torre Lamberti, Piazza dei Signori, la Basilica di Santa Anastasia, Ponte di Pietra, poi attraverso la pista ciclabile lungo l'Adige si andrà verso il Ponte della Vittoria, Porta Borsari, Arco dei Gavi e Castelvecchio prima di rientrare all’arrivo in Piazza Bra dove si condividerà un rinfresco finale. Le iscrizioni a questo evento saranno aperte a breve.