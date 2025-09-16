Maratona di Palermo: 2000 gli iscritti a due mesi dallo start. Boom di stranieri

Palermo — La Maratona di Palermo si prepara a celebrare il suo trentennale con numeri in forte crescita e un respiro sempre più internazionale. A due mesi esatti dalla manifestazione (16 novembre) le iscrizioni registrano un incremento del +47% rispetto allo stesso periodo del 2024, con partecipanti già confermati da 46 nazioni diverse. Numeri pesanti che raccontano come le iscrizioni abbiano raggiunto al momento quota 2000.

L’aumento riguarda tutte le distanze: la maratona segna un +19% rispetto allo scorso anno, la mezza maratona un +48%, mentre le prove non competitive fanno segnare un autentico boom con un +149%.

Percentuale quest' ultima che certifica l'ampia partecipazione straniera e conferma la vocazione turistica e culturale dell’evento, che trasforma la corsa in un’occasione unica per vivere Palermo e il suo patrimonio artistico. Gli organizzatori si sono posti come obiettivo, da oggi fino alla chiusura delle iscrizioni del 2 novembre, di mettere a disposizione gli ultimi 1.000 pettorali che certificherebbero una partecipazione senza precedenti.