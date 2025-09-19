Rockin'1000, la più grande rock band del mondo suonerà a Milano21

Musica e corsa, ritmo e cadenza, adrenalina e passione, due mondi che grazie a Rockin’1000 e Milano21, l’evento running di FollowYourPassion, si uniranno in maniera definitiva e totale.

Il connubio tra queste due grandi realtà è stato presentato a Milano a De Montel Terme Milano, il più grande parco termale urbano naturale d’Europa che sorge in zona San Siro.

Domenica 23 novembre 2025 Rockin’1000, in qualità di Official Music Partner, per la prima volta nella storia suonerà in una corsa podistica e lo farà a Milano21 evento da oltre 10mila partecipanti provenienti da tutta Italia e da decine di nazioni del mondo.

Al ritmo della più grande rock band mondiale quel giorno sarà possibile correre la mezza maratona agonistica da 21,097km o la più semplice 10km anche in versione non competitiva. Un percorso velocissimo, in equilibrio perfetto tra storia e modernità, che passa tra il Duomo, Castello Sforzesco, Parco Sempione, la Darsena e CityLife.

The Biggest Rock Band on Earth, è il frutto dell’amore per un’idea folle e di un video virale con 1000 musicisti che suonano all’unisono. L’obiettivo iniziale era convincere i Foo Fighters a suonare a Cesena, in Italia. Ha funzionato, la band ha accettato l’invito e da allora i ROCKIN’1000 sono cresciuti come band e come Community, fino a diventare un’intrepida tribù globale che conta 100.000 appassionati di musica provenienti da tutto il mondo. Oggi i ROCKIN’1000 portano il rock negli stadi di tutto il pianeta, attraverso un’esperienza unica che abbatte la distanza tra musicisti e spettatori, celebrando la Musica come linguaggio universale e scrivendo un nuovo capitolo nella Storia del Rock.

Così Fabio Zaffagnini, fondatore di Rockin’1000: “Come nella corsa, anche nella musica di Rockin’1000 c’è dedizione, preparazione e soprattutto condivisione. Con Rock Your Race vogliamo portare l’energia della nostra community lungo il percorso della Mezza Maratona di Milano, trasformando ogni chilometro in un momento di incontro, ritmo e inclusione. Crediamo che sport e musica, insieme, siano un potente antidoto alla solitudine e un modo straordinario per unire le persone.”

Benessere, agonismo, uno stile di vita sano, la ricerca del benessere fisico e mentale, amicizia, socialità, solidarietà, musica e tanto divertimento uniti alla forte passione per lo sport: questi i princìpi a cui punta da sempre MG Sport con il circuito FollowYourPassion che in questo 2025 ha fatto gareggiare tra corsa, triathlon, ciclismo e nuoto ben 50mila persone in 17 eventi.

“Alcune gare raccontano meglio di altre questa crescita – fa sapere Giampiero Schiavo Presidente di MG Sport -. I numeri sono impressionanti, Bergamo21 ha registrato un incremento del +250% dal 2022 al 2025, Monza21 è esplosa, con un incredibile +600% nello stesso periodo, Milano21 ha più che triplicato i suoi numeri, segnando un +233%. Un successo che si riflette anche nella nostra capacità di comunicazione con oltre 3 milioni di persone raggiunte tramite media e stampa, più di 25 milioni di impression digitali e 2,5 milioni di utenti unici e una digital community che supera i 115.000 follower e genera più di 15 milioni di visualizzazioni annue”.

Così Andrea Trabuio Direttore Generale MG Sport: “Un sistema integrato di comunicazione – tra media partnership, digital advertising, social, newsletter e influencer che ci consente di mantenere vivo il dialogo con la nostra community tutto l’anno, e non solo nei mesi vicini agli eventi. La nostra community è internazionale: ad oggi il 25% dei partecipanti è straniero. Ed è una community variegata, con un equilibrio sempre maggiore di genere – oggi il 35% donne e 65% uomini – e con una forte presenza di giovani e adulti attivi”.

Sarà un autunno 2025 di grande intensità, con tre eventi di punta: F1RE e Monza21 all’Autodromo Nazionale di Monza il 27 e 28 settembre, PeschieraTRI il 4 e 5 ottobre e infine Milano21 domenica 23 novembre.

Gran finale del circuito FollowYourPassion sarà il 23 novembre con Milano21, migliaia di partecipanti troveranno clima ideale e un che con le sue distanze permette a tutti di partecipare. Mezza maratona 21,097km e la 10km sia in forma competitiva che non competitiva.

Dopo Bergamo21 di febbraio, Monza21 e Milano 21 saranno la seconda e la terza delle Running Series. BPER Banca, insieme a FollowYourPassion ha studiato una speciale medaglia dedicata a chi parteciperà a tutte e tre le gare. La chiamata a raccolta è dunque per quanti vogliano fare tripletta di partecipazione, potranno ambire ad una speciale medaglia, un premio unico che li inserisce nella speciale community dei runner che hanno completato le Running Series.

Anche quest’anno MG Sport, con il brand FollowYourPassion, si conferma leader nell’organizzazione di eventi endurance in Italia con gare di corsa, triathlon, ciclismo su strada, mountain biking e nuoto in acque libere ideate per atleti di tutti i livelli. Ben 18 gli eventi inseriti nel calendario 2025.

IL CALENDARIO

1 febbraio – Bergamo Urban Night Trail

2 febbraio – Bergamo21

10 aprile – Roma Appia Run

25 aprile ChiaSWIM (Chia Sport Week)

26 aprile – ChiaTRI (Chia Sport Week) evento sospeso

27 aprile – Chia21 (Chia Sport Week)

3 maggio – MilanoTRI

3 maggio – Milano10K

4 maggio - Olbia21

11 maggio - StaiSano! RUN

29 giugno – LovereTRI

12 luglio - Gatorade Race The Bridge

26 luglio - Alta Valtellina Bike Marathon

20 settembre - Treviso Runway Run

27 settembre - F1RE

28 settembre - Monza21

4-5 ottobre - PeschieraTRI

23 novembre – Milano21