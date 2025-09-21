E' quasi record del mondo a Berlin Marathon anche con il caldo. Vince Sebastian Sawe

Sabastian Sawe ha vinto la BMW BERLIN MARATHON con un tempo di 2:02:16, il migliore al mondo. Nonostante le temperature molto elevate, con 20 gradi alla partenza e fino a 25 gradi nella parte finale della gara, il keniano ha fatto segnare il nono tempo più veloce di sempre e un "record mondiale di clima caldo", che ovviamente non è un record ufficiale. Nessuno ha mai corso un tempo così veloce in condizioni così calde. Sabastian Sawe aveva quasi cinque minuti di vantaggio sul giapponese Akira Akasaki, secondo in classifica, che ha segnato 2:06:15, mentre l'etiope Chimdessa Debele si è classificato terzo in 2:06:57.

Arrivo serrato nella gara femminile: la keniana Rosemary Wanjiru ha tagliato il traguardo in 2:21:05, con soli tre secondi di vantaggio sull'etiope Dera Dida. E' terza l'etiope Azmera Gebru con 2:21:29.

Gli organizzatori della corsa su strada più spettacolare della Germania hanno registrato oltre 55.000 iscritti da 160 nazioni per la 51a BMW BERLIN-MARATHON. La gara ha confermato il suo posto tra le maratone più importanti al mondo.

La gara maschile

Sabastian Sawe voleva scoprire quanto velocemente avrebbe potuto correre a Berlino, così il trentenne ha corso a un ritmo da maratona mozzafiato nella prima metà della gara. Guidato dai pacemaker, il keniano ha superato il traguardo dei 10 km in 28:26, un tempo che lo avrebbe portato a un tempo finale di poco inferiore alle due ore. 60:16 è stato il tempo intermedio di Sabastian Sawe nella mezza maratona, esattamente il ritmo per il record mondiale di 60:35. Mentre il campione in carica Milkesa Mengesha (Etiopia) non è riuscito a resistere e si è poi ritirato, l'ultimo pacemaker si è fermato prima del previsto al km 23.

Con il caldo, Sabastian Sawe ha dovuto correre da solo in testa e non sorprende che non sia riuscito a mantenere il suo ritmo fino in fondo. Con un tempo di 1:26:06 al 30° km, era ancora in corsa per il record del percorso stabilito dal keniano Eliud Kipchoge nel 2022 (2:01:09). Ma non era una giornata da record importanti. "Ho dato il massimo e sono molto contento di aver vinto la gara. È stata dura con il caldo", ha detto Sabastian Sawe, che ha ormai vinto tutte e tre le sue maratone. Nel 2024 ha vinto Valencia e questa primavera ha trionfato a Londra.

"È stata una prestazione incredibile da parte di Sabastian in queste condizioni", ha dichiarato il direttore di gara Mark Milde. Diversi atleti di punta hanno faticato e sono usciti a causa del caldo dopo aver corso troppo velocemente all'inizio.

E' decimo l'italiano Ahmed Ouhda in un più che valido 2:10:39, suo nuovo primato personale che va a migliorare il 2:13:00 fatto a Venicemarathon nel 2024, sua unica e prima maratona.

La gara femminile

A causa delle temperature miti, le leader della classifica femminile hanno corso più lentamente del previsto fin dalla partenza. Quattro atlete erano ancora nel primo gruppo quando è stato raggiunto il traguardo della mezza maratona, dopo 69:07. Poco dopo il 25° km, la favorita, Rosemary Wanjiru, ha preso il largo e al 30° km aveva già un vantaggio di 24 secondi. Alla fine, la keniota era così esausta che ha quasi perso la gara negli ultimi metri. Dera Dida si stava avvicinando, ma l'etiope ha dovuto accontentarsi del secondo posto per la terza volta quest'anno. Dida ha mancato la vittoria per pochi secondi anche a Dubai e Parigi. Wanjiru ha vinto in 2:21:05, Dida ha corso in 2:21:08. "Non mi ero nemmeno resa conto che la vittoria fosse così vicina alla fine. Continuerò a lavorare per vincere la prossima volta", ha detto Dera Dida. Wanjiru ha avuto bisogno di cure mediche dopo l'arrivo e non si è presentata alla conferenza stampa.

Risultati uomini

1. Sabastian Sawe KEN 2:02:16

2. Akira Akasaki JPN 2:06:15

3. Chimdessa Debele ETH 2:06:57

4. Guye Adola ETH 2:07:11

5. Yuhei Urano JPN 2:07:35

6. Hassan Chahdi FRA 2:07:43

7. Shin Kimura JPN 2:08:37

8. Hendrik Pfeiffer GER 2:09:14

9. Joseph Panga TAN 2:09:35

10. Ahmed Ouhda ITA 2:10:39

Risultati donne

1. Rosemary Wanjiru KEN 2:21:05

2. Dera Dida ETH 2:21:08

3. Azmera Gebru ETH 2:21:29

4. Viola Cheptoo KEN 2:21:40

5. Fantu Worku ETH 2:21:57

6. Fabienne Königstein GER 2:22:17

7. Degitu Azimeraw ETH 2:23:02

8. Domenika Mayer GER 2:23:16

9. Honami Maeda JPN 2:24:36

10. Mestawut Fikir ETH 2:24:52