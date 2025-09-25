Con lo Short Track inizia oggi in Trentino l'ultimo mondiale XTERRA in Italia

Lo Short Track apre le danze

Il debutto è stato affidato allo Short Track: 400 metri a nuoto, 8 km in mountain bike e 3 km di corsa che in meno di 40 minuti hanno deciso la classifica finale della World Cup. Nel femminile il verdetto era già scritto: Marta Menditto ha conquistato la Coppa con una gara d’anticipo, prima italiana a riuscirci. Oggi l’azzurra corre senza pressioni, ma con un sogno chiaro: salire per la prima volta sul podio mondiale sabato nella Full Distance. Tra gli uomini, invece, la lotta è apertissima: Felix Forissier guida con soli 12 punti sul fratello Arthur, tre volte campione del mondo a Molveno, mentre il danese Jens Emil Sloth Nielsen – campione europeo in carica – è pronto a spezzare il dominio francese.

La sfida della Full Distance

Il clou arriverà sabato 27 settembre con la Full Distance: 1,5 km di nuoto, 32 km in mountain bike (1.100 metri di dislivello positivo) e 10 km di trail running. Un percorso tecnico e spettacolare, pronto a incoronare i campioni del mondo 2025. Oltre 100.000 euro di montepremi saranno distribuiti tra i migliori élite, mentre più di 1000 age group daranno vita a un vero “mondiale nel mondiale”, portando sulla linea di partenza storie ed esperienze da tutto il pianeta.

Il futuro è nei giovani

Domenica toccherà ai più giovani con l’XTERRA Youth World Championship: oltre 300 atleti tra i 14 e i 19 anni, in crescita del 26% rispetto al 2024, si sfideranno nelle categorie Youth A, Youth B e Junior. Dallo statunitense Sheri Shrock, 71 anni, alla belga Apolline Ramboux, 15 anni, Molveno unirà generazioni e culture, con squadre arrivate da 54 Paesi: Francia la più numerosa con 181 atleti, seguita dall’Italia con 139, poi Stati Uniti (98), Germania (88), Gran Bretagna (72) e Belgio (61).

Un festival di sport e natura

Attorno alle gare, l’XTERRA Village trasforma Molveno in un festival outdoor con clinic tecnici, yoga, stand gastronomici e musica. Un addio in grande stile che celebra sport, natura e comunità. Poi XTERRA volerà oltreoceano, ma le immagini dei campioni sul “lago più bello d’Italia” resteranno nella storia.