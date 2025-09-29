Alì Family Run: 'buona la prima' con oltre 2.000 persone a Chioggia!

Venezia - Il tour delle Alì Family Run inizia subito alla grande! Si è svolta venerdì 26 settembre la prima tappa a Chioggia, con oltre 2.000 persone tra studenti, insegnanti e famiglie che hanno dato vita alla settima edizione di questa corsa - camminata di solidarietà di circa 4 km, organizzata da SSD Venicemarathon in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Chioggia e ASD Marathon Cavalli Marini.

La manifestazione è stata salutata dal sindaco di Chioggia Mauro Armelao e dall’assessore allo sport Riccardo Griguolo, dalla consigliera comunale con delega per rapporti con Città metropolitana Marcellina Segantin, dal fiduciario Coni Matteo Perini e dal presidente del Rotary Club di Chioggia Carlo Albertini, invitati ad intervenire sul paco dal presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva e dal coordinatore generale Lorenzo Cortesi. Sempre per Venicemarathon, erano presenti anche il vicepresidente Stefano Fornasier e il consigliere Roberto Soggiu.

La gara è partita puntuale alle ore 10 dall'Isola dell’Unione e l'avvio è stato preceduto dalle note dell’Inno d’Italia. Un lunghissimo corteo di t-shirt verdi, molto apprezzate dai partecipanti, si è assiepato dietro l’arco di partenza per poi scatenarsi lungo il percorso che lambiva il bacino del Lusenzo e attraversava il centro storico della città, per circa 4 chilometri.

A tagliare per primo il traguardo è stato Riccardo Zanetti, 12 anni, studente del ‘Nicolò de Conti’, seguito da Tommaso Romagnani e Francesco Boscolo Moretto, mentre in campo femminile la più veloce è stata Viola Boscolo Mezzopan, 14 anni e studentessa del liceo scientifico ‘Veronese - Marconi', che si è messa alle spalle Cleo Filippo e Ambra Boscolo Cucco.

Grande festa poi per le premiazioni delle scuole più numerose, con l’Istituto 'Veronese - Marconi' che, con i suoi 346 studenti iscritti, ha alzato al cielo la coppa Alì per il settimo anno consecutivo e ha poi ricevuto un riconoscimento speciale dalla Città metropolitana di Venezia. Al secondo posto si è classificato il ‘Chioggia 5 – Sottomarina Nord’ (213 iscritti), seguito dall’ I.C. Chioggia 4 – Nicolò’ De Conti che ha partecipato con con 168 studenti.

Il tour prosegue con le prossime tappe: venerdì 3 ottobre a Portogruaro (Parco della Pace); sabato 11 ottobre a San Donà di Piave (Piazza Indipendenza); sabato 18 ottobre a Dolo-Riviera del Brenta (campo sportivo Walter Martire) e infine venerdì 24 ottobre, l’antivigilia della Venicemarathon, a Mestre nel Parco San Giuliano.

Nel frattempo, manca un mese esatto alla 39^ Wizz Air Venicemarathon, quest’anno dedicata alla figura di Giacomo Casanova di cui ricorrono i 300 anni dalla nascita e che si correrà, come da tradizione, sulle tre distanze di maratona, mezza maratona e 10 chilometri. Record di iscritti, con 19.500 runners già registrati e oltre il 50% di stranieri e iscrizioni già sold out sia nella 10k che nella 21K. Restano a disposizione solo gli ultimi 500 pettorali per la distanza regina, la maratona.

Le Alì Family Run sono manifestazioni organizzate da SSD Venicemarathon con il patrocinio di Regione Veneto, Città metropolitana di Venezia, Camera di Commercio Venezia Rovigo, Coni Comitato Regionale Veneto, Fidal Comitato Provinciale di Venezia.