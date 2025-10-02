A Caserta si corre con i bersaglieri: al via la XXII edizione della Flik Flok

CASERTA - Sport, musica e solidarietà racchiusi in una tre giorni in programma nel cuore di Caserta. Si tratta della XXII edizione della "Flik Flok", evento organizzato dalla Brigata bersaglieri “Garibaldi” dell'Esercito Italiano che si svolgerà il 10, l’11 e il 12 ottobre nei giardini esterni della Reggia di Caserta. Questa manifestazione, iniziata nel 1991, nel corso degli anni si è evoluta diventando una celebrazione che unisce l’istituzione militare con i cittadini. La XXII edizione della "Flik Flok" si farà grazie alla collaborazione instaurata dall’Esercito con Comune di Caserta, Coni, Fidal, Sport e Salute, Komen, Unicef, Associazione Nazionale Bersaglieri, Ufficio scolastico Regione Campania, Air Campania, imprese locali e con il patrocinio di Regione Campania e Provincia di Caserta.

Le attività avranno inizio venerdì 10, alle ore 09.00, con la cerimonia militare in occasione del 50° anniversario della costituzione della Brigata bersaglieri “Garibaldi”, a conclusione della quale verrà inaugurato il villaggio “Cremisi”, aperto per tre giorni. Il giorno 12 si terranno le tre competizioni di corsa: alle ore 09.00 una gara Fidal di 10 km su strada, valida quale Campionato regionale Master, alle 10.30 una passeggiata amatoriale non competitiva su strada di 5 km aperta a tutti a partire dal 14° anno di età, alle 11.30 una passeggiata su strada di 1 km rivolta ai bambini fino ai 13 anni denominata “corri con la famiglia e… Fido” alla quale avranno accesso anche gli animali da compagnia. Alla “Flik Flok” parteciperanno anche campioni quali i maratoneti 1° Grd. Daniele Meucci e C.le Magg. Vfp4 Sofia Yaremchuk, del Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito Italiano, testimonial della manifestazione. Le iscrizioni al sito www.asdgaribaldi.it.

Durante la tre giorni al villaggio “Cremisi” ci saranno eventi musicali, esibizioni sportive e momenti sociali per tutti i partecipanti e visitatori; sarà un luogo importante, dove famiglie, atleti e cittadini potranno trascorrere insieme una giornata di sport e valori. L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Komen Italia, in prima linea nella lotta ai tumori al seno sul territorio nazionale.

La presentazione ufficiale del programma è avvenuta durante una conferenza stampa presso la Caserma Ferrari “Orsi”, alla quale hanno partecipato il Generale di Brigata Daniele Cesaro, Comandante la Brigata bersaglieri “Garibaldi”, il Colonnello Valentino de Simone, Vice Comandante la Brigata bersaglieri “Garibaldi”, il dott. Michele De Simone, delegato provinciale Coni, il dott. Carlo Cantales, consigliere nazionale Fidal, il professor Bruno Fabozzi, presidente del comitato regionale Fidal, la dott.ssa Francesca Merenda, coordinatrice regionale Sport e Salute, il Tenente Colonnello Domenico Di Palo, presidente della Asd Esercito Garibaldi.

Grazie all'impegno instancabile della Brigata bersaglieri Garibaldi nelle scuole del territorio, ci si aspetta una grossa partecipazione degli studenti degli istituti superiori di Caserta e non solo. La Flik Flok è, infatti, un esempio concreto di come l’Esercito sa aprirsi al territorio, creando un legame autentico e duraturo con la società civile.