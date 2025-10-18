Campionato Italiano di Mezza maratona: i favoriti al via della gara di Cremona

Si tinge di tricolore Cremona che domenica ospita i Campionati italiani di mezza maratona. In palio sei titoli: assoluti, promesse e juniores per uomini e donne sui 21,097 chilometri.

Al maschile è atteso Nekagenet Crippa (Esercito), secondo nella rassegna dell’anno scorso e due volte vincitore in carriera con i successi ottenuti nel 2019 e nel 2023, che deciderà alla vigilia dopo essere rientrato sulla distanza a fine settembre con 1h04:43 a Lugano.

Puntano al podio due azzurri che in primavera hanno conquistato il bronzo a squadre nella mezza agli Europei di corsa su strada: Ahmed Ouhda (Esercito), 1h02:58 a Lovanio prima del recente 2h10:39 alla maratona di Berlino, e Alberto Mondazzi (Atl. Casone Noceto), fresco di personale con 1h02:36 un mese fa a Copenhagen.

Tra i pretendenti alle posizioni di vertice anche Badr Jaafari, sul terzo gradino nella passata stagione, e il campione italiano di cross Luca Alfieri, entrambi dell’Atletica Casone Noceto, oltre a René Cunéaz e Michele Fontana del Gp Parco Alpi Apuane, senza dimenticare Luca Ursano (Atl. Casone Noceto) e Stefano Massimi (Atl. Vomano).

La manifestazione sarà valida come terza e penultima tappa del Campionato italiano assoluto di società di corsa che vedrà in azione tra gli altri il keniano Jacob Kipkorir Kosgei (Gs Orecchiella Garfagnana) e il burundese Egide Ntakarutimana (Atletica Casone Noceto) anche se il principale candidato al successo è il keniano Moses Cheruiyot, capace di 1h00:29 quest’anno.

La gara femminile

Al via Nicole Reina (Cus Pro Patria Milano), seconda nell’edizione dell’anno scorso e scesa a 1h12:35 all’ultima Stramilano, azzurra con il team che ha vinto l’argento continentale della mezza in Belgio e anche l’oro del cross ad Antalya. Prova a rilanciarsi Anna Arnaudo (Battaglio Cus Torino), campionessa tricolore nel 2023, che vanta un primato di 1h11:39.

Una delle atlete più forma tra le iscritte è Sara Bottarelli (Freezone), già azzurra della corsa in montagna, 1h12:27 un paio di settimane fa a Trento sfiorando il personale di 1h12:26 su percorso omologato, ma sono in crescita anche Marika Accorsi (Cus Parma), 1h12:57 a metà settembre sulle strade di Parma, e Giulia Vettor (Cus Parma), 1h14:14 a Copenhagen.

Pettorale numero uno nella 24esima Half Marathon Cremona per l’eritrea Rahel Daniel, quinta sui 10.000 ai Mondiali di Eugene 2022. Nel cast anche la burundese Elvanie Nimbona (Carmax Camaldolese), la ruandese Clementine Mukandanga (Gs Orecchiella Garfagnana) e la keniana Shalyne Lagat. È la terza volta che i titoli tricolori si assegnano nella città lombarda, già sede nel 2011 con il record italiano di Nadia Ejjafini (1h08:27 poi eguagliato da Sofiia Yaremchuk l’anno scorso a Napoli) e nel 2013.

Partenza alle ore 8.50 per le donne e alle 9.40 per gli uomini in corso Vittorio Emanuele II e arrivo in piazza del Comune, di fronte al Duomo e sotto il Torrazzo, nell’evento organizzato dai Cremona Runners.