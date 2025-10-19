E' la 'mamma' 35enne Sara Bottarelli la campionessa italiana di mezza maratona

Prima volta tricolore con il record personale. Nei Campionati italiani di mezza maratona, a Cremona, è il giorno di Badr Jaafari al maschile e di Sara Bottarelli tra le donne, nuovi vincitori del titolo sui 21,097 chilometri con il miglior tempo in carriera.

Il varesino dell’Atletica Casone Noceto si impone con 1h01:48 nella sfida in chiave nazionale e abbassa di quattordici secondi il proprio limite realizzato due anni fa. Per il 27enne lombardo, terzo nella scorsa edizione e azzurro in primavera sui 10 km agli Europei su strada, il successo matura negli ultimi cinque chilometri quando riesce a staccare Ahmed Ouhda (Esercito, 1h02:14), che poi lo abbraccia subito dopo l’arrivo, e Alberto Mondazzi (Atl. Casone Noceto, 1h02:15), entrambi capaci di ritoccare il loro primato sulla distanza sotto lo sguardo del presidente FIDAL Stefano Mei.

Firmano un progresso cronometrico anche Luca Ursano (Atl. Casone Noceto, 1h02:52) e Marco Fontana Granotto (Atl. Insieme Verona, 1h03:22), invece tra gli altri si ferma dopo metà gara Nekagenet Crippa (Esercito). Per tutti anche l’applauso di Iliass Aouani, bronzo mondiale e campione europeo di maratona, presente come ospite.

La 'mamma' Bottarelli è campionessa italiana

Al femminile è netta l’affermazione della bresciana Bottarelli che esulta anche per il personal best con 1h11:46 sul traguardo sotto il Torrazzo. La 35enne della Freezone, due volte mamma e insegnante di professione, da qualche stagione si dedica soprattutto all’attività su strada dopo le soddisfazioni vissute nella corsa in montagna (oro a squadre e bronzo individuale agli Europei nel 2016 ma anche due titoli italiani in bacheca).

Oltre un minuto il suo vantaggio su Anna Arnaudo (Battaglio Cus Torino), tornata a buon livello con 1h12:50 all’indomani del 25esimo compleanno, e va sottolineato il terzo posto della 22enne Greta Settino (Toscana Atletica Empoli Nissan) che si aggiudica il tricolore promesse migliorandosi fino a 1h13:12. Quarta nella rassegna nazionale Marika Accorsi (Cus Parma, 1h14:11) che precede Diletta Moressa (Gs Orecchiella Garfagnana, 1h15:27), non completa la prova Nicole Reina (Cus Pro Patria Milano). Sul podio under 23 anche Rebecca Volpe (Alteratletica Locorotondo, 1h16:36) e Margherita Vignolo (Atl. Alba, 1h17:45).

Titolo promesse maschile per Abrham Asado (Atl. Casone Noceto) in 1h04:06 davanti a Mattia Marazzoli (Calcestruzzi Corradini Excelsior Rubiera, 1h04:50) e Stefano Cecere (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi, 1h06:17).

Proclamati anche i campioni juniores: Antonio Del Vecchio (Atl. Livorno, 1h07:33) prevale su Luciano Carallo (Atl. Valle Brembana, 1h07:39) e Alessandro Cena (Atl. Canavesana, 1h08:01), il tricolore under 20 femminile va a Marta Gianninoni (Acquadela Bologna, 1h23:45) seguita da Iris Battelli (Calcestruzzi Corradini Excelsior Rubiera, 1h29:21) e Agata Di Lorenzo (Atl. Clarina Trentino, 1h35:52).

A conquistare la 24esima Half Marathon Cremona, valida anche come terza e penultima tappa dei Societari di corsa, è il burundese Egide Ntakarutimana (Atl. Casone Noceto) con il record della manifestazione in 1h01:32 tallonato dal connazionale Celestin Ndikumana (Atl. Vomano, 1h01:35), prima donna l’eritrea Rahel Daniel in 1h10:27 nel duello con Elvanie Nimbona (Burundi/Carmax Camaldolese, 1h10:31).