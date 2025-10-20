Oltre 20.000 al via della 39^ Wizz Air Venicemarathon nel segno dei record e di Giacomo Casanova  

Venezia - Il sipario della 39^ Wizz Air Venicemarathon si è ufficialmente alzato questa mattina all’M9, il Museo multimediale del '900 di Mestre, che ha ospitato la presentazione della Maratona di Venezia in programma domenica 26 ottobre sulle distanze della maratona, mezza maratona e 10K

L’edizione che si ispira alla leggendaria figura di Giacomo Casanova, di cui ricorrono i 300 anni dalla nascita (2 aprile 1725), raggiunge il più alto numero di iscritti della sua storia. Ad oggi, infatti, è già stato superato ogni record con oltre 20.000 iscritti nelle 3 gare, di cui oltre il 40% rappresentato da stranieri. Numeri cresciuti rispetto al passato, ma pur sempre contingentanti nel rispetto dei valori di sostenibilità e del territorio ospitante.

In TV

La 39^ Wizz Air Venicemarathon sarà anche una prestigiosa vetrina mediatica a livello internazionale: la diretta della gara oltre ad essere trasmessa da Raiplay e Raisport dalle ore 9.30 circa, andrà in onda in oltre 90 paesi stranieri. Inoltre, amici, famigliari, accompagnatori e appassionati potranno seguire in diretta passo dopo passa la gara di ogni singolo atleta, collegandosi al sito www.venicemarathon.it e seguendo il live tracking di Evodata-Endu.

Le tre partenze

La prima gara a partire sarà la VM10K che scatterà alle ore 8 dal Parco San Giuliano a Mestre, seguita dalla 4^ Venice Half Marathon che partirà alle ore 8.45 dal 'salotto' di Mestre, Piazza Ferretto e infine la Maratona di Venezia che si avvierà da Villa Pisani a Stra, alle ore 9.40 circa. Anche quest’anno la Villa aprirà, in via del tutto eccezionale, i suoi cancelli per ospitare tutti i servizi pre-gara fino al momento di entrare nelle griglie di partenza.

Gara elite

L’Africa sarà ancora una volta la protagonista Solomon Mutai. Occhi puntati, quindi, sul keniano Kipsambu Kimakal (25 anni), terzo lo scorso anno in laguna alla sua prima esperienza sulle 42K e sull’ugandese Ben Chelimo Somikwo (29 anni) che vanta un personale sulla distanza di 2h08’03” fatto registrare nel 2024 alla Maratona di Daegu. C’è attesa anche per il debutto del keniano Moses Koech che sulla mezza maratona, alla Roma-Ostia nel 2022, fece registrare un ottimo 59’31”. Un altro volto noto che torna a Venezia è quello di Solomon Asmerom Shumay, sesto in Laguna lo scorso anno.In campo femminile torna la vincitrice dello scorso anno, l’etiope Birkutan Abera (31 anni) che vinse in 2h32’40”. Abera se la dovrà vedere con le keniane Ludwina Chepngetich (27 anni) al debutto sulla maratona ma con un personale sulla mezza distanza di 1h07, Janet Kiptoo e Mercy Kibor mentre dall’Etiopia arrivano Tefera, Tegegn e Thitu. La gara sara presentataalle ore 11, sabato 25 ottobre all'Exposport Venicemarathon Village.

Exposport

Da venerdì 24 ottobre si entra ufficialmente nel vivo con l’apertura del 34^ Exposport Venicemarathon Village (inaugurazione ore 12). La casa di Venicemarathon, ospite come sempre del Parco San Giuliano di Mestre (Porta Blu), rappresenta un’importante vetrina internazionale e un polo culturale, che ospiterà oltre 100 espositori tra aziende, istituzioni e charities e un cartellone ricco di incontri, dibattiti e approfondimenti.

Tra le novità, il quartier generale della Venicemarathon si trasferisce da quest’anno in Laguna, al Tronchetto, nel nuovissimo hotel Hampton by Hilton Venice Isola Nuova, inaugurando così un nuovo Running District a Venezia che si aggiunge a quello di via Ca’ Marcello a Mestre e poi l’ingresso di Hyundai (Official Automotive Partner) la cui partnership con la Maratona di Venezia rientra in un progetto di più ampio respiro “Run to progress”, ideato e promosso in tutta Europa per supportare la cultura del progresso e dell’innovazione. Con la prestigiosa conferma del title sponsor Wizz Air e dello sponsor tecnico Joma, sarà un’edizione ancora più frizzante anche grazie al Consorzio Tutela Prosecco DOC che delizierà, con le sue bollicine, tutti i momenti conviviali della manifestazione e regalerà ai vincitori della gara una Magnum.

Le dichiarazioni

La presentazione è entrata nel vivo con il presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva che ha presentato al pubblico i membri del Direttivo presenti quali il General Manager Lorenzo Cortesi, Claudio Borghello, Mara Carraro, Stefano Fornasier, Enrico Jacomini, Ivano Sacchetto e Roberto Soggiu ed encomiato più volte il lavoro dei numerosi volontari che formano la grande squadra Venicemarathon. Il presidente Rosa Salva si è soffermato poi sulla portata di questo straordinario evento con uno sguardo già al quarantennale : "Il livello che abbiamo raggiunto quest'anno – ha illustrato Rosa Salva - rappresenta il consolidamento di un progetto complesso, costruito 39 anni fa anni assieme a molte delle persone che oggi compongono la nostra grande Famiglia, ma è soprattutto frutto del gran lavoro di squadra che siamo riusciti ad intavolare con il territorio stesso: dal Comune di Venezia, alle Amministrazioni comunali dell'intera Città Metropolitana, alle Forze dell’Ordine, ai prestigiosi sponsor che ci affiancano. In questi anni Venicemarathon ha dato tanto al territorio in termini di visibilità e promozione, ma ha anche ricevuto molto dal territorio stesso e questa splendida sinergia ci rende orgogliosi. Per il 40ennale del prossimo anno stiamo pensando a iniziative eccezionali che sveleremo nel corso dell’anno".

La parola è poi passata al vicesindaco e assessore allo sport Comune di Venezia Andrea Tomaello: "Venicemarathon è una grande festa per la città ed io ho potuto viverla anche dall’interno correndo più volte la 10 chilometri e rendendomi conto sia della sua complessità che della qualità dei servizi offerti agli atleti. D’altronde, se una manifestazione ha una storia così lunga e importante significa che è stata capace di fare rete e sistema con tutte le realtà che costituiscono il nostro territorio”.

Il coordinatore generale di Venicemarathon Lorenzo Cortesi ha poi illustrato nel dettaglio i numeri della Domenica avremo al via oltre 20.000 persone e più precisamente 7.100 nella maratona che partirà da Stra, 5.500 nella mezza maratona di Piazza Ferretto a Mestre e 8.000 nella 10K del Parco San Giuliano a Mestre. Altissima è la presenza degli stranieri che nella 42K supera il 50% e altissima è anche la presenza femminile che in generale si attesta attorno al 40%, ma che nella 10K supera il numero degli uomini iscritti. Numeri che genereranno un’importante ricaduta economica sul territorio che sicuramente supererà gli oltre 10 milioni dello scorso anno e che renderemo noto appena il nuovo studio sarà pronto. Infine, siamo già proiettati al quarantennale e alle 20 di domenica 26 ottobre apriranno già le iscrizioni per l’edizione del 25 ottobre 2026”.

La 39^ Wizz Air Venicemarathon rientra nell’ Abbott World Marathon Majors Wanda Age Group World Ranking, è riconosciuta a livello mondiale dalla World Athletics e certificata Gold Label dalla FIDAL.