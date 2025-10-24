Tuttosport.com

Faster than Death Run 2025, Milano corre di sera domenica 16 novembre  

DF Sport Specialist, Runnoween e Joma insieme per una corsa urbana notturna tra sport, musica e divertimento
3 min
Faster than Death Run 2025, Milano corre di sera domenica 16 novembre  

Una serata dedicata alla corsa, alla musica e all’energia: domenica 16 novembre DF Sport Specialist organizza la Faster than Death Run, un evento unico nel suo genere che trasforma la corsa in una vera festa urbana tra luci, ritmo e movimento nel cuore di Milano.
In collaborazione con Runnoween e Joma, la serata promette adrenalina, condivisione e tanto divertimento, con la colonna sonora di DJ Aladyn, direttamente da Radio Deejay.

DF Sport Specialist è il punto di riferimento per chi vive lo sport con passione: con i suoi negozi e le numerose iniziative dedicate alla community outdoor e running, promuove da sempre i valori di energia, inclusione e condivisione.
Runnoween è il brand che ha trasformato la corsa in un’esperienza collettiva e spettacolare, unendo running, musica e atmosfere dark in eventi unici e riconoscibili in tutta Italia.
Joma, marchio sportivo internazionale, accompagna atleti e appassionati con prodotti tecnici di alta qualità, garantendo comfort e performance a ogni passo.

L’evento

Il ritrovo è fissato dalle ore 15.00 presso DF Sport Specialist Milano – via Palmanova, dove i partecipanti potranno ritirare il pacco gara, testare le calzature Joma e immergersi subito nell’atmosfera dell’evento con il DJ Set di DJ Aladyn e Funk in Milano.
La partenza è prevista alle ore 17.00, “col favore delle tenebre”, per affrontare un percorso di 5 km da ripetere due volte (10 km totali) all’interno del Parco Lambro, su terreno misto gravel, prato e asfalto.
Non ci saranno cronometri, classifiche o vincitori: l’unico obiettivo sarà vivere insieme la passione per il running.

Dalle ore 18.00 l’appuntamento torna al punto di partenza per il post-run party, con buffet, food & beverage e un nuovo DJ set, sempre a cura di DJ Aladyn e Funk in Milano. L’evento si concluderà alle ore 19.30.

Iscrizioni e pacco gara

La partecipazione è aperta a tutti, con 300 posti disponibili e pacco gara garantito ai primi iscritti.
La quota di iscrizione è di 15 euro e comprende:

T-shirt tecnica Joma “Faster than Death Run”
Torcia frontale Petzl
Gym bag
Gadget Radio Deejay
Barretta energetica
Voucher DF Sport Specialist
Il pacco gara potrà essere ritirato a partire dal 7 novembre presso DF Sport Specialist Milano Palmanova.
L’iscrizione è nominale e non rimborsabile.
Per i minori di 12 anni la partecipazione è gratuita (senza pacco gara), mentre i ragazzi tra i 13 e i 17 anni potranno iscriversi regolarmente, accompagnati da un genitore o tutore legale.

Info e iscrizioni

Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito
www.df-sportspecialist.it nella sezione Eventi

