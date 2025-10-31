Tuttosport.com

"New York ti cambia la vita": Domenica la maratona con ben 2500 italiani al via  

Poli, che trionfò nell’86: "Ricordo quando sono entrato in Central Park... L’ho rifatto da amatore"
Walter Brambilla
1 min
"New York ti cambia la vita": Domenica la maratona con ben 2500 italiani al via  

Se qualcuno ritiene che le maratone siano in crisi, prenda atto che 2500 italiani hanno già attraversato l’oceano Atlantico e, domenica, si presenteranno a Staten Island per percorrere i cinque borough fino ad arrivare a Central Park. Traduzione: “mordere” la Big Apple e conquistare New York. Tra questi anche uno dei quattro vincitori azzurri che hanno fatto la storia della gara olimpica più lunga. Si parla di Gianni

