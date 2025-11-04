I traguardi di MG Sport : Milano21 da record e certificazione B Corp, ambiente, sostenibilità e impatto sociale  

MILANO – L’energia del successo soffia forte in casa MG Sport. La società, promotrice del circuito di eventi endurance FollowYourPassion, aggiunge un nuovo e prestigioso traguardo alla propria storia: l’ottenimento della certificazione B Corp, riconoscimento dal grande valore etico e simbolico che premia le aziende impegnate a coniugare performance, responsabilità sociale e sostenibilità.

Record di partecipanti a Milano21

Nel ricco calendario FollowYourPassion, che ogni anno propone 18 eventi di massa tra corsa su strada, trail running, triathlon, ciclismo e nuoto in acque libere, coinvolgendo oltre 50mila atleti da tutta Italia e dall’estero, si avvicina il momento del gran finale. Domenica 23 novembre Milano sarà protagonista con Milano21, l’evento conclusivo del circuito 2025, pronto a vivere un’edizione da record.

Grazie anche al nuovo format ROCK YOUR RACE, che porterà lungo il percorso oltre 150 musicisti di Rockin’ 1000 pronti a suonare dal vivo per sostenere i runner, è già arrivata la conferma del record di partecipanti. Superata la soglia degli 11mila iscritti del 2024, la previsione è di raggiungere quota 15mila partecipanti tra la mezza maratona competitiva FIDAL e la 10 km, anche in versione non competitiva. Un traguardo che consacra Milano21 tra le manifestazioni running più partecipate d’Italia, con il dato ufficiale atteso nei prossimi giorni alla chiusura delle iscrizioni.

Nel DNA di MG Sport c’è la volontà di andare oltre la performance sportiva: unire sport e divertimento, valorizzare il territorio e promuovere la sostenibilità, riducendo l’impatto ambientale e generando un impatto sociale positivo.

La certificazione B Corp

B Lab™, nata nel 2006, è la rete internazionale che promuove un nuovo modello economico, fondato sull’idea che un’economia diversa non solo sia possibile, ma anche necessaria. Al centro del suo operato c’è la convinzione che le imprese possano essere motore di cambiamento, mettendo gli stakeholder al cuore delle proprie decisioni. B Lab™ è conosciuta per la certificazione B Corp™, riconoscimento che MG Sport aggiunge con orgoglio al proprio percorso di crescita e innovazione.

Entrare nella comunità delle B Corp™ significa aderire a un movimento globale di aziende che rispettano elevati standard di impatto sociale e ambientale, impegnandosi per un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo. In qualità di B Corp, MG Sport si impegna a garantire responsabilità e trasparenza, pubblicando il proprio punteggio di performance sul profilo ufficiale B Corp e avviando un processo di miglioramento continuo, con una verifica triennale dei requisiti, in costante evoluzione.

Un traguardo che conferma l’impegno dell’azienda nel mettere persone, comunità e ambiente al centro delle proprie attività. MG Sport è inoltre la prima azienda italiana del settore eventi sportivi di massa a ottenere questa prestigiosa certificazione.

Andrea Trabuio, Direttore Generale di MG Sport, commenta:

“Diventare B Corp rappresenta per noi un traguardo importante e, allo stesso tempo, un punto di partenza. È il riconoscimento di un impegno concreto verso un modello di crescita più sostenibile e responsabile, che mette al centro le persone, la comunità e l’ambiente. Lo sport ci insegna ogni giorno il valore della lealtà, del rispetto e del gioco di squadra: gli stessi principi che guidano il nostro lavoro e le scelte che facciamo. Siamo orgogliosi di far parte di un movimento globale di aziende che scelgono di generare impatto positivo, non solo economico ma anche sociale e ambientale.”

Prossimi appuntamenti

Domenica 23 novembre al via Milano21, il primo evento MG Sport targato FollowYourPassion che potrà fregiarsi della certificazione B Corp. Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale fino alle ore 23,59 di giovedì 20 Novembre 2025 oppure al raggiungimento del numero massimo di iscritti.

Il format VIP, valido su entrambe le distanze, offre servizi dedicati per vivere Milano21 con comodità e stile. Gli iscritti avranno fast track per il ritiro del pettorale, spogliatoi e deposito borse riservati, accesso all’Area Hospitality post-arrivo, t-shirt personalizzata, gadget esclusivo e servizi igienici riservati. È possibile ritirare il pettorale la domenica mattina, dalle 7:15 alle 8:00, presso il Milanosport – Velodromo Maspes-Vigorelli.

Il pacchetto VIP include anche accesso alla prima griglia di partenza dopo gli élite, pass ricordo personalizzato con foto e massaggi post-gara. Le iscrizioni chiudono alle 23:59 di venerdì 14 novembre 2025 o al raggiungimento dei 100 posti disponibili – CLICCA QUI.

La quota di iscrizione comprende: pettorale con chip di rilevazione tempi, pacco gara con prodotti di sponsor e parter, maglietta ufficiale, rifornimenti e spugnaggi sul percorso, ristoro finale, assicurazione, medaglia finisher, diploma finisher scaricabile dal sito, assistenza tecnica e medica. Per le iscrizioni di gruppi di 10 o più partecipanti contattare giuseppe@mgsport.it.