Record e sold-out per Milano21, in 15mila al via domenica 23 novembre

MILANO – 15mila runner al via di Milano21, gara gioiello di FollowYourPassion sempre più amata e ricercata. Una gara da record partecipativo, con un sold-out sperato, atteso e arrivato. Un successo ancora prima di iniziare, un evento che segna la storia del running meneghino e che è stato presentato presso Palazzo Bovara sede della Confommercio.

Il pensiero degli organizzatori è affidato a Giampiero Schiavo, Presidente di MG Sport: “FollowYourPassion non è solo un circuito di gare, ma una comunità che unisce sport, esperienze e persone. Cresciamo insieme, con passione e responsabilità, generando valore per i territori e per chi li vive. Essere B Corp significa trasformare ogni corsa in un passo verso un futuro più sostenibile e inclusivo" e a Andrea Trabuio, direttore generale MG Sport: "Sono orgoglioso del sold out di Milano21, con 15.000 partecipanti pronti a vivere la città come un grande palcoscenico. Vedere la città animarsi di musica, festa e passione, con runner da tutto il mondo, è una soddisfazione enorme. Milano21 non è solo una gara: è un’esperienza che celebra lo sport, la cultura e l’energia unica di Milano”.

Hanno presenziato Simonpaolo Buongiardino, Vice Presidente Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e Martina Riva Assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano: “Milano21 è molto più di una corsa: è una festa dello sport che attraversa la città e la unisce nel segno della passione, della sostenibilità e dell’inclusione. Vedere 15mila runner da tutto il mondo correre tra i simboli di Milano è l’immagine di una città aperta, viva e capace di accogliere. In breve, la nostra idea di Milano”.

La festa comincia già venerdì 21 novembre con l’apertura dell’Expo Village presso i Magazzini Raccordati (Via Sammartini 44, Milano - nei pressi della Stazione Centrale) dove, anche sabato 22 novembre, dalle 9.30 alle 19.00, sarà possibile ritirare il kit gara. Domenica 23 novembre l’Expo Village si sposta presso Milanosport – Velodromo Maspes-Vigorelli in Via Arona, 19 con apertura dalle 07.15 ma dove non sarà possibile né iscriversi né ritirare il kit gara. Dalle 8.45 partenza della mezza maratona e della 10k competitiva e, a seguire, della 10 km non competitiva.

Milano21 è la mezza maratona di Milano che d omenica 23 novembre segnerà l’ultima tappa dell’intenso e spettacolare circuito 2025 di FollowYourPassion organizzato da MG Sport. Dopo gli 11mila partecipanti del 2024 i cuori dei runner sono stati definitivamente conquistati, grazie anche alla presenza dei Rockin’1000 con il progetto Rock Your Race, saranno ben 15mila i partecipanti per questa edizione 2025. con oltre 7mila atleti provenienti da 50 nazioni estere.

Rock Your Race

Milano21 sarà una festa da vivere a ritmo di musica, grazie a Rockin’1000, Official Music Partner della manifestazione, che per la prima volta accompagnerà la gara lungo tutto il percorso. Un’esperienza unica e coinvolgente nata dall’amore per un’idea visionaria – quella dei 1000 musicisti che suonano all’unisono dando vita a The Biggest Rock Band on Earth – e che a Milano21 porterà 10 band e 250 musicisti distribuiti in diversi punti musicali della città.

Annunciati oggi i 10 punti musicali che animeranno il percorso e trasformeranno Milano in un grande palcoscenico a cielo aperto: Piazza Giulio Cesare, la Triennale, piazza del Cannone, piazza della Repubblica, corso Venezia, Case Rotte, piazza San Babila, piazza Cinque Giornate, piazza XXIV Maggio e Viale Porta Vercellina. Dieci postazioni dove musica ed energia accompagneranno i runner per tutta la durata della corsa.

“Siamo molto contenti della risposta della nostra community a Rock Your Race. Domenica 23, oltre 250 musicisti di Rockin’1000 animeranno il percorso della mezza maratona e della 10 km con 11 postazioni musicali distribuite lungo tutta la città. La musica inizierà alle 8:45 e accompagnerà i runner fino all’arrivo dell’ultimo partecipante, intorno alle 13. L’entusiasmo è talmente tangibile che Fabio Zaffagnini, ideatore e founder, parteciperà alla 10 km, fermandosi in alcune postazioni per suonare insieme ai musicisti alcuni dei brani della nostra playlist.”.

BPER Banca

BPER Banca conferma il proprio impegno a sostegno dello sport e delle comunità locali, sostenendo anche quest’anno come Main Sponsor gli eventi running di MG Sport in programma nell’autunno 2025. Con Monza21 e Milano21, così come con il nuovo format Rock Your Race, BPER rinnova il proprio sostegno a manifestazioni che promuovono benessere, inclusione e spirito di squadra, valori che la Banca condivide e mette al centro delle proprie iniziative di vicinanza ai territori. Conferma inoltre la volontà di incoraggiare uno stile di vita sano e di contribuire a rendere sempre più accessibili occasioni di incontro, divertimento e sport.

Chi ha già partecipato alle altre due tappe delle Running Series – Bergamo21 e Monza21 – potrà finalmente ricevere il giusto premio per le proprie fatiche, la speciale medaglia per onorare passione, impegno e tenacia. E' intervenuta Serena Morgagni, responsabile Direzione Communication di BPER

On e FollowYourPassion

On rappresentata da Carlotta Romeo, Marketing Director On Italia: "Le nostre attivazioni si sono rivelate una piattaforma potente per rafforzare la credibilità del brand e consolidare il legame con community autentiche, unite dalla passione per la performance e il movimento. Ogni evento è stato un’occasione per incontrare persone che vivono lo sport come energia, determinazione e piacere, creando un senso crescente di appartenenza e condivisione. Siamo orgogliosi di essere per la prima volta partner tecnico ufficiale della MILANO21 Half Marathon: un traguardo che rappresenta al tempo stesso un nuovo punto di partenza. Con il progetto Road to Milano21 abbiamo accompagnato i runner in un percorso di preparazione e motivazione, costruendo un dialogo sempre più forte con la città e la sua community.

Durante il weekend, inviteremo tutti a vivere lo spirito On attraverso allenamenti, incontri con gli atleti del Tuscany Camp, test prodotto e momenti di energia condivisa. Vogliamo che ogni persona si senta parte della nostra famiglia: perché correre non è solo tagliare un traguardo, ma vivere un’esperienza di libertà, connessione e scoperta di sé".

Il pettorale solidale di Sport Senza Frontiere

Sport Senza Frontiere da oltre 14 anni si occupa di inclusione sociale, contrasto alla povertà educativa e benessere attraverso lo Sport aiutando bambini/bambine e adolescenti in gravi condizioni di disagio socioeconomico e a rischio esclusione sociale, insieme ai loro nuclei familiari. Dal 2022 è costante la collaborazione con FollowYourPassion per un sostegno reciproco e ancora in occasione di questa Milano21 i partecipanti hanno potuto fare una donazione libera durante l’iscrizione o acquistare un pettorale solidale, di cui parte della quota verrà versata come donazione all’ETS.

A Milano21 c’è Barilla Protein+

Barilla invita a dedicarsi a ciò che ci fa stare bene, incoraggiando le persone a vivere le proprie passioni, come la corsa. Barilla Protein+ è la nuova pasta Barilla con un plus di proteine (20g di proteine per 100g) e può essere una possibile opzione adatta anche a chi ha una vita attiva, per chi è sempre di corsa e per chi corre per passione. Consumata con altri alimenti, può contribuire a un’alimentazione sana e bilanciata senza rinunciare al piacere a tavola.

“Siamo orgogliosi di condividere con Milano21 il valore della passione, motore da sempre di quello che facciamo. Versatile e semplice da preparare, Barilla Protein+ rappresenta una novità pensata per chi ricerca la cura di sé e il piacere unico di un buon piatto di pasta Barilla” ha commentato Annalisa Achilli - Pasta Barilla & Emiliane Marketing Associate Director.

Hyundai Italia

Hyundai Italia si è affermata come una delle protagoniste della mobilità, consolidando la propria leadership sotto la vision globale “Progress for Humanity”. Una filosofia che guida ogni scelta del Brand: non semplicemente costruire automobili, ma fornire innovazioni che migliorano la vita delle persone, ogni giorno. Forte della gamma motori e segmenti più completa del mercato, punta a soddisfare al meglio le differenti esigenze dei propri clienti. La rete vendita è costituita da 80 concessionarie per un totale di 130 showroom distribuiti in maniera capillare in tutta Italia e con quasi 50.000 unità vendute lo scorso anno (+1,2% rispetto al 2023), il Brand continua a rafforzare il legame con i clienti, in uno dei mercati più competitivi ed in cui l’auto continua ad essere in cima alla lista dei desideri.

Hyundai entra quest’anno nel mondo della corsa, sponsorizzando alcuni tra i più importanti eventi podistici d’Italia — Roma, Venezia, Verona e Milano. Perché, proprio come nel running, anche per Hyundai ogni traguardo rappresenta un nuovo punto di partenza, raggiunto con determinazione e innovazione costante, verso un futuro di mobilità sempre più sostenibile e a misura delle persone.

Francesco Calcara, Presidente e CEO di Hyundai Italia: “Siamo orgogliosi di affiancarci ad una manifestazione così significativa, oltretutto nella città da cui operiamo nel nostro Paese. Attraverso le attività che proporremo nell’area expo e lungo il percorso di gara, puntiamo a coinvolgere runner e spettatori per far conoscere da vicino cos’è Hyundai, uno dei brand più innovativi presenti sul mercato dell’auto, ma non solo. Hyundai crede fortemente nei valori di condivisione, energia e supporto reciproco: principi che esprimono pienamente la nostra visione di Brand, ‘Progress for Humanity’. Un’idea di progresso fatta di innovazioni che hanno lo scopo di migliorare diversi aspetti della vita quotidiana delle persone. È con questo spirito che abbiamo scelto di entrare nel mondo del running, sostenendo la Milano21 2025”