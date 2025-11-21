FIAT Torino City Marathon: le sfide di El Bir e Puccio

Ayyoub El Bir: la forza di andare oltre

Nato in Marocco nel 1998 e residente a None (TO), Ayyoub El Bir è un atleta abituato a confrontarsi con sfide impegnative. Ha iniziato come mezzofondista sui 1.500 m e nel 2023 ha vinto la mezza maratona di Torino, la sua prima vera gara sulla distanza: «Ne avevo corse altre, ma solo come allenamento alla pista».

Il 2025 avrebbe dovuto essere l’anno del debutto in maratona, proprio alla FIAT Torino City Marathon.

La diagnosi e la ripartenza

A maggio è arrivata la diagnosi di tumore, che lo ha costretto a una frenata improvvisa. Oggi Ayyoub è seguito all’Istituto di Candiolo dal professor Umberto Vitolo: «Sono stato fortunato a incontrarlo. Al di là delle terapie, mai una parola fuori posto, mai un accento negativo. Solo un invito a guardare avanti».

Nelle settimane in cui non è in programma la chemioterapia, cerca di correre sempre: pochi chilometri, ritmi leggeri, ma con un valore enorme: «Quando riesco a corricchiare per 5 chilometri sono l’uomo più felice del mondo».

Lo sport come compagno di viaggio

Per Ayyoub lo sport resta un punto fermo: «È il mio amico fidato, quello che non tradisce mai». La corsa e i lavori di forza gli permettono di mantenere muscolatura e lucidità mentale. La malattia la affronta come una gara: «Ha lo stesso gusto di sfida, anche se più difficile. Lo sport mi ha insegnato ad ascoltare il corpo. E ho imparato che il corpo fa quello che gli dice la mente. Per questo gli do sempre input positivi».

Obiettivi che restano vivi

Niente è stato messo da parte: «Non ho chiuso i miei obiettivi in un cassetto. Sono ancora lì. Lotto, guarisco e torno», racconta.

La forza delle relazioni

Determinante il sostegno di chi gli sta accanto. I datori di lavoro dell’azienda trentina Innova hanno continuato a credere in lui, tanto da offrirgli, dopo la diagnosi, un contratto a tempo indeterminato. E poi gli amici, in particolare Iliass Aouani. La sua stagione, costruita dopo una mancata convocazione olimpica, è stata un esempio: «Il suo trionfo all’Europeo e la conquista della medaglia di bronzo ai Mondiali di maratona mi hanno dato una forza incredibile. E mi sono subito ricordato di quello che mi ripete spesso: “Dai momenti negativi devi sempre far uscire cose positive”. È una frase che tengo stretta».

“La FIAT Torino City Run? Una spinta alla ricerca che vale più di una gara”

Per Ayyoub la stracittadina di quest’anno ha un significato speciale: «Quando vivi certe esperienze, capisci davvero quanto sia importante la ricerca. Oggi sono in cura presso l’Istituto di Candiolo, e ogni passo avanti nella scienza è un passo verso la vita. Per questo la FIAT Torino City Run è molto più di una corsa: è un gesto concreto, perché sostiene la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Il supporto di Santander e la partecipazione di chi corre fanno la differenza. Anche pochi chilometri aiutano tanti pazienti come me. Ed è qualcosa di enorme».

Antonio Puccio: il progetto che cambia tre vite (e tante altre)

Il dog trainer Antonio Puccio è il promotore di “Run For Assistance Dog”, il progetto che prevede l’addestramento di cani destinati a diventare compagni di vita per giovani con disabilità motorie o cognitive. Un percorso lungo e impegnativo, guidato da passione e dedizione quotidiana.

Fino a un anno fa Puccio non aveva mai corso: la maratona di Torino sarà la sua prima sulla distanza e servirà a raccogliere fondi per sostenere l’iniziativa. L’obiettivo è raggiungere 20.000 euro per finanziare l’addestramento dei due cuccioli Tor e Bolt; finora sono stati raccolti circa 9.000 euro.

Chiunque voglia contribuire può farlo tramite www.runforassistancedog.com o al link diretto GoFundMe.

La consegna dei cani Tor e Bolt

Sabato 22 novembre, durante la conferenza stampa della maratona, i due cuccioli di labrador Tor e Bolt saranno consegnati ufficialmente alle loro nuove famiglie: Tor accompagnerà Edoardo e Mattia (Tor), due fratelli piemontesi affetti da una rara malattia neurodegenerativa, mentre Bolt sarà affidato a Eleonora (Bolt), una ragazza di Milano affetta da tetraplegia e difficoltà cognitive.

Un momento che non è solo simbolico, ma rappresenta un sostegno reale e tangibile, capace di trasformare la quotidianità di chi lo riceve.





www.fiatorinocitymarathon.it