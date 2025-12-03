Partenope è regina della medaglia della Coelmo Napoli City Half Marathon 2026  

NAPOLI – Sono trascorsi 2500 anni dalla fondazione di Napoli, un compleanno più che speciale che il Comune di Napoli sta celebrando con un palinsesto ricchissimo di eventi, «Napoli Millenaria», in omaggio alla celeberrima opera di Eduardo De Filippo, «Napoli Milionaria», mostre, spettacoli e iniziative culturali che rendono onore al ricco patrimonio storico, artistico, scientifico e identitario di Napoli. Una città che accoglie rassegne di musica e teatro, e che, grazie alla collaborazione con oltre 80 enti, istituzioni culturali, università, realtà del territorio ma anche importanti centri internazionali, promette un viaggio attraverso i secoli che tocca tutto il territorio cittadino e metropolitano, trasformando Napoli in un palcoscenico a cielo aperto. Napoli Running ha voluto fare la sua parte portando il proprio contributo all’interno della Coelmo Napoli City Half Marathon di domenica 22 febbraio 2026.

La medaglia

Napoli Running ha lavorato alla realizzazione di una medaglia dal forte carattere identitario, grazie a due diverse declinazioni della figura della sirena Partenope, una per la Family Run&Friends e l’altra per la Coelmo Napoli City Half Marathon. Un oggetto molto caro a tutti gli atleti, poiché la medaglia finisher ha un forte valore simbolico, andando a celebrare le impegno e passione per la corsa e custodendo il ricordo e le emozioni di una giornata speciale.

E’ una Partenope gioiosa trasportata da un cavalluccio marino quella raffigurata sulla medaglia della Family Run&Friends che riceveranno famiglie e bambini, la cui grafica è inserita in un oggetto che richiama elementi marini anche nella forma.

Per gli atleti della Coelmo Napoli City Half Marathon e della Staffettax2, invece, Partenope ha le fattezze di una sirena adulta che afferra con la mano destra un paio di scarpe da running e impugna, con quella sinistra, uno scudo su cui è inciso il logo di Napoli Running. Il fronte della medaglia accoglie anche il logo World Athletics.

Sul retro di entrambe le medaglie sono riportati il nome della società organizzatrice, ed il suo motto, «All Runners Are Beautiful», filosofia che Napoli Running ha seminato da anni per far sì che tutti i runner si sentano accolti, indipendentemente dal proprio talento ma sulla base dell’impegno che hanno assunto verso sé stessi, quello di essere felici di far parte di questa comunità e di essere innamorati della corsa. Sul retro della medaglia della Coelmo Napoli City Half Marathon anche i loghi del title sponsor Coelmo, del Comune di Napoli, e di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, oltre ad uno spazio dedicato alla possibilità di incidere il proprio nome ed il crono di gara. Entrambe le medaglie sono completate dal cordino azzurro.

Con i numeri e l’internazionalità dei partecipanti in forte crescita, attraverso questo elemento iconografico, il mito di Partenope sarà conosciuto in tutto il mondo.

Il Partenope Pacer Team

Sarà Partenope a guidare i runner al traguardo grazie ai pacemaker del Partenope Pacer Team, per questa edizione presenti anche i fastwalking pacer che accompagneranno gli atleti a ritmo costante di camminata veloce ampliando ulterioremente il carattere inclusivo dell‘evento.

“Napoli Running è da sempre impegnata nella realizzazione di eventi sportivi di altissima qualità tecnica e, allo stesso tempo, dalla forte vocazione di manifestazione per tutti” – ha esordito il Presidente di Napoli Running Carlo Capalbo. “Dopo aver siglato i primati italiani maschile e femminile di mezza maratona, un orgoglio a cui si unisce anche l’unicità di un evento che li detiene entrambi contemporaneamente, che qualificano il percorso come velocissimo, i numeri partecipativi sono cresciuti in maniera esponenziale, e questo è frutto anche del fascino e del carattere di questa straordinaria città. Come organizzatori di un evento sportivo di questa portata abbiamo l’occasione di raccontare la storia di Napoli, il fascino di un mito che si intreccia con la sirena Partenope” – ha aggiunto. “Siamo orgogliosi di aver scelto un elemento grafico che racconta la storia di Napoli nel suo 2500esimo anno, migliaia di runner porteranno Napoli nel mondo durante i propri allenamenti e nelle proprie case”, ha concluso.

Palinsesto eventi

La manifestazione principale si svolge sulla distanza ufficiale di 21,097km misurata e certificata e che si fregia della Bronze Label dalla World Athletics, delle 5 Stelle Quality Race dalla European Athletics, nonché del Gold Label FIDAL. La Coelmo Napoli City Half Marathon gode anche dei primati maschile e femminile italiani di mezza maratona, unica nella storia delle manifestazioni italiane ad avere questo prestigio. Manifestazioni per tutti con le non competitive, senza obbligo di tesseramento e certificato medico-agonistico, la Family Run&Friends di sabato 21 febbraio 2026 alle ore 11.00, su un percorso da circa 2 km, e la Staffetta X2 (10 Km + 11,0975 Km) di domenica 22 febbraio 2026, che conferma la vocazione solidale dell’evento, i pettorali, infatti, potranno essere acquistati solo tramite le organizzazioni no profit aderenti.

Iscrizioni

Le iscrizioni alla Coelmo Napoli City Half Marathon, alla StaffettaX2 e alla Family Run&Friends sono aperte online fino al 18 febbraio 2026, salvo chiusura anticipata, con cambio tariffa a slot . Sarà possibile iscriversi nei giorni gara a quote maggiorate solo in caso di disponibilità di pettorali. Le iscrizioni di gruppi (minimo dieci atleti) prevedono agevolazioni. Fino al 16 gennaio 2026 è attiva la quota di iscrizione combinata Coelmo Napoli City Half Marathon + Acea Run Rome the Marathon (€ 159,00).