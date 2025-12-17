Nadia Battocletti correrà al 69° Campaccio Cross: "Voglio vincere e godermi la giornata come in Portogallo"

Un legame forte e indissolubile quello fra Nadia e la corsa campestre, cresciuta a ‘pane e Campaccio’, prima da piccolina a vedere dalla tribuna dello Stadio Angelo Alberti le gesta atletiche di suo padre Giuliano, oggi suo allenatore, e poi il suo recitare da protagonista fin da ragazzina vincente in tutte le categorie giovanili fino alla vittoria assoluta del gennaio scorso.

Questa domenica a Lagoa in Portogallo con la maglia azzurra ha vinto per la sesta volta la medaglia d’oro di campionessa d’Europa di cross, una padronanza assoluta della situazione, una classe superiore nella gestione complessiva della gara, una maturità ormai totale.

Battocletti ha dato spettacolo e infiammato i cuori dei tifosi italiani che ora la potranno di nuovo applaudire e tifare il 25 gennaio al Campaccio a San Giorgio su Legnano. Sarà una tappa «Gold» del circuito Cross Country Tour World Athletics seguitissima, il Campaccio ancora una volta sarà al centro del mondo della corsa campestre.

Si potrebbero elencare decine di aggettivi per descrivere la bravura atletica di Nadia, portacolori delle Fiamme Azzurre, nonché capitano della nazionale di atletica leggera, così come sono davvero tante le medaglie vinte da Nadia in questi anni: brillano su tutti i due titoli europei nella corsa campestre da sommare ai quattro delle categorie giovanili, l’argento olimpico di Parigi 2024 e il bronzo nei 5000m e l’argento mondiale di Tokyo nei 10000m a settembre 2025 e le altre due medaglie d’oro di campionessa d’Europa a Roma 2024 nei 5000m e 10000m.

Nadia Battocletti al Campaccio Cross Country è una grande notizia e un gradito ritorno dopo la vittoria dello scorso 6 gennaio 2025 quando finalmente riportò una donna italiana nell’albo d’oro dopo trent’anni, da quel 1994 dove vinse Silvia Sommaggio.

Per l’edizione 2025 Nadia Battocletti che arrivava da una grande Olimpiade estiva di Parigi 2024 fu scelta come testimonial del Campaccio Cross Country sposando anche l’importante progetto della sostenibilità, il Campaccio fu l’apertura di un anno straordinario, il 2026 è ora tutto da scrivere.

“Dopo il caldo del Portogallo devo rientrare mentalmente nel clima, in generale ben più freddo, del Campaccio – scherza Nadia Battocletti -. Non vedo l’ora di esserci ancora una volta, auguro a tutti di vivere quel giorno una bella giornata di sport. Io ora ho in programma un raduno al caldo al livello del mare in gennaio e farò di tutto per vincere per la seconda volta, voglio godermi ancora una grande giornata come fatto domenica in maglia azzurra”.

Costi e modalità iscrizioni

Campaccio è evento che investe concretamente in qualità agonistica, in formazione dei tecnici, in azioni per la sostenibilità. Il solido supporto dei nostri partner, che è radicato nei valori condivisi, continua a permetterci di regalare con spirito popolare a tutti gli appassionati lo spettacolo dei campioni, un seminario tecnico di alto profilo, gare per esordienti e paralimpici gratuite, innovazione organizzativa e tanto altro. Nel “tanto altro” ci sono anche operazioni di solidarietà.

Iscrizioni gare master e Runcard domenica 25 gennaio

Alla manifestazione possono partecipare gli atleti maschili e femminili tesserati per le categorie Master (SM–SF 35-40-45-50 ed oltre) ed i possessori di tessera Runcard.

Per le categorie Master saranno disputate le seguenti gare con le seguenti distanze: Ore 9.00 categorie SM35-40-45 (+ Runcard 20-49 anni ) con distanza di 5,3 km, poi alle ore 9.30 gara riservata alle categorie SM50-55 (+ Runcard 50-59 anni) e medesima distanza di 5,3 km, alle ore 10.10 le categorie da SM 60+ (+ Runcard di pari età) che correranno le distanze di 4 km e infine alle ore 10.50 le categorie femminile da SF35 (tutte + Runcard F) con distanza di 4 km. Sul sito sono presenti dettagli del regolamento.

Le iscrizioni per tutte le categorie Master, sia maschili che femminili, comprensive dei gadgets previsti dall’organizzazione, avranno i seguenti scaglioni di prezzo: euro 13,50 dal 1 al 31 dicembre e infine euro 15,00 dal 1 al 20 gennaio 2026.

Le iscrizioni per tutte le categorie dovranno pervenire alla società organizzatrice non oltre il giorno 20 gennaio 2026 tramite le seguenti modalità: online internet tramite il sito Endu oppure con email inviando all’indirizzo campaccio@evodata.it un’e-mail indicando: nome, cognome, società numero tessera Fidal, anno di nascita e codice società, oltre alla prova di avvenuto pagamento. Con questa modalità email, accedendo alla competizione prevista per Master M/F + RUNCARD di pari età, possono iscriversi anche Seniores Maschili (23-34 anni) con accrediti o tempo presunto superiori a 35’30” sui 10’000m/10km e Seniores Femminili (23-34 anni) con accrediti o tempo presunto superiori a 21’00” sui 5’000m/5km.

Per iscrizioni cumulative si può procedere sia via www.endu.net sia a mezzo email (preferibilmente utilizzando il modello di file excel scaricabile sul sito ufficiale all’indirizzo www.campaccio.it/iscrizioni.

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario all’Iban Iindicato sul regolamento di gara con causale “Iscrizione 69° Campaccio” e proprio nome e cognome (o riferimento societario per iscrizioni cumulative) oppure con carta di credito: seguendo le procedure previste su www.endu.net. Sia via endu.net sia a mezzo Bonifico Bancario è possibile effettuare anche il saldo di iscrizioni cumulative/societarie.

Iscrizioni gare giovanili e gare internazionali domenica 25 gennaio

Al 69° Campaccio possono partecipare gli atleti maschili e femminili tesserati al settore assoluti Fidal e World Athletics per l’anno 2026 con atleti/e delle categorie: Esordienti M/F – Ragazzi – Ragazze –

Cadetti – Cadette – Allievi – Allieve – Juniores M – Juniores F – Promesse e Senior M/F. Per le categorie sopra citate verranno disputate le seguenti gare con le seguenti distanze: ore 11.30 Cat. Ragazze Km 1,2 circa, Ore 11.40 Cat. Ragazzi Km 1.2 circa, ore 11.50 Cat. Cadette Km 2 circa, ore 12.05 Cat. Cadetti Km 2,5 circa, ore 12.20 Cat. Esordienti (tutte) Km 0,5 circa, ore 12.30 Il Chilometro Inclusivo Km 0,8, ore 12.40 Cat. Allieve Km 4 circa, ore 13.10 Cat. Allievi Km 4 circa, ore 13.35 Juniores M Km 6 circa, ore 14.15 Cross Lungo Jun/Pro/Sen F Km 6 circa, ore 14.45 Cross Lungo Pro/Sen M Km 10 circa, ore 15.30 Cross Corto Jun/Pro/Sen M: Km 3,2 circa e infine ore 15.50 Cross Corto Jun/Pro/Sen F con Km 3,2 circa.

Le iscrizioni per tutte le categorie dovranno pervenire alla società organizzatrice non oltre il giorno 20 gennaio 2026 tramite le seguenti modalità: online internet: tramite il sito Endu oppure via email all’indirizzo campaccio@evodata.it indicando: nome, cognome, società numero tessera Fidal, anno di nascita e codice società, oltre alla prova di avvenuto pagamento.

Per iscrizioni cumulative si può procedere sia via endu.net sia a mezzo email, preferibilmente utilizzando il modello di file excel scaricabile all’indirizzo www.campaccio.it/iscrizioni.

Per le categorie esordienti non vi è nessun costo per le iscrizioni, mentre sia al maschile che femminile per ragazzi, cadetti e allievi vi è un costo per il pettorale di euro 5,00 fino al 31 dicembre e poi dall’1 al 20 gennaio 2026 di euro 6,50.

Per le categorie Juniores, Promesse e Seniores costo del pettorale di euro 6.50 da 1 a 31 dicembre e euro 8,00 dal 1 al 20 gennaio 2026.

Credit sportmedia_agency/Campaccio