27ª edizione ROMA APPIA RUN, apertura iscrizioni. Si corre domenica 19 aprile 

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla 27ª edizione della Roma Appia Run , una delle corse podistiche più amate e suggestive del panorama nazionale, in programma domenica 19 aprile 2026. La gara celebra la " Regina Viarum ", la storica Via Appia Antica, insignita del titolo di Patrimonio dell’Umanità UNESCO , che resta il cuore pulsante dell’evento. Un tracciato unico al mondo che negli anni ha conquistato migliaia di runner, oltre 8.000 i partecipanti nella passata edizione, distribuiti sulle diverse distanze.

A partire dal 2026, però, la Roma Appia Run è pronta a compiere un ulteriore salto di qualità. Gli organizzatori hanno infatti richiesto a Roma Capitale l’estensione del percorso fino a sfiorare i 20 chilometri (19,950 km e 9 km), con un suggestivo primo tratto che si svilupperà verso il Colosseo e il Circo Massimo. Un ampliamento pensato per accrescere l’attrattività internazionale dell’evento e migliorare la fruibilità del tracciato, consentendo anche un passaggio più agevole sotto Porta San Sebastiano, punto iconico e di grande impatto visivo, ma ormai troppo stretto per il percorso originario.

Confermati anche per il 2026 alcuni dei passaggi più affascinanti e apprezzati dai partecipanti: il transito all’interno del Parco della Caffarella e quello nelle Catacombe di San Callisto, che nell’ultima edizione hanno suscitato grande entusiasmo e suggestione.

La Roma Appia Run è organizzata da ACSI con la collaborazione di ACSI Futura Atletica e ASD Roma Appia Run, con il patrocinio del Ministero dello Sport, della Regione Lazio, di Roma Capitale, del Parco regionale dell'Appia Antica, del Parco Archeologico dell'Appia Antica, CONI, di Sport e Salute e si svolge sotto l’egida della Fidal.

Questa corsa storica deve la sua popolarità, oltre a un tracciato ammaliante tra alcune delle più affascinanti meraviglie di Roma, al fatto di essere l’unica al mondo a disputarsi su ben. Un primato a cui nessuno potrà ambire, anche perché non tutti i luoghi del pianeta possono offrire l’opportunità di correre su asfalto, sampietrino, basolato lavico, lo sterrato del Parco della Caffarella e per finire la pista dello stadio delle Terme di Caracalla.La Roma Appia Run non è solo una gara, ma un viaggio nel cuore della storia e della bellezza di Roma. Un evento pensato per atleti, famiglie e appassionati, dove la passione per la corsa si intreccia con l’emozione di calpestare una delle strade più antiche e affascinanti del mondo.

Sul piano organizzativo, si consolida la partnership con il circuito FollowYourPassion, mentre ACSI è pronta a lanciare l’ACSI Roma Cup, un nuovo circuito che comprenderà 10 gare tra Roma e il Lazio, rafforzando ulteriormente il legame tra sport, territorio e promozione della corsa su strada.

Le iscrizioni sono disponibili online al sito ufficiale: followyourpassion.it/romaappiarun/