Hellas Verona Fc insieme alla Romeo&Giulietta Run Half Marathon, c'è una tariffa speciale

Con circa 10.000 iscritti complessivi, la Romeo&Giulietta Run Half Marathon rappresenta uno degli appuntamenti podistici più rilevanti del panorama nazionale e internazionale, capace di attirare ogni anno migliaia di atleti e appassionati, inclusi numerosi partecipanti provenienti dall’estero.

Ideata e da sempre organizzata da GAAC 2007 Verona Marathon ASD, l’edizione 2026 si svolgerà come sembre nel periodo di San Valentino, la festa degli innamorati, rafforzando ulteriormente il legame tra l’evento sportivo e Verona, città simbolo dell’amore nel mondo.

L’evento avrà come scenario principale uno dei luoghi simbolo per l’Hellas Verona, ovvero lo stadio Bentegodi. La partenza è infatti prevista in Piazzale Olimpia, di fronte all’impianto che ospita le gare casalinghe della Prima squadra gialloblù, mentre l’arrivo sarà proprio all’interno dello Stadio.

Hellas Verona Championship

La Società gialloblù per suggellare questa partnership, in accordo con la Romeo&Giulietta Run Half Marathon, ha attivato una sezione dedicata che si chiama Hellas Verona Championship e riserva a tutti i tifosi gialloblù delle tariffe agevolate e benefit esclusivi per partecipare alla mezza maratona, alla Relay Marathon o alla Family Run.

Tutti i partecipanti e gli iscritti all’Hellas Verona Championship faranno anche del bene. Una parte del ricavato delle iscrizioni sarà infatti devoluto all’Hellas Verona Foundation.

Un fine settimana speciale in cui sport, passione ed emozione si fonderanno insieme, facendo battere ancora più forte il cuore di tutti i partecipanti alla manifestazione e della città intera.

HALF MARATHON – Hellas Verona Championship

Promozione valida fino al 30 gennaio e tariffa di 48 euro, una parte delle iscrizioni verranno devoluta ad Hellas Verona Foundation.

I benefit per i partecipanti a questa competizione messi in palio dall’Hellas Verona (ulteriori rispetto ai benefit dedicati agli iscritti alla Romeo&Giulietta Run Half Marathon) sono:

• Premi per il 1°, 2° e 3° classificato (no categorie d’età) che si iscriveranno alla Romeo&Giulietta Run Half Marathon – Hellas Verona Championship (classifica dedicata esclusivamente a questa competizione)

• N° 1 T-shirt tecnica Joma in omaggio

• N° 1 biglietto offerto da Hellas Verona Foundation per la partita Hellas Verona – Genoa, gara valevole per la 29a giornata della Enilive Serie A 2025/26 (il settore dello stadio Bentegodi dedicato a tale iniziativa verrà comunicato agli aventi diritto direttamente via mail)

RELAY HALF MARATHON - Hellas Verona Championship

Promozione valida fino al 30 gennaio e tariffa di 78 euro con una parte delle iscrizioni verranno devoluta ad Hellas Verona Foundation.

I benefit per i partecipanti a questa competizione messi in palio dall’Hellas Verona (ulteriori rispetto ai benefit dedicati agli iscritti alla Romeo&Giulietta Run Relay Marathon) sono:

• Premi per la 1a, 2a e 3a squadra classificata che si iscriverà alla Romeo&Giulietta Run Relay – Hellas Verona Championship (classifica dedicata esclusivamente a questa competizione

• N° 2 T-shirt tecniche Joma in omaggio (una per ogni componente del team)

• N° 2 biglietti offerti da Hellas Verona Foundation in occasione della partita Hellas Verona – Genoa, gara valevole per 29° giornata della Serie Enilive A 2025/26 (il settore dello stadio Bentegodi dedicato a tale iniziativa verrà comunicato agli aventi diritto direttamente via mail).

FAMILY RUN - Hellas Verona Championship

Promozione valida fino al 12 febbraio e tariffa unica di 20 euro, una parte delle iscrizioni verranno devoluta ad Hellas Verona Foundation.

I benefit per i partecipanti a questa competizione messi in palio dall’Hellas Verona (ulteriori rispetto ai benefit dedicati agli iscritti alla Romeo&Giulietta Run Marathon Family Run) sono:

• N° 1 T-shirt di cotone in omaggio

• N° 1 biglietto offerto da Hellas Verona Foundation in occasione della partita Hellas Verona–Genoa, gara valevole per 29° giornata della Serie A Enilive 2025-2026 (il settore dello stadio Bentegodi dedicato a tale iniziativa verrà comunicato agli aventi diritto direttamente via mail).