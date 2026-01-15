Nadia Battocletti e le sue sfidanti del 69° Campaccio Cross Country

SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI) – Attesissima la sfida al femminile nei 3 giri del percorso, 6km, del 69° Campaccio Cross Country. Gli occhi e gli applausi dei tifosi italiani non potranno che essere per Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre), a soli 25 anni senz'altro l'azzurra più forte e vincente di tutti i tempi dell'atletica italiana.

Nadia con la vittoria del 2025 in 21'14" ha riportato la bandiera italiana di nuovo sul primo gradino del podio al Campaccio dopo ben 31 anni, ultimo successo azzurro fu di Silvia Sommaggio nel 1994. In questo Campaccio 2026 il bis della Battocletti è possibile, dovrà vedersela però con una grande campionessa come la burundese Francine Niyomukunzi, vincitrice nel 2024 in 19'42". Nel 2024 al secondo posto ci fu proprio Nadia Battocletti a soli quattro secondi in 19'46".

Battocletti al Campaccio

Nadia è un’icona assoluta del Campaccio, avendovi partecipato (e vinto) sin da quando era nelle categorie giovanili, da Senior ha risalito la classifica, partendo dalla 11^ posizione nel 2018, la 6^ nel 2019, 2020 e 2022, la 4^ nel 2023, la seconda nel 2024 e, lo scorso anno, da vincitrice, coronando un trionfo atteso, che era solo questione di tempo. Nadia è dunque al via del 69° Campaccio nelle vesti di campionessa in carica.

StraordiNadia, Nadia Battocletti (GS Fiamme Azzurre), l’astro azzurro più luminoso di sempre, il cui curriculum racconta di una carriera eccezionale. Nel suo immenso palmares sono immense la medaglia di bronzo e quella di argento ai Campionati Mondiali di Tokyo 2025 nei 5000m e 10000m, rispettivamente, il settimo posto alle Olimpiadi Tokyo 5000m 2021, il quarto posto alle Olimpiadi di Parigi 5000m 2024 e l’argento alle Olimpiadi Parigi 10000m 2024, oltre a numerosi altri podi. Recentissimi il bis della medaglia d'oro ai campionati europei di cross, a cui devono sommarsi altri due ori nelle categorie under 20 e under 2023 e l’oro a squadre ai campionati europei 2025, in continuità costante che sembra non conoscere sbavature e che la classifica al primo posto al mondo nel cross country, seconda donna nei 10000m, quarta nei 5000m e 53esima assoluta nella corsa su strada.

Più volte il titolo di campionessa nazionale 5000m (2018, 2020, 2023, 2024 e 2025), campionessa nazionale 1500m (2021 e 2025), campionessa nazionale 10000m e 10km su strada 2023, la medaglia di bronzo ai Campionati EU U20 3000m 2017, argento ai Campionati EU U20 5000m 2019, oro ai Campionati EU U23 5000m 2021, oro ai Campionati EU a squadre 5000m (2021, 2023 e 2025), oro ai Campionati EU 5000 e 10000m 2024 oltre al quinto posto ai Campionati Mondiali 5 km 2023.

Suoi anche i primati nazionali 10 km strada (31'10" - Brussels 2025), 10000 m (30'38"23. - Tokyo 2025), 5 km strada (14'32" - Tokyo 2025), 3000 m (8'26"27. - Rabat 2025), 3000m indoor (8'30"82.- Lievin 2025), 5000 m (14'23"15. - Roma 2025) e 2 miglia (9'32"99. - Roma 2022).

Le avversarie

E’ una sfida alla quale si è già assistito quella tra Nadia e un’altra grande specialista di cross, la burundese Francine Niyomukunzi, primatista nazionale del Burundi dei 5km e 10 km strada, mezza maratona e 1500 m, quinta agli All Africani Games 5000m 2024, nona ai Campionati Mondiali 5 km strada 2023, già alle spalle di Nadia nel 2023 ma vincitrice del Campaccio nel 2024, proprio davanti a Nadia Battocletti.

Attenzione a Lucia Arnoldo (Atl. Dolomiti Belluno), 7^ ai mondiali assoluti di corsa in montagna Canfranc 2025 e top 10 ai Campionati Europei U23 di cross a Lagoa 2025. E' stata terza ai Mondiali di corsa in montagna giovanili 2023, bronzo agli europei a squadre montagna e cross 2024, campionessa italiana juniores in pista 3000m e 5000m 2024 e campionessa italiana promesse 5000m 2025, e che già conosce il fango del Campaccio dove si è classificata decima lo scorso anno.

Ha da poco ottenuto la cittadinanza italiana la burundese Elvanie Nimbona (Caivano Runners) ed è in forma strepitosa: domenica scorsa 11 gennaio alla 10km di Valencia ha fatto il suo nuovo primato personale di 32'11", decimo tempo italiano di sempre. In carriera è stata ottava ai Campionati Africani 10000m 2022 e 5000m 2014 al debutto in questa competizione. A sfidarla, la quarta classificata 2025, la burundese Micheline Niyomahoro atleta capace di 15’06” sui 5000m e fresca sposa del recordman italiano di maratona Yohanes Chiappinelli.

E' inglese, ma adottata dalla Valtellina, la Campionessa Europea Corsa in Montagna 2016 Emily Grace Collinge, che affronta il suo primo Campaccio con in tasca la vittoria del Cross della Vallagarina di qualche giorno fa. L’Italia schiera le gemelle Laura ed Elena Ribigini (Atl. ARCS CUS Perugia), rispettivamente 12esima e 15esima all’ultima edizione, con la loro compagna di squadra Federica Borromini. In gara anche Adele Roatta (Bracco Atl.), settima assoluta nel 2025, insieme a Marta Piterà (ASD Amici dello Sport Podistic) e Chiara Spagnoli (Atl. Brescia 1950) all’esordio al Campaccio.