Il 10^ CMP Venice Night Trail è già sold out!  

Venezia - A due mesi esatti dal via, il tanto atteso urban trail notturno di 16 chilometri e 51 ponti, il 10^ CMP Venice Night Trail in programma a Venezia sabato 28 marzo, è già sold out per il raggiungimento dei 6.000 pettorali a disposizione.

Dopo l’annuncio degli ultimi 1.000 posti della scorsa settimana, una vera e propria caccia al pettorale si è scatenata in questi giorni, al punto da costringere gli organizzatori a chiudere le iscrizioni con largo anticipo per il raggiungimento del tetto limite di adesioni, già cresciuto di 1.000 unità rispetto ai 5.000 dello scorso anno. Una precisa scelta di contenimento dei numeri che Venicemarathon adotta in tutti i suoi eventi, per offrire servizi di qualità agli atleti e al contempo tutelare la città di Venezia.

Entrando nel dettaglio, di questi 6.000 iscritti il 20% è rappresentato da stranieri, provenienti soprattutto da Francia, Germania, Austria e Gran Bretagna. Atleti che sicuramente sfrutteranno l’occasione sportiva per abbinare un weekend turistico a Venezia, invogliati anche dal nuovo e comodissimo hotel (quartier generale di Venicemarathon) Hampton by Hilton che si trova proprio a pochissimi metri dalla zona di partenza/arrivo e dal villaggio della manifestazione, e dagli speciali pacchetti turistici studiati ad hoc dall’agenzia ufficiale di Venicemarathon 2R Sport & Events.

Lo spettacolare urban trail di 16 chilometri e 51 ponti partirà come sempre dall’Area Portuale di Venezia, Terminal Crociere 123, e l’affascinante percorso attraverserà di notte, a lume di torcia, il cuore della città lambendo i punti più iconici e d’impatto come l’Arsenale, Piazza San Marco, il Ponte dell’Accademia, la Basilica della Salute.

Nel dopo gara sono inoltre previsti i festeggiamenti legati al decennale della manifestazione con il Music Party che farà ballare e divertire fino a notte fonda atleti e accompagnatori.