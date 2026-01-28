Salomon New Shapers Run 2026: svelati il percorso ufficiale e le iniziative legate alla corsa  

L’evento nasce grazie al supporto del Comune di Milano e di Fondazione Milano Cortina 2026, con l’obiettivo di offrire alla città un’esperienza di sport aperta, inclusiva e partecipativa in pieno spirito olimpico. La Salomon New Shapers Run 2026 prende vita come una corsa urbana unica, capace di generare valore sociale e lasciare un impatto positivo sulla comunità.

“Questa corsa – dichiara Martina Riva, Assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano – racconta molto bene che cosa intendiamo quando parliamo di Giochi come esperienza urbana e collettiva: la Salomon New Shapers Run porta lo spirito olimpico letteralmente in strada, rendendo la città uno spazio aperto di incontro e condivisione. È un modo concreto per coinvolgere le persone nei Giochi e rafforzare l’idea di Milano come città che vive lo sport non solo nei grandi eventi, ma nella quotidianità, come pratica accessibile e inclusiva".

Un percorso che unisce la città e le comunità

Il percorso della Salomon New Shapers Run 2026 si sviluppa nel cuore di Milano, attraversando alcuni dei suoi luoghi più iconici. Con partenza in Via Legnano, la corsa prosegue verso l’Arco della Pace e Corso Sempione, con un passaggio ravvicinato al braciere olimpico, simbolo dei valori olimpici e dello sport per la città. Il tracciato si snoda quindi verso il Castello Sforzesco, attraversandone le aree monumentali e i cortili storici, per concludersi all’Arena Civica, storico impianto sportivo milanese e sede dell’arrivo.

Un tracciato urbano che attraversa i luoghi simbolo della città e diventa il filo conduttore di un racconto dedicato agli “Shapers”: tutte le persone che, dentro e fuori lo sport, contribuiscono a dare forma al futuro. Non conta il tempo sul cronometro, ma l’energia generata da una comunità in movimento, unita dai valori di condivisione e spirito olimpico.

“La New Shapers Run rappresenta l’impegno di Salomon nel sostenere chi contribuisce a plasmare il futuro dello sport”, dichiara Scott Mellin, Global Chief Brand Officer di Salomon. “Attraverso questa iniziativa vogliamo valorizzare l’idea di comunità, responsabilità e leadership positiva, riconoscendo il ruolo di ogni partecipante come parte di un movimento che promuove valori condivisi e destinati a durare”.

Sostenibilità e gestione dell’impatto

La Salomon New Shapers Run 2026 nasce come evento pensato per creare valore per le persone e per la città che lo ospita. L’iniziativa si inserisce nel Salomon Sports Pledge e nella visione del brand di contribuire a plasmare il futuro dello sport attraverso eventi sempre più responsabili e sostenibili.

A rendere concreto questo impegno è la collaborazione con partner specializzati nella gestione sostenibile degli eventi sportivi, che supportano Salomon nell’analisi e nella misurazione dell’impatto delle sue iniziative. La corsa viene valutata secondo un sistema che consente di individuare gli ambiti di maggiore impatto – mobilità, energia, materiali, gestione dei rifiuti, accessibilità e dimensione sociale – e di intervenire con priorità sulla riduzione degli effetti, garantendo una gestione chiara e trasparente di quelli residui.

“La New Shapers Run riflette i valori di Salomon: unire le persone attraverso lo sport, celebrare l’inclusione e ripensare, insieme ai nostri partner, il modo in cui ci relazioniamo con le città e le comunità in modo responsabile”, commenta Marie-Laure Piednoir, Global Sustainability and Impact Director di Salomon.

Inclusione, sicurezza e legacy

L’impegno sostenibile si traduce anche in inclusione e responsabilità sociale. Gli atleti del Para-Team di Salomon parteciperanno in prima persona alla New Shapers Run 2026, al fianco dei runner del Team internazionale, rendendo l’inclusione concreta e visibile. Tra i nomi confermati Joerome Berbard, Julien Veysseyre e Cristophe Debard per il Para-Team, e Camille Bruyas, Marianne Hogan, Thibaut Baronian, Martina Valmassoi e Jonas Soldini per il Running Team.

Accanto all’inclusione sportiva, la New Shapers Run 2026 rafforza il proprio impegno sul tema della sicurezza e della responsabilità sociale. Durante la conferenza stampa ufficiale è stata presentata la collaborazione con ChangeTheGame – la prima associazione italiana contro gli abusi e le violenze di natura emotiva, fisica e sessuale nello sport – con l’obiettivo di contribuire a rendere la città uno spazio sicuro per tutte le donne che corrono. Parte della quota di iscrizione alla run sarà devoluta a sostegno dei progetti dell’associazione, affinché l’evento diventi un’esperienza realmente condivisa e partecipativa, in cui muoversi liberamente rappresenta un gesto concreto di inclusione e responsabilità collettiva.

“Da un’indagine svolta su quasi cinquemila runner è risultato che quasi la metà delle donne intervistate è stata vittima di molestie durante gli allenamenti. Questa collaborazione vuole restituire alle runner ciò che non dovrebbe mai essere messo in discussione: la possibilità di correre senza negoziare la propria sicurezza”, afferma Daniela Simonetti, ideatrice e fondatrice ChangeTheGame.

Al termine della manifestazione, un report di impatto chiaro e condiviso restituirà i risultati di questo percorso, permettendo alla Salomon New Shapers Run 2026 di lasciare una legacy positiva e duratura, capace di coinvolgere la città di Milano e la comunità sportiva, promuovendo esperienze di movimento sicure, inclusive e partecipative per tutti.

Le iscrizioni alla Salomon New Shapers Run 2026 sono disponibili al seguente link: salomonnewshapersrun2026.it.