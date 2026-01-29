Bergamo21 e Bergamo Urban Night Trail, è già record di partecipanti per la Città dei Mille

BERGAMO – Bergamo corre forte e lo fa segnando un nuovo primato. Bergamo21 edizione 2026 è già record di partecipanti, un risultato che conferma la manifestazione come uno degli appuntamenti running più solidi e attrattivi del panorama nazionale, capace di unire sport, promozione del territorio e turismo sportivo.

Da anni primo evento stagionale del prestigioso circuito FollowYourPassion, ideato da MG Sport, Bergamo21 rappresenta l’avvio di un calendario che porta complessivamente oltre 30mila atleti a partecipare a decine di eventi tra corsa, ciclismo e triathlon in tutta Italia.

Sabato sera 7 febbraio e domenica mattina 8 febbraio la città vivrà un fine settimana interamente dedicato allo sport, con un evento fortemente inclusivo, pensato per runner di ogni livello ed esperienza.

Chi ama sentieri urbani e atmosfere suggestive potrà correre tra luci e ombre nei 12,5 km del Bergamo Urban Night Trail, con partenza da piazza Giacomo Matteotti. Una gara dal fascino notturno che attraversa le bellezze di Città Alta e si sviluppa lungo le Mura Veneziane Patrimonio UNESCO, trasformando la corsa in un’esperienza culturale e visiva oltre che sportiva.

Chi predilige la sfida con il cronometro potrà invece scegliere la mezza maratona da 21,097 km, misurata e certificata FIDAL, in programma domenica mattina con partenza alle 9.40. Confermata alle 9.00 anche la 10 km, distanza sempre più ricercata, che consente di essere protagonisti sia in forma competitiva sia non competitiva, avvicinando un pubblico sempre più ampio alla corsa su strada.

Bergamo21 si presenta con numeri senza precedenti, dal 2022 al 2025 la manifestazione ha registrato una crescita del 250%, arrivando in questo 2026 a stabilire il record assoluto di iscritti, con una presenza internazionale in forte aumento e atleti provenienti da decine di Paesi esteri. Un dato che rafforza il ruolo di Bergamo come città capace di ospitare grandi eventi sportivi e di richiamare pubblico da tutta Italia e dall’estero.

L’evento è stato presentato presso la Sala Galmozzi del Comune di Bergamo, alla presenza delle istituzioni, degli organizzatori e dei partner.

Per il Comune di Bergamo è intervenuta Marcella Messina, Assessora alle politiche sociali, sport, salute e longevità, per MG Sport ha preso la parola il Direttore Generale Andrea Trabuio e Luca Lamera, Direttore Tecnico di gara e del circuito FollowYourPassion.

Confermato e particolarmente atteso il passaggio di tutti i podisti all’interno dell’Accademia della Guardia di Finanza, momento simbolico che unisce sport e istituzioni e che negli anni è diventato uno degli elementi distintivi della manifestazione. È intervenuto il Col. t. SPEF Ivan Ammaturo Comandante dei Corsi di Accademia, di Applicazione e Speciali dell’Accademia della Guardia di Finanza.

Percorsi

Il percorso di gara della Bergamo21 2026 si conferma veloce e scorrevole, ideale sia per chi cerca il miglior tempo sia per chi desidera vivere la città correndo. È confermato il tracciato migliorato nelle ultime edizioni: rispetto al 2024 e agli anni precedenti è stato eliminato il tratto ad anello in leggera salita attorno alle Piscine Italcementi, sostituito da un segmento più lungo e completamente pianeggiante su via Broseta. Una modifica che riduce il dislivello complessivo e favorisce ritmi più elevati.

Invariato anche il tracciato del Bergamo Urban Night Trail, che per 12,5 km attraversa vicoli, scalinate, tratti sterrati e le Mura Veneziane della Città Alta. Un percorso vario e affascinante, sviluppato per il 70% su superfici asfaltate, ciottolate e lastricate, reso ancora più suggestivo dall’illuminazione notturna.

BPER main sponsor

BPER si conferma anche per il 2026 main sponsor di Bergamo21, evento che apre la stagione del circuito FollowYourPassion, e che fa parte della Running Series insieme a Monza Half Marathon e Milano Half Marathon. Un sostegno che rafforza il valore di Bergamo come tappa centrale di un progetto sportivo più ampio, mantenendo però la città e la sua manifestazione al centro dell’attenzione.

La Banca rinnova il proprio impegno a favore di eventi che promuovono benessere, inclusione e partecipazione, accompagnando la crescita di Bergamo21 e contribuendo alla sua capacità di coinvolgere atleti, cittadini e territorio.

È intervenuto per BPER il Direttore Regionale Lombardia Ovest Luca Gotti che ha aggiunto: Come BPER, siamo orgogliosi di essere Main Sponsor di questo fine settimana di sport che inaugura la stagione Follow Your Passion 2026. Eventi come l’Urban Night Trail e la Bergamo21 rappresentano molto più di una competizione: sono un’occasione per valorizzare il territorio, promuovere uno stile di vita sano e creare momenti di condivisione autentica per la comunità. Crediamo nello sport come strumento di crescita, inclusione e benessere, soprattutto per i giovani, e in iniziative capaci di generare un impatto positivo e duraturo sui territori in cui operiamo.

On sponsor tecnico

On si conferma sponsor tecnico di Bergamo21 anche per il 2026. Dopo aver scelto proprio Bergamo per la sua prima gara su strada in Italia nel 2025, il brand svizzero prosegue il proprio supporto all’evento e alle iniziative running e triathlon del circuito FollowYourPassion, rafforzando un progetto che unisce qualità tecnica, esperienza degli atleti e valorizzazione della città.

Per On è intervenuta Carlotta Romeo, On Senior Lead – Marketing, Italy: "Bergamo21 segna per noi l’inizio del secondo anno di partnership con FollowYourPassion, ed è davvero bello tornare qui per il primo round della stagione. Come sponsor tecnico, siamo felici di rinnovare il nostro impegno portando al villaggio gara ciò che per noi conta di più: esperienza diretta col marchio, test shoes e consulenza tecnica al nostro booth, per accompagnare i runner prima, durante e dopo la gara.

In questa occasione sarà inoltre protagonista Cloudrunner 3, la nostra nuova scarpa che arriva sul mercato il 5 febbraio, disponibile anche per la vendita durante l’evento. Un’opportunità concreta per i runner di scoprire e provare da vicino le ultime innovazioni On.

Abbiamo inoltre costruito un percorso di allenamenti dedicati, anche in preparazione all’Urban Trail, rafforzando quest’anno la nostra presenza su entrambi gli appuntamenti, (run e urban trail) e siamo super felici di dare il via a un nuovo anno insieme, con tanta energia e voglia di correre.”

Running Series

Tre città, tre esperienze diverse, un’unica grande passione per la corsa. Bergamo21, Monza Half Marathon e Milano Half Marathon compongono anche nel 2026 la Running Series firmata FollowYourPassion, un percorso che accompagna i runner dalla Città dei Mille alla capitale della moda, passando per l’iconico Autodromo di Monza.

Per il 2026 è confermata la medaglia speciale dedicata a chi prenderà parte a tutte e tre le gare: una tripletta di partecipazione che culmina in una medaglia finale unica. A questa si aggiunge anche una t-shirt dedicata, riservata a chi completerà in tutti e tre gli eventi la distanza della mezza maratona, simbolo dell’orgoglio di aver corso, nello stesso anno, tre tra le più belle e partecipate mezze maratone d’Italia.

Pettorali solidali

Si conferma anche per il 2026 l'amicizia e l'unione tra FollowYourPassion e Sport Senza Frontiere, la onlus che favorisce l’inclusione sociale, l’educazione e il benessere psico-fisico di bambini e adolescenti svantaggiati attraverso lo sport.

Liceo Imiberg

Prosegue senza soste e con tanto entusiasmo il progetto di Formazione Scuola Lavoro con il Liceo scientifico a indirizzo sportivo della Scuola ImiBerg. Uno proficuo scambio di esperienze, con gli organizzatori di MG Sport che all’interno del liceo svolgono ore di approfondimento sul tema dell’organizzazione di eventi e la partecipazione dei ragazzi che faranno esperienza sul campo nei giorni gara.

E’ intervenuto il Prof. Sergio Rebussi, Responsabile del progetto Sportivo del Liceo Imiberg: “Noi del Liceo Imiberg siamo testimoni nel tempo, essendo partner di questo evento dal 2014. Con questa attività soddisfiamo anche una richiesta dell’assessorato, portiamo gli adolescenti, attraverso il programma di alternanza scuola-lavoro, a capire che lo sport è fatto anche di tanto lavoro organizzativo e responsabilità. Anche se i numeri sono molto alti, 8mila partecipanti, sono sicuro che anche quest’anno gli studenti si metteranno in gioco e faranno un ottimo lavoro. Siamo fieri ed orgogliosi di far parte di questo evento e rilanciamo per il futuro, alcuni ragazzi intanto sono cresciuti e hanno l’età per poter partecipare anche alla non competitiva, li vedremo in lista iscritti”.

Bergamo21 e "Italia dei Giochi"

Bergamo21 e Bergamo Urban Night Trail fanno parte del programma “Italia dei Giochi”, promosso da Milano Cortina 2026 in collaborazione con CONI e CIP. Questo progetto mira a celebrare le Olimpiadi e Paralimpiadi italiane del 2026, collegando eventi locali ai valori olimpici e paralimpici per amplificare l’entusiasmo attorno alla pratica sportiva. Attraverso l’inclusività e l’attenzione alla sostenibilità, Bergamo21 si fa portavoce di un messaggio che unisce sport, benessere e coesione sociale.

Allenamenti di gruppo

Road To Bergamo è il progetto dedicato agli allenamenti per arrivare preparati all'appuntamento con il Bergamo Urban Night Trail e Bergamo21. Due gli allenamenti, il primo in collaborazione con We Run Bergamo e Reverb Hub si è svolto mercoledì sera 14 gennaio il negozio Reverb Hub con il test del percorso sulla distanza di 12,5km, il secondo sabato mattina 17 gennaio presso ReadyToRun e la collaborazione con il Pota Run Club per una Easy Run di 7km e il test scarpe dello sponsor On.

Iscrizioni

È possibile iscriversi online agli eventi competitivi (21,097 km e 10 km) fino a venerdì 6 febbraio 2026. Oltre tale termine, sabato 7 febbraio e domenica 8 febbraio, sarà possibile iscriversi in loco alle gare non competitive.