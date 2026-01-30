Acea Run Rome The Marathon introduce i pacer con Metodo Galloway  

L’attenzione degli organizzatori e di Roma Capitale è tutto nella cura dei dettagli, nel garantire ai maratoneti, accorsi da tutto il mondo un’esperienza epica, regalare forti emozioni che tengano fede alla promessa di trasformarli in gladiatori eterni.

A fare grande Acea Run Rome The Marathon, negli anni, ha contribuito anche il glorioso, e davvero unico, team di pacer accuratamente selezionato dalla maratoneta capitolina Federica Romano, forte della grande esperienza acquisita in tantissimi eventi sia italiani che esteri. Nella sua carriera, anche tante corse da pacer tra cui Major Marathons come New York, Chicago, Londra, ma anche l'organizzazione e gestione alla Maratona di Praga e nelle italianissime Venicemarathon, Veronamarathon, Napoli City Half Marathon e maratona di Pisa.

Negli anni, il pacer team di Acea Run Rome The Marathon ha riservato grandi sorprese, collezionando diversi record, tra cui quello del numero totale, di internazionalità e di introduzione dei pacer del fit-walking, o dei buddy pacer, runner alla loro prima esperienza in questo ruolo.

L’evento dei record non poteva non cercare un record anche nel World Pacer Team, un totale di 258 pacer provenienti da 21 nazioni. Oltre all'Italia, ci saranno ben 111 atleti provenienti da Australia, Belgio, Colombia, Danimarca, Spagna, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Libano, Lituania, Messico, Olanda, Norvegia, Polonia, Serbia, Svizzera, Emirati Arabi, Regno Unito e Stati Uniti, pacer pronti a guidare la carica dei 36mila.

Altro dato di rilievo è che sono 89 le donne e 169 gli uomini a cui toccherà condividere questa gloria rispettando i tempi con intervalli di 5’ per i tempi finali di maratona dalle 2h50’ fino alle 4h55’ e ogni 10’ dalle 5h00’ alle 6h00’, poi 6h15’ e 6h30’ ai quali si affiancheranno i pacer del servizio pacer fitwalking con i tempi per tagliare il traguardo di 5h30’, 5h40’, 5h50’, 6h00’, 6h15’ e 6h30’.

Altra novità di questa edizione è l’introduzione dei pacer «scopa» che accompagneranno gli ultimi atleti al traguardo entro il tempo massimo di gara conteggiato dalla partenza dell’ultima onda.

Il metodo Galloway: Run-Walk-Run

Oltre ai consueti pacer che correranno tutta la gara, ai pacer Fitwalking che la faranno tutta camminando, l’innovazione assoluta della 31^ Acea Run Rome The Marathon, è nell’introduzione ufficiale, per la prima volta in Europa ed in maniera strutturata, di pacer che seguiranno l’approccio Run-Walk-Run, ideato dall’ex atleta statunitense, maratoneta olimpico a Monaco 1972, Jeff Galloway.

Dopo la carriera professionistica, Jeff si è dedicato a promuovere i benefici della corsa, portando innumerevoli atleti a correre la maratona utilizzando un metodo che prevede l’alternanza di corsa e camminata, permettendo di ridurre sensibilmente i tempi di recupero degli allenamenti, di far crescere la distanza massima con minori rischi di sovraccarico fisico e psicologico, potendo sempre contare sulla possibilità di recuperare energie fisiche e mentali nella fase di camminata.

All’interno del World Pacer Team di Acea Run Rome The Marathon saranno presenti quindi 7 pacer, del team ufficiale guidato da Chris Twiggs, provenienti dagli Stati Uniti che condurranno al traguardo gli atleti con il metodo Galloway nei tempi di 4h15’ - 4h30’ - 4h45’ - 5h00’ - 5h30’ - 6h00’ - 6h30’. Per maggiori dettagli sul metodo Galloway CLICCA QUI

