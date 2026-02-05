La 40^ Wizz Air Venicemarathon torna ad ispirarsi al Leone di San Marco e lancia l’hashtag #runlikealion  

Venezia - Il Leone Alato di San Marco, il secolare simbolo della città di Venezia, torna ad essere fonte di ispirazione della 40^ Wizz Air Venicemarathon, diventando elemento narrativo e grafico dello storytelling che accompagnerà atleti e pubblico al tanto atteso appuntamento con il 40esimo anniversario della Maratona di Venezia del prossimo 25 ottobre.

#RUNLIKEALION - Il Leone di San Marco, che svetta solenne su una delle due colonne d’ingresso di Piazza San Marco e che ogni anno sorveglia fiero il passaggio degli atleti che sfilano per il loro consueto ‘giro d’onore’ nel salotto di Venezia, svolgerà il ruolo di figura chiave nell’iconografia dell’evento e soprattutto una guida motivazionale. Il Leone Alato, emblema universale di forza, coraggio, maestosità, sarà la voce che sprona chi corre, il coraggio che emerge quando le gambe iniziano a cedere, la forza che spinge a superare ogni ponte e il suo richiamo inviterà alla sfida. Correrà accanto a chi osa superarsi e ispirerà chi sceglie di non fermarsi: un simbolo eterno che diventa un tributo a quattro decenni di passione e dedizione.

L’hashtag #runlikealion accompagnerà tutta la grafica della 40^ Wizz Air Venicemarathon e sarà oggetto di simpatiche iniziative di ‘call to action’ che verranno successivamente presentate.

Nel frattempo, la tanto attesa edizione del quarantennale sta facendo breccia tra i runners di tutto il mondo. Gli iscritti totali ad oggi sono già oltre 7.800, più del doppio rispetto a quelli dello scorso anno nello stesso periodo, con una percentuale di stranieri che supera il 50%. Tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione e su tutti gli altri servizi proposti da Venicemarathon sono disponibili sul sito ufficiale www.venicemarathon.it

La 40^ Wizz Air Venicemarathon si disputerà domenica 25 ottobre, lungo il tradizionale e spettacolare percorso che unisce la Riviera del Brenta a Venezia e che vedrà gli atleti correre sospesi sul Canal Grande, sul suggestivo ponte galleggiante di barche, sfilare in Piazza San Marco e tagliare il traguardo in Riva Sette Martiri, nei pressi dei Gardini della Biennale, tra due ali di folla. Un percorso ricco di fascino e intriso di arte, cultura e storia, dove la fatica si stempera davanti a paesaggi che tolgono il fiato per la loro bellezza.

