Promorun Trieste, nel 2026 poker d'eccellenza con quattro eventi da copertina

TRIESTE – Internazionalità, qualità tecnica, fascino del percorso, turismo e promozione del territorio, cultura, solidarietà, attenzione per l’ambiente, socialità, benessere, diffusione dei valori dello sport tra i giovani: su tutto questo e tanto altro ancora può contare il Friuli Venezia Giulia che corre grazie al sempre più ricco il carnet degli eventi, alcuni ultradecennali, ideati e organizzati da Asd Promorun Trieste.

Gli eventi

Sabato 16 maggio, al tramonto: il primo appuntamento con una 'classicissima', ovvero la 23esima edizione della Corri Trieste è per il mese di maggio. ASD Promorun Trieste è alla guida di una delle manifestazioni più longeve del territorio, un evento per tutta la città, adatto a tutti, grazie alla possibilità di partecipare alla Corri Trieste 10K, Ten Non Competitiva e Family Run 3km, con un carattere internazionale, a partire proprio dal teatro cittadino in cui si svolge. Il percorso si snoda, infatti, all’interno di uno dei più importanti esempi di archeologia industriale marittima del Mediterraneo, nel fascino di Porto Vecchio – Porto Vivo che, grazie a recenti lavori di riqualificazione, sta assumendo una nuova identità ed il compito di catalizzare attività economiche, turistiche e culturali di questa area cittadina.

Sabato 13 giugno: poco meno di un mese per rimboccarsi le maniche e spostare il centro di operatività ad Udine, dove sabato 13 giugno, all’imbrunire, si accenderanno i riflettori sulla 2^ Friuli DOC Run «Memorial Lorenzo Parelli». Come da tradizione delle manifestazioni targate Promorun, sarà un evento aperto a tutti grazie alla possibilità di partecipare sia a gare competitive che non competitive. Un cast di atleti élite si sfiderà sulla distanza di 10 km mentre gli atleti master potranno contendersi la vittoria sulla distanza da 5.5 km. Quanti vogliano godersi lo spettacolo e una corsa o camminata senza lo stress del cronometro, potranno optare per la 5.5 km e Family Run 3 km, entrambe non competitive, mentre i più piccoli competeranno su un giro di 1 km. L’evento ha anche una finalità sociale di rilievo, essendo dedicato a Lorenzo Parelli, studente di 18 anni venuto a mancare durante un percorso di alternanza scuola-lavoro. Il tragico incidente di Lorenzo ha acceso l’attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro, portando alla stesura dello strumento disciplinare «Carta di Lorenzo».

Domenica 18 ottobre: qualche giorno di vacanza estiva per ricaricare le batterie e proseguire il lavoro che porterà all’evento più atteso del palinsesto Promorun Asd. In programma domenica 18 ottobre la 10^ Corsa dei Castelli, inclusività è la parola chiave anche in questo caso, si disputerà la Corsa dei Castelli 10k competitiva, la Ten non competitiva e la Family Run 8km, quest’ultima con finalità solidali che negli anni hanno messo in luce un’altra eccellenza del territorio, la Fondazione Burlo Garofolo. L’ultima edizione si è arricchita di grande emozione grazie alla presenza dell’azzurra olimpica e mondiale Nadia Battocletti, alla sua prima corsa su strada aperta anche agli atleti master, dove ha subito centrato la vittoria nel luminoso abbraccio di Piazza Unità d’Italia. Un risultato frutto della volontà di Promorun di celebrare una grande giornata di sport internazionale nella città di Trieste, un’occasione per richiamare l’interesse dei più giovani, attratti dalla personalità e dai risultati dell’azzurra.

Domenica 18 ottobre: Prima della Corsa dei Castelli andrà in scena una competizione a carattere internazionale dedicata ai più giovani, la International Road Race Running Match u.23, giunta alla quarta edizione. Uno scenario che proietta Trieste tra le capitali dell’atletica mondiale, accogliendo al via i giovani più promettenti e le grandi stelle internazionali che vestiranno in una convocazione ufficiale la maglia della loro Nazionale. Decine le Nazioni previste ogni anno provenienti da tutta Europa, una gara che rappresenta un punto fondamentale per la carriera di un atleta professionista, una sorta di passaggio di consegne dove i giovani garantiscono la continuità di risultati eccellenze.

Qualità tecnica

Negli anni le manifestazioni firmate da Promorun hanno saputo guadagnare un posto d’onore nel panorama dell’atletica mondiale accogliendo campioni di altissimo calibro. Particolarmente apprezzata la velocità di tutti i percorsi, da Corri Trieste a Friuli DOC Run, manifestazioni che sono state teatro di sfida per atleti internazionali che hanno regalato tante emozioni al pubblico. La manifestazione più blasonata è la Corsa dei Castelli che, nel 2025, ha festeggiato la 3^ miglior prestazione maschile su suolo italiano e la 6^ femminile, grazie ai fenomenali 27:50 del sudafricano Maxime Chaumeton e 32:52 di quell’orgoglio azzurro che è Nadia Battocletti, un vero monumento dell'atletica italiana.

Nella storia della Corsa dei Castelli sono stati scritti grandissimi nomi, quello del keniano Ezekiel Kemboi, un atleta straordinario capace di vincere due medaglie d’oro olimpiche e ben quattro campionati mondiali, all’etiope Hagos Gebrhiwet, incoronato campione del mondo 5000 metri su strada, seguito dal bahreinita Birhanu Balew, nel suo palmarès due vittorie nei 5000m alla Diamond League, due finali olimpiche, due finali ai Campionati del Mondo e due primati asiatici e dall’etiope due volte campione del mondo dei 5000 metri Muktar Edris. Degno di nota anche l’azzurro Daniele Meucci (CS Esercito), per lui un oro ai campionati europei di maratona, tre medaglie (un argento e un bronzo) agli Europei 10000m, un bronzo agli europei di mezza maratona oltre a 10 titoli nazionali assoluti in 5 specialità diverse.

L’Italia della International Road Race U23 ha fatto risuonare l’inno nazionale al maschile già dalla prima edizione, un trionfo completo durante la terza ed ultima edizione dove il gradino più alto del podio è stato tutto azzurro, sia per le donne che per gli uomini. Nel DNA di questo evento c’è dunque la promessa di svelare i nomi che domani scriveranno le pagine dell’atletica mondiale e che proprio da Trieste hanno iniziato il loro cammino internazionale.

Iscrizioni

Le iscrizioni alla Corri Trieste sono aperte sul sito fino alle ore 23:59 del 12 maggio 2026 o al raggiungimento del numero massimo di iscritti. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi nei giorni gara con modalità che saranno indicate sul sito in prossimità dell’evento.

Le iscrizioni alla Friuli DOC Run sono aperte sul sito fino alle ore 23:59 del 10 giugno 2026 o al raggiungimento del numero massimo di iscritti. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi nei giorni gara con modalità che saranno indicate sul sito in prossimità dell’evento.

Le iscrizioni alla Corsa dei Castelli sono aperte sul sito fino alle ore 23:59 del 13 ottobre 2026 o al raggiungimento del numero massimo di iscritti. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi nei giorni gara con modalità che saranno indicate sul sito in prossimità dell’evento.