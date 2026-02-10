Coelmo Napoli City Half Marathon, doppia sfida per il primato maschile italiano di mezza maratona e di gara. Tutti i top runner al via

NAPOLI – Le premesse ci sono tutte, la Coelmo Napoli City Half Marathon di domenica 22 febbraio sarà certamente uno spettacolo, reso grande da un fiume di oltre 10mila atleti al via e da stelle internazionali che si preparano a scrivere la storia. L’atmosfera è sempre più carica di elettricità per la sfida tra i due azzurri, Pietro Riva e Yeman Crippa, per il primato italiano maschile di specialità. A favorire questo risultato, ci sarà anche il keniano Brian Kirui Kwemoi che con Crippa detiene proprio il primato di gara di 59:26.

I top runner

I riflettori sono dunque puntati sull’azzurro Yemaneberhan «Yeman» Crippa (GS Fiamme Oro Padova), un ritorno da campione imbattuto, suo, infatti il record italiano di mezza maratona di 59:26 fatto segnare nel 2022, quando, allo stesso tempo, si è laureato primo italiano ad abbattere il muro dell’ora sulla distanza di mezza maratona e marcato il primato del percorso. Brilla di tanta luce il curriculum del Campione Europeo di mezza maratona, titolo che Yeman ha conquistato ai Campionati Europei di Roma 2024. Per lui anche le medaglie d'oro ai Campionati Europei a squadre 5000m 2021, d'oro ai Campionati Europei 10000m e bronzo 5000m 2022, il settimo posto ai Campionati Mondiali 10000m 2019 e la medaglia di bronzo ai Campionati Europei 10000m 2018. Yeman è inoltre primatista nazionale 3000m (7:37.90, 2021), 5000m (13:02.26, 2020), 5000m indoor (13:23.99, 2017), 5 km su strada (13:14, 2022), 10000m (27:10.76, 2019), 10 km su strada (27:08, 2024) e mezza maratona (59:26, 2022). Con 2h06:06“ è il secondo di sempre in Italia sulla distanza di maratona.

Come Crippa, solo un altro azzurro, Pietro Riva (GS Fiamme Oro Padova) che nel 2023, a Valencia, corse in 59:41, suo attuale primato personale di specialità. Per Riva, un curriculum ricco di onorificenze, a cominciare dal titolo di Campione Europeo U20 nei 10000 m (2015), a cui si aggiungono i sette titoli di campione nazionale 5000 m (2021), 10 km su strada (2022 e 2023), 10000 m (2022, 2023 e 2024) e mezza maratona (2024), la medaglia di argento ai campionati europei di mezza maratona 2024 ed il quinto posto ai campionati europei 10000 m nel 2022.

La sfida sarà ancora più accesa grazie al keniano Brian Kirui Kwemoi che con Yeman Crippa detiene il primato di gara per aver vinto, nel 2024, proprio con il crono di 59:26. Anche il suo connazionale Mkulia Kipkandie, forte del crono di 59:48 dalla mezza di Krems 2025, è chiamato a sgomitare per un posto sul podio. Ancora Kenya con Owen Korir Kapkama che proverà ad approfittare della situazione per abbassare il recentissimo crono di 1:00:25 dall’ultima mezza maratona di Siviglia. L’Europa ribatte con l’ucraino Bohdan-Ivan Horodyskyi, tre volte campione nazionale mezza maratona (2020-2021-2025), due titoli di campione nazionale 10000 m (2019 e 2020) e uno di maratona (2019) oltre che, dal 2020, detentore del primato nazionale di mezza maratona con il crono di 1:00:40.

Il gruppo di inseguitori vede i due keniani Andrea Kiptoo e Evans Kipkorir, rispettivamente capaci di 1:01:30 (Boston 2025) e 1:01:51 (Firenze 2025). In gara anche il primatista estone di mezza maratona, 10 km, 5 km, 5000 m, 3000 m e miglio Tiidrek Nurme, tantissimi i titoli che porta in dote, tra questi quello di campione nazionale di specialità nel 2022 e 2023 e sulla distanza di 10 km nel 2022. Per Nurme, già al via di questo evento nel 2025, il primato personale di 1h02:20 da Gdynia 2020. Arriva dalla Repubblica Ceca Martin Zajíc, con l’aria di voler approfittare del tracciato molto veloce per sgretolare il suo personal best di 1:02:31 fatto registrare a Valencia nel 2024, con lui il connazionale Jan Friš, al debutto sulla distanza ma che può contare sull’ottimo crono di 28:43 sui 10 km (Valencia 2025). All’interno di questo gruppetto anche i marocchini Yassine Zaki (Asd Int. Security), capace di 1h02:34 a Marrakech nel 2020, e Yahya Kadiri (Asd Carmax Camaldolese) che proprio all’ultima edizione di questo evento ha strappato il crono di 1:02:49. Arrivano dal Belgio e da Israele, rispettivamente, Yohan Zaradzki e Yitayew Abuhai, e portano in dote i primato di 1h03:35 dalla mezza maratona di Bordeaux del 2025 e 1h03:40 dalla mezza maratona di Nuova Delhi del 2025.

L’ultimo gruppo di inseguitori vede l’italiano Giovanni Susca (Atl. Am Cisternino Ecol Servizi), lo svizzero Roberto Delorenzi e il marocchino Mohammed Zouioula (Atl Rodengo Saiano MICO), ad una manciata di secondi uno dall’altro. Al debutto sulla distanza l’etiope Tslalom Haftu e il belga Thys Moreau.

Gli altri eventi

Sport e benessere per tutti con gli eventi non competitivi, senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico. Al via sabato 21 febbraio 2026 la Family Run&Friends con partenza alle ore 11.00 su un percorso da circa 2 km. L’iscrizione è gratuita per i bambini sotto i 10 anni. Le iscrizioni sono aperte sul sito o direttamente all’Expo Village nei giorni di venerdì 20 febbraio 2026 dalle 15:00 alle 20:00 o sabato 22 febbraio dalle 9:00 fino a mezz’ora prima dell’inizio della gara.

Domenica 22 febbraio la Hyundai Relay, un percorso di emozioni e fatica condivise con la formula 10 Km + 11,0975 Km e che regala le emozioni della solidarietà. Le iscrizioni alla Hyundai Relay sono chiuse.