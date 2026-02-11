La cheffe stellata Chiara Pavan al via della ZeroWind Romeo & Giulietta Run Half Marathon

VERONA – Una vita fatta di traguardi importanti raggiunti. Lo sa bene la Cheffe veronese Chiara Pavan del ristorante stellato Venissa, sull’isola di Mazzorbo, dove condivide con il compagno Francesco Brutto, la cucina. Esiste però una similitudine tra la vita della Cheffe e la corsa perché entrambe necessitano di costanza, impegno, determinazione, obiettivi e risultati. Con questo spirito Chiara Pavan parteciperà questa domenica 15 febbraio alla 19^ edizione della ZeroWind Romeo & Giulietta Run Half Marathon.

E’ la sua prima mezza maratona, quando si è avvicinata alla corsa?

“Da circa due anni. Mi sono avvicinata perché correre aiuta moltissimo a tenermi con i piedi per terra, ci vuole rigore, equilibrio e costanza. Corro a Venezia, a Burano oppure a Jesolo, corro nella mia città Verona, da Avesa a Quinzano oppure fino alla Diga del Chievo o Pescantina. Essendo in giro per lavoro in questo periodo mi sono allenata anche a Catania e tra i filari della Loira. Corro tra i 12 ed i 13 km ed il mio obiettivo è proprio arrivare alla fine della 21km veronese”.

Sta seguendo una dieta particolare per questo importante traguardo?

“No, nessun cambiamento perché ho intrapreso da anni, per lavoro e stile di vita, un regime alimentare idoneo anche per la corsa, composto di legumi, frutta, cereali. Mangio pesce e non carne. Assaggio molto per lavoro, anche vini. Ecco forse per la corsa questo aspetto rallenta un pochino a livello muscolare ma non posso proprio esimermi. Posso diminuire ma non eliminare del tutto”.

La sua esperienza a Masterchef sta riscuotendo un bellissimo consenso

“Debbo dire che mi sento molto a mio agio. Con gli autori e con gli chef che mi hanno accolto benissimo. Mi sento a mio agio anche nel giudicare i partecipanti che sono più consapevoli e preparati nei miei confronti, hanno capito le mie esigenze come l’attenzione all’ordine in cucina e agli sprechi”.

A tal proposito, si correrà la ZeroWind Romeo & Giulietta Run Half Marathon nel week end più romantico dell’anno, nella città dell’amore per eccellenza. Una ricetta attenta ad evitare sprechi per gli innamorati e non solo?

"L’amore antico e se vogliamo romantico, possiamo intravvederlo nel pane. Alimento che se raffermo lo possiamo aggiungere al cacao, uvetta, pinoli per realizzare una Torta di Pane dal cuore morbido, un dolce perfetto a colazione."

In questo inizio 2026 il suo obiettivo saranno i 21k della mezza maratona veronese, ma questo 2026 ne avrà altri a livello professionale?

"Si, preferisco non anticipare nulla ma saranno bellissimi. Il primo lo comunicherò a primavera, il secondo verso la fine dell’anno."

Chiara Pavan

E' una delle cheffe più influenti del panorama gastronomico italiano contemporaneo, nota per il suo approccio pionieristico alla cucina ambientale. È la cheffe del ristorante Venissa, situato sull'isola di Mazzorbo nella Laguna di Venezia, che guida insieme al compagno Francesco Brutto. Il ristorante detiene una Stella Michelin e la prestigiosa Stella Verde Michelin per la sostenibilità. Chiara è stata inoltre premiata come "Miglior Chef Donna" dalla Guida de L'Espresso (2019) e da Identità Golose (2020). Laureata in Filosofia, applica i suoi studi alla gastronomia attraverso il concetto di "cucina ambientale". Questo approccio mira a ridurre l'impatto ecologico utilizzando specie aliene invasive (come il granchio blu), prodotti della laguna e vegetali coltivati localmente, eliminando quasi totalmente la carne. Ha guadagnato grande visibilità presso il grande pubblico partecipando come giudice ospite a MasterChef Italia, dove ha portato i temi della biodiversità e della lotta allo spreco alimentare.

Le gare

Domenica 15 febbraio si graviterà in zona stadio, con le partenze tutte in piazzale Olimpia e gli arrivi spettacolari all’interno della Stadio Bentegodi. S’inizierà alle ore 8.15 la festa delle famiglie, la Avesani Romeo&Giulietta Family Run, camminata o corsa non competitiva, aperta a tutti, senza obbligo di tesseramento e certificazione agonistica.

La ZeroWind Romeo & Giulietta Run Half Marathon, RELAY 2026, in programma domenica 15 febbraio, si sviluppa su un percorso a staffetta diviso in due frazioni all'interno del tracciato della mezza maratona. Partenza da Piazzale Olimpia (Stadio Bentegodi), con cambio zona Lungadige Attiraglio (8 km) e arrivo finale al Bentegodi (13 km, totale 21,097 km). Partenza ore 9.30 per la ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21k, manifestazione competitiva (World Athletics e Aims) su percorso omologato Fidal che prevede ben 4 onde di partenza: 9.30, 9.33, 9.37 e infine 9.40.