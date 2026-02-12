Giovanna Epis e Daniele Meucci: due azzurri olimpici alla ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon

Sapore olimpico

10mila il totale degli iscritti all'evento nelle tre distanze previste, mezza maratona, staffetta e family run, e tanti saranno i nomi importanti per le strade scaligere. Sarà un'edizione dal sapore olimpico, perché due protagonisti azzurri hanno partecipato ad un totale di ben cinque Giochi Olimpici. Parliamo di Daniele Meucci presente nelle rassegne a Cinque Cerchi di Londra 2012 nel 5000m e 10000m, Rio de Janeiro 2016 e Parigi 2024 in maratona e della veneziana Giovanna Epis in gara a Tokyo 2020 e Parigi 2024. E' l'anno giusto visto i contemporanei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 dove Verona è città olimpica sede anche della cerimonia di chiusura domenica 22 febbraio.

L'albo d'oro

L’albo d’oro di questa manifestazione recita nomi che hanno fatto la storia dell’atletica italiana e non solo, come, per citarne alcuni, quelli del maratoneta azzurro e campione olimpico Stefano Baldini, vincitore della seconda edizione, e di Ruggero Pertile, terzo nel 2012. Anche al femminile, brillano le vittorie della maratoneta azzurra Valeria Straneo, per lei tris di vittorie nel 2014, 2019 e 2020 o ancora Giovanna Epis, per lei due secondi ed un terzo posto e di Rosaria Console vincitrice nel 2009. Così come grande protagonista del passato è stata la keniana Angela Tanui, ma diversi sarebbero i nomi importanti da segnalare.

I top runner - Uomini

Il primato maschile da battere è nella cavalcata dell’etiope Mikesa Mengesha che nel 2023 vinse in 1:00:15.

Daniele Meucci (CS Esercito) sulle strade di Verona alla Romeo&Giulietta Half Marathon aveva già gareggiato nel 2014 terminando in seconda posizione in 1h02'44" e vi torna ben dodici anni dopo. E' uno dei più forti atleti azzurri di sempre, l'ingegnere pisano ha ormai 40 anni compiuti ma continua ad avere grande passione e la solita classe dimostrata in una ventennale carriera. Ha un palmares infinito ad altissimo livello che lo ha visto partecipare a tre Olimpiadi, Londra 2012, Rio de Janeiro 2016 ed infine, due anni fa, a Parigi 2024. Oro ai campionati europei di maratona a Zurigo 2014, tre medaglie agli Europei, una d'argento nei 10000 metri piani a Helsinki 2012 e due di bronzo: nei 10000 m piani a Barcellona 2010 e nella mezza maratona ad Amsterdam 2016, Meucci ha inoltre vinto 10 titoli nazionali assoluti in 5 specialità diverse. Nella sua straordinaria e longeva carriera, Daniele Meucci ha anche migliorato il suo primato personale di maratona a 39 anni, tagliando il traguardo in 2:07:49 alla maratona di Siviglia nel febbraio 2024 guadagnandosi la maglia azzurra per le Olimpiadi parigine. Per Meucci il primato personale di 1h01:06 conquistato a New York nel 2013.

Proverà a correre forte senz'altro il 22enne burundese Therence Bizoza (Toscana Atl.), che si allena al Tuscany Camp seguito dal coach Giuseppe Giambrone e vanta un personale di 1h01'30" fatto ad Arezzo nel 2022, vuole assolutamente una vittoria importante.

Il primo gruppo di inseguitori è costituito da Stefano Massimi (Asd Atl. Vomano) che porta in dote dall’ultima mezza di Cremona il primato di 1h04:08, Mohammed Zouioula (Atl. Rodengo Saiano Mico) capace di 1h04:18 a Pinzolo nel 2024, il polacco Krzysztof Żygenda, che a Berlino, nel 2025, ha fermato il cronometro in 1h05:54, e Patrick Francia (Atl. Reggio ASD), con il personal best di 1h05:58 da Cremona Half marathon 2025.

Dietro di loro il campione nazionale del Marocco 5000m del 2024 Abdelkarim Ezzouhti (Atl. Mondovì-Acqua S. Bernardo), capace di 1h06:37 a Rabat nel 2019, Lorenzo Dell'Orefice (Asd Atl. Vomano), che a Cremona ha chiuso le sue fatiche in 1h06:11, seguito da Andrea Astolfi (Propatria Milano Atletica Asd), capace di 1h06:39 a Trecate nel 2021. Attenzione a Mohammed Lamiri (Si-Sport S. Stefano Borgomanero), fresco di vittoria alla Bergamo21 della scorsa domenica, che vanta il crono di 1h07:03 a Cremona 2025, tallonato da M'Barek Ourras (Asd Atletica Blizzard) che proprio a Verona ha marcato il suo miglior tempo di 1h07:32, vincendo la mezza maratona lo scorso novembre in occasione della Eurospin Verona Run Marathon 21k. Il fiato sul collo è quello di un altro veneto, Matteo Muraro (A.S.D. Atletica San Biagio) capace di 1h07:36 a Roma nel 2025 e di Paolo Putti (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), forte di 1h07:50 a Crema nel 2023.

L’altro gruppo di inseguitori vede lo sloveno Aljaž Makovec, abituato a gareggiare in Italia, come prova il suo miglior crono di 1h08:04 fatto segnare a Palmanova nel 2025, seguito, ad un soffio, da Stefano Ghenda (Trevisatletica) con 1h08:06 da Treviso 2021. Ad una manciata di secondi Davide Angilella (Vanotti Running Team) e Marco Mazzon (Torino Road Runners A.S.D.) capaci, rispettivamente, di 1h08:17 a Salsomaggiore 2025 e 1h08:18 a Sanremo 2023.

L’ultimo gruppo vede Roberto Patuzzo (DK Runners Milano), Alessio Tanfoni (S.S. Lazio Atletica Leggera), Marco Padoan (Vicenza Runners) e Samuel Demetz (Asv L.C. Bozen Raiffeisen). Al debutto sulla distanza il tedesco Maxim Fuchs.

Le top runner - Donne

Era il febbraio 2023 quando la keniana Janeth Chepngetich si è presentata al traguardo della Romeo&Giulietta Half Marathon fermando il cronometro a 1h06:58 sgretolando il precedente primato di gara di 1h09:15 che resisteva dal 2017.

Potrebbe avere vittoria facile l’azzurra Giovanna Epis (C.S. Carabinieri), tra le atlete più forti di sempre nella storia dell’atletica italiana. Nel palmares spiccano le due partecipazioni ai Giochi olimpici – a Tokyo nel 2021 e a Parigi nel 2024 – nella maratona e il titolo italiano di mezza maratona nel 2021, due titoli italiani in maratona, 2020 e 2023, la medaglia d’oro sulla mezza maratona ai Giochi del Mediterraneo nel 2022, il 5° posto ai campionati europei di maratona nel 2022 e il 12° in maratona ai Mondiali di Budapest 2023. Qui a Verona la Epis ha già festeggiato due secondi posti, nel 2021 e 2024, ed un terzo posto, nel 2020 e ancora la vittoria con tanto di titolo di Campinessa d'Italia di maratona con il successo alla Eurospin Verona Run Marathon nel 2024 con 2h29'9". Per Giovanna Epis il personal best di 1h10:15 dalla mezza di Crema 2022.

Nel parterre delle atlete di punta l’azzurra di corsa in montagna Alice Gaggi (A.S.D. La Recastello) che porta in dote il crono di 1h13:29 dalla mezza di Barcellona del 2025, seguita dalla campionessa italiana di maratona 2025 Alessia Tuccitto (Asd Imperiali Atletica), qui a Verona vincitrice dell’ultima edizione della maratona, lo scorso novembre 2025.

Alessia Tuccitto, che vanta un personale di 1h14:23 da Roma 2023, conosce bene anche le strade scaligere di questo evento per aver conquistato la piazza d’onore lo scorso febbraio in 1h15'09". Attenzione a Giulia Sommi (SG Squad), come Mohammed Lamiri, fresca di vittoria della Bergamo21 della scorsa domenica, che sfodera il crono di 1h15:22 da Cremona 2021 e campionessa italiana di maratona nel 2022. Giulia sarà affiancata dalla compagna di squadra Sara Galimberti, capace di 1h13:42 a Milano nel 2015. Il gruppo di coda vede la tedesca Lisa Fuchs, per lei il personale di 1h16:17 da Friburgo nel 2023, Aurora Ermini (S.S. Lazio Atletica Leggera), con 1h16:55 da Bastia Umbra nel 2019 e l’azzurra di corsa in montagna Barbara Bani (Atl. Rodengo Saiano Mico), capace di 1h19:38 a Milano nel 2018.

Al debutto sulla distanza un’altra azzurra di corsa in montagna, sua la partecipazione nel settembre scorso ai Campionati Mondiali di Corsa in Montagna, Martina Falchetti (A.S.D. La Recastello), che vanta il crono di 35:44 sui 10 km fatto nella 10km di Bergamo21 domenica scorsa.

Iscrizioni

Le iscrizioni alla Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21K/RELAY/Avesani Family Run online sono chiuse. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi anche nella giornata di venerdì 13 e sabato 14 Febbraio presso l'area EXPO (PALA MAGIS - Piazzale Atleti Azzurri D'Italia). Non sarà possibile iscriversi nella giornata di domenica 15 febbraio.

Le iscrizioni alla Verona Run Marathon di domenica 15 novembre 2026 sono aperte sul sito – CLICCA QUI – fino a mercoledì 11 Novembre 2026. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi anche nella giornata di venerdì 14 e sabato 15 Novembre presso l'area EXPO (PALA MAGIS- Piazzale Atleti Azzurri D'Italia). Non sarà possibile iscriversi nella giornata di domenica 15 novembre.