Coelmo Napoli City Half Marathon, il percorso che emoziona

Start/km 5 - Partenza da viale J.F. Kennedy, appena fuori dal quartier generale della Mostra d’Oltremare, da cui gli atleti sfileranno velocissimi lungo i primi chilometri di gara, in direzione della Galleria Laziale, percorrendo poco meno di un chilometro in leggera discesa. L’uscita dalla galleria è nel quartiere di Mergellina, uno degli scorci più belli del Golfo di Napoli, passando accanto alla fontana dedicata alla sirena Partenope che quest'anno è la protagonista di T-shirt ufficiale e medaglia finisher celebrative dell’evento. Un panorama affascinante che accompagnerà i runner per tutto il Lungomare di via Caracciolo. Si costeggerà la Villa Comunale, voluta da Ferdinando IV di Borbone come ispirazione del Giardino delle Tuilieres parigino e che accoglie la stazione zoologica Anton Dohrn, l'Acquario più antico d'Europa prima di entrare nel tunnel della Vittoria da via Arcoleo.