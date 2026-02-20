Le storie di vita e riscatto del progetto We Run Again della Coelmo Napoli City Half Marathon

NAPOLI – Capitale del mondo del running per un intero fine settimana, questa è la Coelmo Napoli City Half Marathon che si correrà questa domenica 22 febbraio 2026. Mezza maratona tra le più affascinanti, vi sarà anche la Hyundai Relay, un percorso di emozioni e fatica condivise con la formula 10 Km + 11,0975 Km e che regala le emozioni della solidarietà.

Al via sabato 21 febbraio 2026 anche la Family Run&Friends con partenza alle ore 11.00 su un percorso da circa 2 km.

Inaugurato alle 15 come da programma, presso la Mostra D'Oltremare, lo Sport Expo, turismo e tempo libero con la Fanfara dell'Esercito e il classico taglio del nastro da parte di Maria Caputo, consigliere delegato Mostra d'Oltremare e Carlo Capalbo Presidente di Napoli Running.

Sport Expo che per tre giorni sarà l'epicentro dell'evento partenopeo. Mostra d’Oltremare con panel sulla sostenibilità, su Napoli capitale internazionale dello sport, con una platea di runner, agenti, organizzatori, addetti ai lavori che poche città al mondo possono vantare.

Il progetto “We Run Again”

Sabato 21 febbraio, alle 11.00, sarà una giornata particolare per dieci detenute del carcere di Secondigliano, parteciperanno alla Family Run&Friends, in compagnia della propria famiglia quali mariti e i figli, un momento dal forte significato simbolico e dall’alto potere emozionale. Una occasione che la casa circondariale di Secondigliano ha voluto creare nell'ambito del progetto We Run Again che non solo permette a diversi detenuti di partecipare alla mezza maratona ma anche alla riunione delle famiglie nel segno del podismo.

Lo sport come possibilità, come spazio di riscatto, come occasione per ricominciare. È questo il cuore di “We Run Again”, il progetto sociale promosso da Napoli Running, con il supporto di Sport e Salute, che coinvolge i detenuti del “Centro Penitenziario Pasquale Mandato di Secondigliano – Napoli” come frutto di un’idea semplice e potente: utilizzare la corsa come strumento educativo capace di sviluppare disciplina, motivazione, senso di appartenenza e, soprattutto, un percorso concreto di reinserimento sociale. Un lavoro di concerto tra le forze dell’Istituto Penitenziario e i Funzionari Giuridico-Pedagogici, gli educatori e Napoli Running che ha messo a disposizione risorse tecniche per creare e condividere i programmi di allenamento con l’obiettivo di far partecipare diversi detenuti alla prossima Coelmo Napoli City Half Marathon di domenica 22 febbraio 2026.

Saranno in quattro i detenuti che parteciperanno a due staffette, quattro storie di vita molto diverse che si sono ritrovate nello sport. Una scommessa il cui risultato è frutto di sudore, amicizia, tifo degli altri detenuti, stabilità ed un impegno con sè stessi.

Al via una coppia di giovani fratelli che correranno insieme la seconda frazione e che grazie alla corsa hanno riprovato le emozioni vissute quando giocavano a calcio. Una carriera che si preannunciava promettente, interrotta da un errore che ha rallentato il processo della vita ma che li ha portati ad avere una maggiore consapevolezza, quella di non dover mai rinunciare ai sogni, crederci sempre, costruire con il lavoro, con la fatica, se necessario e creare una famiglia, elemento centrale di riscatto.

Tra gli speciali staffettisti anche Antonio, fiorista e giardiniere per tradizione di famiglia e per amore, un diploma, una laurea futura, il lavoro in sartoria il calcio, la danza, il nuoto e quell’intoppo che sta costando caro, un prezzo da pagare con la consapevolezza che sia stato necessario per apprezzare le emozioni della vita. Antonio ora sa che la felicità sarà nella condivisione del tempo che può trascorrere con la famiglia e con la compagna con cui ha un progetto di vita.

Tra i quattro anche il cuoco Michele, una serie di errori ma giura che questo è stato l’ultimo. Per lui un passato da maratoneta vero, qualche infortunio di troppo per mettersi in gioco sulla distanza completa e tanta voglia di avere la medaglia al collo.

I numeri di NCHM

E' da tempo ormai noto il sold out delle iscrizioni segnato oltre un mese fa, record d'iscritti con 10mila runner al via che non vedono l'ora di emozionarsi e divertirsi in una Napoli pronta ad accoglierli. 5230 gli atleti provenienti da 117 nazioni estere, a conferma dell'evento dalla forte caratura e attrattiva internazionale. Tra le nazioni più rappresentate la Repubblica Ceca, poi Regno Unito, Francia, Germania. Ottava nazione in classifica tra le più partecipative gli Stati Uniti, ma sono decine le nazioni extra europee quali ad esempio l'Argentina, Canada, Brasile, Giappone, Australia, India, Corea del Sud e tante altre.

Le statistiche parlano di 3200 donne al via, una quota rosa importante, sopra alla media nazionale per questa disciplina. Sono 1480 i cittadini napoletani che parteciperanno, mentre la seconda provincia più rappresentata è quella di Roma seguita da Salerno e poi Milano. 1830 gli atleti campani, la regione più rappresentata, segue la Lombardia con oltre 500 atleti, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia.

I più giovani e i più 'esperti'

Paolo Manconi e Eliska Sebkova hanno entrambi 19 anni, il primo nato nell'ottobre e la seconda a novembre 2007, sono loro i più giovani atleti in gara, una passione forte la loro che gli permetterà di conoscere Napoli correndo. I più 'esperti, se così possiamo definirli, sono Sergio Bartolini di 82 anni (1944) e Michele Corbisier di 73 anni (1953).

I compleanni

Saranno ben 40 i runner che festeggeranno il loro compleanno correndo la Coelmo Napoli City Half Marathon, spegnere le candeline in un grande evento internazionale è sicuramente un bel regalo di compleanno.

Gli altri eventi, Family e Staffetta

Al via sabato 21 febbraio 2026 la Family Run&Friends con partenza alle ore 11.00 su un percorso da circa 2 km. L’iscrizione è gratuita per i bambini sotto i 10 anni. Le iscrizioni sono aperte sul sito CLICCA QUI o direttamente all’Expo Village nei giorni di venerdì 20 febbraio 2026 dalle 15:00 alle 20:00 o sabato 22 febbraio dalle 9:00 fino a mezz’ora prima dell’inizio della gara.

Domenica 22 febbraio la Hyundai Relay, un percorso di emozioni e fatica condivise con la formula 10 Km + 11,0975 Km e che regala le emozioni della solidarietà. Tutti i partecipanti potranno scegliere la organizzazione no profit (ONP) alla quale aderire, i pettorali potranno essere acquistati solo tramite le ONP aderenti. Le iscrizioni sono aperte online fino al 18 febbraio 2026, salvo chiusura anticipata, con cambio tariffa a slot - CLICCA QUI