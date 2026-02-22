Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Yeman Crippa, vittoria e doppio primato della Coelmo Napoli City Half Marathon

Al femminile vittoria di Lucy Nthenya Ndambuki
1 min
Yeman Crippa, vittoria e doppio primato della Coelmo Napoli City Half Marathon

NAPOLI – Nuovo record italiano per Yeman Crippa, 59:01 alla Coelmo Napoli City Half Marathon.

Il trentino Yemaneberhan “Yeman” Crippa (GS Fiamme Oro Padova) scrive di nuovo la storia e lo fa ancora una volta qui a Napoli sgretolando il suo stesso primato italiano di mezza maratona e di gara.

Vicinissimo al muro dei 59:00, Yeman si presenta al traguardo in 59:01, un crono stellare che lo posiziona al settimo posto delle miglior prestazioni stagionali mondiali del 2026. Napoli festeggia in grande stile gli onori di Capitale Europea dello Sport 2026.

Piazza d’onore per il keniano Andrea Kiptoo in 59:27 e podio completato dal suo connazionale Owen Korir Kapkama in 59:42.

Per le donne è la keniana Lucy Nthenya Ndambuki a festeggiare la vittoria in 1h08:48 seguita dalla connazionale Nelly Jeptoo in 1h09:26 e dalla finlandese Susanna Saapunki in 1h10:35.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tuttorunning

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS