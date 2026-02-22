Yeman Crippa, nuovo record italiano alla Coelmo Napoli City Half Marathon

I risultati – Uomini

Vicinissimo al muro dei 59:00, Yeman si presenta al traguardo in 59:01, un crono stellare che lo posiziona come seconda miglior prestazione europea di sempre, alle spalle dello svedese Andreas Almgren che a Valencia lo scorso ottobre ha fatto segnare 58:41. Il primato di Yeman Crippa va anche al settimo posto delle migliori prestazioni stagionali mondiali del 2026. Napoli festeggia in grande stile gli onori di Capitale Europea dello Sport 2026.

“Ho portato a termine uno dei miei sogni, strappare a me stesso il record italiano che ho abbassato di 25 secondi, sono contentissimo, molto soddisfatto del mio crono, è una giornata bellissima. Questo risultato è frutto di tanto allenamento, del clima perfetto, ma anche di una speciale magia che c’è solo qui a Napoli e del tifo del pubblico, mi ha caricato tantissimo. La Coelmo Napoli City Half Marathon è sicuramente velocissima, sono al settimo cielo per aver iniziato il 2026 alla grande, ora bisogna rimanere con i piedi per terra verso i prossimi obiettivi", fa sapere Yeman Crippa.

“Nella prima parte di gara ho seguito la lepre, il keniano Gideon Kiprotich che è stata molto bravo, gli sono stato sempre incollato e fino al km 10 sono stato piuttosto rilassato, poi ho iniziato a fare dei calcoli mentalmente. Ho preso quindi la situazione in mano e ho continuato a spingere insieme ad Andrea Kiptoo. All’uscita della galleria ho capito che avrei potuto chiudere intorno ai 59:00, speravo di chiudere in 58:59, ho mancato proprio di un soffio. Sono contento per me, per la città di Napoli e per tutto lo staff, mi sento parte di una grande famiglia", ha aggiunto Yeman.

“Tanta gente si sta avvicinando alla corsa, all’inizio è uno sport molto duro ma poi non si riesce più a farne a meno e negli ultimi anni c’è stato un vero e proprio boom, sono contentissimo di questo perché è uno sport che può essere scoperto e praticato anche con il passare degli anni. Per noi professionisti è bello che anche la grande massa capisca il valore che hanno i nostri tempi e ci stimoli. Oggi nei tratti in cui ho visto gli amatori correre, sono stato incitato e questo mi ha dato una carica pazzesca", ha concluso Yeman.

Gara di altissimo livello, tre gli atleti sotto il muro dell’ora, infatti la piazza d’onore è conquistata dal keniano Andrea Kiptoo in 59:27 e il podio è completato dal suo connazionale Owen Korir Kapkama in 59:42. Buona prova anche per l‘azzurro Pietro Riva (GS Fiamme Oro Padova) che chiude in quarta posizione con il crono di 1h00:32. Podio italiano completato da Giovanni Susca (Atl. Am. Cisternino Ecolservizi) in 1h04:16.

I risultati – Donne

Per le donne è la keniana Lucy Nthenya Ndambuki a festeggiare la vittoria in 1h08:48.

“Sono felicissima, ho preso subito le redini della gara ma è solo al 15esimo chilometro che ho capito che avrei vinto e ho spinto più che potevo. E‘ la prima volta qui a Napoli per me, una città molto bella ed una gara perfettamente organizzata", il commento della vincitrice, la keniana Lucy Nthenya Ndambuki.

Secondo posto per la connazionale Nelly Jeptoo in 1h09:26 seguita dalla finlandese Susanna Saapunki in 1h10:35. Sesta assoluta e prima italiana Sara Bottarelli (Free Zone) che chiude la sua prova in 1h14:11. Podio italiano completato da Gaia Gagliardi (Atl. Saluzzo) in 1h15:52 e Rebecca Volpe (ASD Carmax Camaldolese) in 1h17:55.

Cronaca evento

Un sole brillante, una giornata perfetta hanno dato lo start alle ore 9.00 ai runner della Coelmo Napoli City Half Marathon, 10mila cuori pronti a battere all’unisono per conquistare un unico grande traguardo, oggi reso più emozionante dai risultati tecnici di altissima caratura.

Napoli ha vissuto un evento intenso anche con la Hyundai Relay e la Family Run&Friends con circa altri 2mila partecipanti.

“Le emozioni sono tantissime e tutte ad elevata intensità. Oggi va a compimento un lavoro iniziato oltre dieci anni fa con obiettivi chiarissimi, alcuni raggiunti, come quello di centrare i primati italiani di mezza maratona e quello di portare a correre sulle strade di Napoli oltre 10mila atleti. Altri obiettivi sono vicini, con il crono realizzato oggi, Yeman si laurea vice primatista europeo di mezza maratona. Noi di Napoli Running siamo prontissimi a rimboccarci le maniche per centrare anche il primato europeo di specialità. L’entusiasmo di aver scritto la storia sarà la nostra energia per fare di più, per fare ancora meglio, perché questo evento proietta Napoli tra le capitali europee del running” – fa sapere Carlo Capalbo, Presidente di Napoli Running visibilmente emozionato. “Tra i nostri impegni c’è anche quello per il territorio, continueremo a lavorare a progetti che hanno importanti ricadute sociali sulla città, come «We Run Again» con la Casa Circondariale Pasquale Mandato di Secondigliano, grazie alla cui collaborazione abbiamo avuto in gara alcuni detenuti. Il 2026 sarà ricordato per l’en plein di record ed emozioni, oggi Napoli brilla, ma sono sicuro che nel 2027 brillerà ancora di più”, ha concluso.

“La giornata di oggi ci consegna un messaggio semplice: a Napoli i progetti possono accadere davvero. La Coelmo Napoli City Half Marathon ha mostrato una città viva, organizzata ed internazionale. È un segnale incoraggiante mentre Napoli si prepara a vivere il suo ruolo di Capitale Europea dello Sport e ad accogliere eventi globali come la prossima America’s Cup”, ha commentato l’Amministratore delegato di Coelmo spa, Marco Monsurrò.

Soddisfazione da parte delle istituzioni che sono intervenute alla partenza. L'Assessore alla Legalità, Antonio De Iesu che ha dato il benvenuto ai Runner che "saranno diffusori della bellezza di Napoli sia delle sue opere storico e culturali ma anche della sua vivacità sociale"; l'Assessore al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato: "Il 52% dei maratoneti arriva da altri paesi europei. Questo per noi è una grande soddisfazione e può essere anche una promozione turistica, perché vengono qui, conoscono Napoli e raccontano la meraviglia di questa città"; l'Assessore allo Sport Emanuela Ferrante: "Nell'anno di Napoli Capitale Europea dello sport è un grandissima soddisfazione ospitare 10.000 atleti per le strade della nostra città". Soddisfazione anche da parte di Città Metropolitana con il delegato allo sport Sergio Colella, Abc, Anm, Asia, aziende partecipate del Comune che hanno lavorato in sinergia con l'organizzazione per l'ottima riuscita dell'evento.

Numeri e curiosità

Per la riuscita dell’evento, sono state utilizzate, tra le altre, 18.300 banane, 22.400 tra mele ed arance, 50 kg di integratori in polvere, 21.600 barrette proteiche, 10.015 medaglie, 45.000 litri di acqua, 21.500 lattine di birra analcolica, 10.015 t-shirt tecniche, 12.000 confezioni di pasta. Al buon esito della manifestazione hanno collaborato più di 900 risorse umane, 460 volontari, oltre 180 aagenti di Polizia, 36 pacers, 8 running doctors e 42 atleti élite.

"Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato per questo risultato grandissimo che si inserisce in una catena di successi che la Coelmo Napoli City Half Marathon ha saputo conquistare con continuità crescente“ – ha detto Carlo Capalbo. "Un grazie speciale ai cittadini che sono scesi in strada a tifare e godersi la manifestazione, a tutte le istituzioni che hanno permesso la buona riuscita dell’evento e ai partner, senza di loro non potremmo raggiungere questi risultati. Dal mio cuore, però, il ringraziamento più grande va ai volontari che con passione, esperienza e grande generosità condividono il lavoro della manifestazione", ha concluso.