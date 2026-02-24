Si corre nel circuito di Monza la Run For Life 2026, migliaia gli iscritti

MONZA – Una gara che sa di velocità, un evento che profuma di adrenalina, storia, mito. E’ stata presentata oggi, martedì 24 febbraio, presso il Paddock 1 dell’Autodromo Nazionale di Monza la 11^ Gruppo Sesi Sebach Run For Life, manifestazione, organizzata da Socialtime Odv in collaborazione con l’associazione Sportiva I Gamber de Cuncuress ASD, Run for Life SSD, e ASD Silvia Tremolada Aps, L’evento è anche frutto della collaborazione di una fitta rete associativa territoriale (Auser Monza e Brianza, I City Angels sezione di Monza, Croce Bianca, associazione Nuova Acropoli, Associazione Polizia di Stato odv, solo per elencarne alcune) e vede ancora una volta Gruppo Sesi I Sebach come Title Sponsor.

L'accensione dei motori è per domenica 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, con l’obiettivo di promuovere la parità di genere e il rispetto reciproco quale condizione necessaria per una convivenza civile. L'evento, che da anni continua a crescere in modo esponenziale sia nei numeri partecipativi che in termini di rilevanza tecnica, si svolgerà nella cornice prestigiosa dell'Autodromo Nazionale di Monza grazie alla concessione dall'amministrazione comunale.



“Rivolgo un caloroso benvenuto a tutti i partecipanti alla Run for Life 2026, ospitata nello scenario dell’Autodromo Nazionale Monza – dichiara Giuseppe Redaelli, Presidente di Autodromo Nazionale Monza -. L’anno scorso hanno partecipato oltre 6.000 persone – atleti professionisti e amatori – in rappresentanza di più di 20 nazioni: un risultato che testimonia la forza e l’attrattività di un evento capace di coniugare sport, partecipazione e valori condivisi. Questo impianto, simbolo della storia e dell’eccellenza del motorsport internazionale, secolare sede delle più prestigiose competizioni automobilistiche, dimostra ancora una volta di sapersi aprire al territorio e alla comunità, diventando luogo di sport, wellness e condivisione.

Correre qui, immersi nel verde del Parco di Monza, significa vivere un’esperienza unica: unire la passione per l’attività fisica alla bellezza di un ambiente naturale straordinario, in uno spazio iconico della velocità che oggi si trasforma in un grande palcoscenico di salute, inclusione e solidarietà. La Run for Life è infatti anche un'occasione di incontro e di festa, capace di coinvolgere persone di ogni età e provenienza e di promuovere uno stile di vita sano rafforzando quel senso di comunità che rende il nostro territorio così speciale.”

L’iniziativa, realizzata anche grazie al contributo di Regione Lombardia, del Comune di Monza e della Fondazione della Comunità Monza e Brianza, è patrocinata dalla Reggia di Monza e dal Centro di servizio per il volontariato Monza Lecco Sondrio. Prezioso il sostegno di Gruppo Sesi | Sebach, Brooks, Affari & Sport, Coop Lombardia, Sant’Antonio, Genos, Hyundai G. Villa, Acinque, Tecnocryo, Fortimed, Gruppo Ferri, Green Chemicals, Luca Srl, Adler Ortho, Cem Ambiente, Texal, InSport, Criotermica, Ambrosoli, Arexons, Germo, Guna, Dole e Bioclin.

Tra i presenti l’Assessore Biblioteche, Sport e manutenzione impianti sportivi, Igiene ambientale del Comune di Monza Viviana Guidetti: "La Run for Life è una corsa ormai consolidata fra gli eventi podistici della città di Monza e negli ultimi anni il numero degli iscritti è aumentato moltissimo, tanto da indurre l'amministrazione comunale a destinarle una della giornate in autodromo a disposizione del Comune. Inoltre il livello qualitativo della corsa è in continua crescita, come testimoniato dai riconoscimenti anche internazionali. Apprezzo molto anche la sensibilità verso la sostenibilità ambientale degli organizzatori, che devolveranno parte del ricavato per piantumare un'area del parco, e il coinvolgimento delle scuole di Monza in attività di Formazione Scuola Lavoro”.

Al Paddock 1 anche Pio Benvenuto - Direttore generale Gruppo Sesi, concessionario Sebach: “Essere Title Sponsor della Run for Life 2026 è per noi di SESI motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Questo evento è diventato negli anni un punto di riferimento per il nostro territorio, capace di unire sport, solidarietà e promozione di sani stili di vita in un’unica, grande esperienza collettiva. Rinnovare il nostro sostegno significa affermare con coerenza i valori in cui crediamo, responsabilità sociale, inclusione, benessere e partecipazione, contribuendo concretamente a un progetto che crea impatto reale sulla comunità.

La crescente visibilità della manifestazione, che oggi richiama partecipanti non solo a livello locale ma da tutta Italia, conferma la forza e la credibilità di questa iniziativa. Siamo felici di continuare a correre al suo fianco, accompagnandone la crescita e condividendone l’entusiasmo”.

Palinsesto eventi

Le manifestazioni principali si svolgono sulle distanze omologate e certificate di 10 km e mezza maratona 21,097km e sono inserite nel Calendario Fidal Nazionale ed in quello Global di World Athletics, conferendo ai risultati una valenza internazionale. L’evento ha le caratteristiche di grande accoglienza, grazie anche a distanze per tutti, a carattere non competitivo, senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico.

I primi a partire, alle ore 9.00 di domenica 8 marzo, saranno gli atleti iscritti alle gare competitive da 10 km e mezza maratona, cui seguiranno le partenze delle gare non competitive sui percorsi da 5km e 10km (quest’ultima cronometrata). Nell’ottica di venire incontro alle esigenze del crescente numero di stranieri, è rinnovata la possibilità, per gli stranieri non tesserati in Italia, di partecipare alla mezza maratona in modalità turistico-sportiva.

Sono, infatti, oltre 50 le nazionalità presenti e un numero davvero significativo di iscritti provenienti da tutte le regioni italiane.

“L’edizione 2025 ha registrato quasi 6mila partecipanti e per questa edizione è atteso un incremento decisamente significativo” – anticipa Beatrice Di Virgilio, responsabile dell’evento. “Gli atleti professionisti troveranno un percorso di grande interesse tecnico, mentre famiglie, amici e squadre potranno godere di un’esperienza all’insegna della solidarietà e della socialità.”

I pacer

Anche quest’anno Run for Life accompagnerà gli atleti al traguardo con dei fantastici pacer, runner con una particolare vocazione, quella di condividere energia, emozioni e sudore in allegria fino al traguardo da raggiungere a ritmo costante ed in un tempo prefissato. Capitanati da Rocco Cilla, e grazie alla straordinaria partecipazione organizzativa dei nostri sponsor tecnici Brooks e Affari&Sport, saranno 30 i pacer che guideranno al traguardo gli atleti impegnati nella distanza di mezza maratona con intervalli di 5’ da 1h25’00” a 2h00’00”, poi 2h15’00” e 2h30’00”.

“La Run for Life rappresenta un momento chiave per incontrare la community in un contesto autentico e ad alto coinvolgimento. La collaborazione con Affari&Sport rafforza ulteriormente questo percorso: insieme vogliamo offrire un’esperienza tecnica e immersiva, mettendo a disposizione dei runner strumenti concreti per migliorare la propria corsa” dichiara l’ufficio stampa Brooks.

Scopo benefico e sostenibilità

Prosegue l’impegno della manifestazione per scopi benefici, in continuità con l’iniziativa intrapresa nel 2025, anche per questa edizione Run For Life supporterà la ripiantumazione di un'area del Parco di Monza devastata dai nubifragi del 2023. Particolare attenzione sarà data alla salvaguardia dell’ambiente e alla diffusione di buone pratiche ed indicazioni a tutela del parco.

Inclusività e coinvolgimento delle comunità

L’evento si distingue per la sua forte valenza inclusiva. Diverse fasi del processo organizzativo, dalla preparazione dei pacchi gara alla gestione dei ristori e alla distribuzione delle medaglie vedranno coinvolte 80 persone con disabilità fisica e/o cognitiva. A questi si affiancheranno i 100 studenti di istituti superiori, che, attraverso percorsi formativi scolastici, avranno l’opportunità di avvicinarsi al mondo del volontariato e sviluppare competenze scoprendo le proprie soft skills.

Margherita Motta del Centro di Servizio per il Volontariato di Monza Lecco Sondrio sarà presente in quanto referente del PIANO ATTIVATI! di ATS Brianza per la provincia di Monza e Brianza. L’evento è infatti stato scelto per promuovere il benessere psicofisico delle persone over 65 ma non solo: la promozione dell'attività fisica e del movimento è fondamentale per il benessere di ogni individuo, in tutte le fasi della vita e in tutte le condizioni di salute. L'esercizio fisico favorisce infatti il rafforzamento e il mantenimento di un buono stato di salute per la prevenzione delle malattie cronico-degenerative non trasmissibili (MCNT). Si sottolinea che il benessere non è solo collegato all’attività fisica ma è anche favorito dalle condizioni sociali: per questo all’interno del PIANO ATTIVATI! sono previste tante attività che prevedono la socializzazione, il volontariato e la cittadinanza attiva ed eventi come la Run for Life, resa possibile anche dall’impegno di tante volontarie e volontari, sono un perfetto esempio di questo connubio!

Run For Life Woman Award

Il fulcro di Run For Life è, però, nella missione di promuovere la parità di genere e il rispetto reciproco attraverso lo sport.

Nel solco di questo impegno, Socialtime ODV, in collaborazione con la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza – Ente Filantropico e il CSV Monza Lecco Sondrio, istituisce la prima edizione del “Run For Life Woman Award”, un riconoscimento che entra ufficialmente nel programma di Run For Life 2026.

Il premio è dedicato a donne che si sono distinte in ambito sociale, educativo, culturale, ambientale o umanitario, e che rappresentano esempi concreti di impegno, responsabilità e leadership positiva.

Le premiazioni si svolgeranno venerdì 7 marzo alle ore 11:00, nell’ambito degli eventi ufficiali di Run For Life, alla vigilia della gara.

Le candidature possono essere presentate da associazioni, enti, aziende o privati cittadini e dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 18:00 del 25 febbraio.

“L’edizione 2026 della Run For Life rappresenta per la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza il secondo appuntamento della rassegna di iniziative per ricordare i suoi primi 25 anni di attività nel territorio della provincia: una ricorrenza importante, che sarà festeggiata e condivisa nel corso di tutto l’anno con una serie di iniziative di comunità di grande valore e impatto sociale. Per questo, quest’anno, proprio per valorizzare la connotazione profondamente sociale di quella che è a tutti gli effetti una manifestazione sportiva di comunità, realizzata attraverso un capillare lavoro di rete, la Fondazione MB ha deciso di sostenere la Run For Life ancora più da vicino, sia supportando i percorsi di formazione e di valorizzazione del protagonismo giovanile rivolti alle scuole e agli enti di terzo settore, coinvolti attivamente nell’organizzazione dell’evento, sia attraverso l’istituzione del nuovo riconoscimento dedicato alle donne che, nel territorio, hanno fatto e continuano a fare la differenza nel sociale”, aggiunge il Segretario Generale della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, Marta Petenzi.

I gadget di gara

Grazie alla collaborazione con Brooks e Affari&Sport, tutti gli iscritti alla manifestazione troveranno nel pacco gara la T-shirt tecnica ufficiale della Gruppo Sesi Sebach Run For Life 2026. Blu scuro, sul fronte è raffigurato l’autodromo, con linee bianche e scacchi rossi e blu. Oltre al nome della manifestazione, sono riportati i loghi dei principali partner di gara e il testo «Autodromo Nazionale di Monza – The Temple of Speed». Per tutti gli atleti sarà una compagna di allenamento, memoria preziosa della partecipazione all’evento, capace di rievocare le emozioni vissute in gara.

Tutti i finisher riceveranno al traguardo la medaglia, un oggetto di metallo, dorato, che ricorda nella forma il tracciato dell’autodromo nel quale si intrecciano il nome della gara e del title partner dell’evento, oltre alla data della manifestazione. Completata dall’elegante cordino, la medaglia è per i runner capace di riaprire il cassetto dei ricordi del giorno gara.

Programma evento

Il village Run for life spalancherà le porte sabato 7 marzo dalle 10.00 alle 18.30 presso il Paddock 1 dell’Autodromo Nazionale di Monza. Diversi stand offriranno intrattenimento ed animazione alle migliaia di persone che arriveranno a ritirare i pettorali e i pacchi gara. Domenica 8 marzo il village riaprirà alle ore 6,00 per permettere agli atleti di altre regioni/nazioni di provvedere agli adempimenti di partecipazione prima della partenza prevista per le ore 9,00. Le premiazioni si svolgeranno presso il palco del village alle ore 11,30.