Terre di Siena Ultramarathon, vincono Mattia Vasoli e Elisa Giordano

SIENA – Piazza Il Campo di Siena si è vestita di luci e festa a partire da sabato 28 febbraio, lo sport è stato protagonista indiscusso con tante iniziative per i più piccoli e con le attività di Palestre Insieme.

Una serata magica, dove la musica di DJ Dino Brown ha acceso l’entusiasmo anticipando le emozioni della domenica.

Mentre i Comuni di San Gimignano, Colle della Val d’Elsa e Monteriggioni salutavano il ritorno dopo diversi anni delle tre partenze separate per un totale di 1700 atleti, la celebre Piazza del Campo a Siena si accendeva con la partenza della Camminata di 6km e con l’energia delle attività sportive di gruppo proposte da Palestre Insieme. Piazza del Campo ancora protagonista come sempre con l'arrivo di tutte le distanze.

Risultati 50 km

Il re della 11^ Terre di Siena Ultramarathon è Mattia Vasoli (GS Parco Alpi Apuane) che conquista Piazza Il Campo a Siena in 3h17’53”. “E’ stata una gara stupenda, amo questi territori. Siamo partiti molto forte ma poi abbiamo iniziato a gestire. Sullo strappo di Monteriggioni ho capito che avrei potuto battere Emanuele Quercioli, non mi aspettavo di poter vincere e faccio a lui i miei complimenti”.

Si accontenta della seconda piazza Emanuele Quercioli (Pol Ellera Asd) che taglia il traguardo in 3h23’44” precedendo Alex Tucci (ASD I Lupi d’Abruzzo), terzo in 3h24’06”.

Per le donne, è Elisa Giordano (ASD Team Marguareis) a scrivere il nome nell’albo d’oro, dopo aver tagliato il traguardo in 4h01’54”. “E’ stato tutto perfetto, la gara è molto bella, ho apprezzato molto la partenza, una cornice bellissima, per non parlare dell’ingresso in centro, molto emozionante”, ha detto la vincitrice. Piazza d’onore per Chiara Vitale (Tricolore Sport Marathon ASD) in 4h10’08” e e podio completato da Irene Zamboni (ASD New Life) in 4h16’00”.

Risultati 32 km

Gara di rimonta per Marco Oppioli (Golden Club Rimini International) che sale sul gradino più alto del podio con il tempo di 2h01’58”. “Sono partito un po’ indietro ma poi ho raggiunto i primi. Avevo già corso qui, è la mia terza partecipazione, manca solo la distanza di 50 km. Sono davvero emozionato per questa vittoria”, il suo commento. Secondo è Massimiliano Di Serio (Pol. I’ Giglio) che in 2h02’54” anticipa Mirko Tondini (ASD Silvano Fedi Pistoia) che chiude il podio in 2h04’30”.

E’ Camilla Paracchini (UISP Atl. Siena) in 2h16’38” la regina della 32 km. “Sono contenta, è la mia prima gara così lunga, ho cercato di gestire al meglio stando attaccata ad altri atleti, non volevo rimanere da sola. Il percorso è bellissimo, sia nella natura che in centro, veramente emozionante”.

Seconda Martina Mantelli in 2h22’07”, qui vincitrice di questa distanza lo scorso anno, e terza Giovanna Puma in 2h28’13”.

Risultati 18 km

Vittoria della 18 km per Matteo Rossi (GS Orecchiella Garfagnana) che domina dal primo all’ultimo metro e taglia il traguardo in 1h04’07”. “Percorso molto bello che in parte conoscevo per aver vinto due anni fa, sono sempre molto felice di tornare a Siena, dedico la vittoria a mia sorella che vive e lavora qui. Complimenti agli organizzatori”, ha commentato il vincitore Matteo Rossi.

Nettissimo il vantaggio sul vincitore dell’ultima edizione Andi Dibra (GS Il Fiorino) che invece chiude in volata in 1h08’45” con soli tre secondi di vantaggio su Matteo Cannucci (Il Gregge Ribelle) che chiude il podio in 1h08’48”.

Per le donne è Laura Ferretto della Asd KM Sport, società veronese che ha conquistato gli onori dell’evento per essere la più numerosa al via, a tagliare il nastro in solitaria in 1h23’02”. “Sono felicissima, il percorso è piuttosto duro ma molto bello”, ha commentato. Il secondo gradino del podio è di Silvia Pandolfini (CUS Pavia) in 1h27’18”, ad una manciata di secondi dalla terza classificata Carmelina Cinzia Coppola (GS Pieve Ripoli) in 1h28’57”.

“Questa giornata corona una operazione iniziata più di un anno fa, quando abbiamo cominciato a lavorare per riportare questa gara allo splendore dei percorsi originari” – fa sapere Lorella Bernini, Presidente UISP. “E’ stato un cammino lungo, faticoso ma possibile grazie alla collaborazione delle amministrazioni, dei Comuni coinvolti, al supporto di tanti partner e all’entusiasmo di tutto lo staff, ringrazio tutti per aver sposato l’idea e aver lavorato duramente per tagliare questo primo traguardo” ha aggiunto. “Tutti i grandi eventi sono complessi, ora è il momento di mettere a frutto questa esperienza, rimboccarsi le maniche e lavorare per far crescere ancora di più questa manifestazione, perché lo sport possa essere strumento di unione e un volano economico per il territorio. Siamo orgogliosi di questo risultato anche perché è frutto del lavoro di una squadra di donne”, ha concluso Lorella Bernini.

“E’ stata una bellissima mattinata con tantissime persone qui in piazza. E’ stato bello ripristinare le tre partenze nei Comuni di San Gimignano, Colle della Val d’Elsa e Monteriggioni, una scelta premiata dalle tante presenze colme dimostrano le tante iscrizioni”, ha commentato l’Assessore allo sport del Comune di Siena Lorenzo Lorè. “Tanti atleti rimangono a bocca aperta quando si trovano di fronte agli straordinari palcoscenici delle piazze di partenza e arrivo. Quello di oggi è uno degli appuntamenti di nove giorni di sport, ringrazio la UISP per l’ottima e curata organizzazione”, ha concluso.

“E’ stata una bella sfida tornare sui percorsi originari ma siamo stati ricompensati dai sorrisi dei partecipanti e dalla magnifica cornice di Piazza del Campo dove si sono susseguite tantissime attività grazie alla collaborazione di Palestre Insieme e Siena Sport Experience. Vi aspettiamo il prossimo anno, cominceremo a lavorare per accogliervi al meglio”, ha commentato Paola Mancini, Segretario Generale Uisp Siena Aps.