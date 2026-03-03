Si è corsa la maratona di Tel Aviv, lo sport che unifica anche in tempo di guerra

Sorprende che a Tel Aviv, mentre il Medio Oriente è immerso in uno scenario di guerra sempre più complessa, sia stato possibile trovare concentrazione, risorse e sicurezza al punto da portare a termine la Tel Aviv Bank Leumi Marathon.
Venerdì 27 febbraio è andato in scena un evento per pochi. A trionfare, tra gli uomini, il keniano Dickson Simba Nyakundi, spesso anche al via di manifestazioni italiane, che con 2h10:14 ha anche staccato un nuovo personal best.
Al femminile, una gara più combattuta che ha visto l'etiope Baraki Gebriala festeggiare la vittoria con il crono di 2h35:20
Ancora una volta, lo sport conferma di essere uno strumento di unione, capace di fermare, anche se solo per qualche ora, anche gli scenari di guerra.
Nella foto Dickson Simba Nyakundi alla Corri Trieste 2022