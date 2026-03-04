Nicolò Petrin a caccia della sesta vittoria, con la nuova maglia Venicemarathon

Petrin infatti, assieme alla fidanzata e atleta Francesca Tonin (vincitrice del trail nel 2024), da gennaio veste i colori nero e arancio del Venicemarathon Runnng Team. Un sodalizio che ha portato subito fortuna all’atleta di Santa Maria di Sala (Ve) che domenica 1° marzo, alla prima uscita stagionale, si è messo in evidenza vincendo la ‘30 chilometri dei Portici’ di Bologna, nel contesto della Bologna Marathon. Dopo questo primo importante exploit, il panettiere volante è pronto ad apporre la firma, per la sesta volta, nell’albo d’oro del CMP Venice Night Trail.

I ritmi di vita di Nicolò Petrin stravolgono un po' quelli che son i tradizionali canoni da atleta: la sveglia suona alle 3 della mattina per recarsi in panetteria, dove lavora fino alle 13 circa. Poi pranzo, riposo, allenamento e di nuovo a letto molto presto per ricominciare la giornata. Un progetto di vita impegnativo e complesso, che lascia poco spazio al resto, ma che lui ben concilia e con grandissimi risultati.

“Nei periodi di Natale, Pasqua e Carnevale lavoro anche molte più ore del solito per preparare panettoni, colombe e frittelle, ma ugualmente riesco a concentrami bene sugli allenamenti quotidiani. Dopo la Venicemarathon di ottobre, mi sono preso una lunga pausa dalle gare per allenarmi al meglio per la stagione 2026 e l’ingresso nel Venicemarathon Running Team mi ha dato grande orgoglio. La vittoria di domenica era un obiettivo per il quale avevo lavorato molto, così come il CMP Venice Night Trail che rappresenta uno dei miei appuntamenti preferiti e una gara alla quale tengo moltissimo. Durante la stagione prenderò parte anche a tutte le altre gare organizzate da Venicemarathon come la Longato Jesolo Moonlight Half Marathon, il CMP Venice Lido Beach Trail e la 40^ Wizz Air Venicemarathon. Non vedo l’ora che arrivi il 28 marzo per correre di notte a Venezia, avvolti dalla magia di questa spettacolare gara”.

“Siamo molto contenti che Nicolò e Francesca siano entrati a far parte del nostro team e ci rallegriamo per questa sua prima ed importante vittoria. Attendiamo di vederlo all’opera e applaudirlo anche nei prossimi appuntamenti che organizzeremo nel corso dell’anno” – così il presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva.

E’ tutto ormai pronto per l’edizione del decennale di questo affascinante urban trail notturno di 16 chilometri e 51 ponti, organizzato da Venicemarathon in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Venezia e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico, che sabato 28 marzo farà vivere a oltre 6.000 runners l’inedita esperienza di correre di notte, a lume di torcia, nel cuore di Venezia.

Sono sponsor dell'evento: CMP (Title Sponsor), Alì (Official Sponsor), Hampton by Hilton (Official Hotel), Audi Motorclass (Offial Car); lI Centro Commerciale Porte di Mestre (Official Partner), San Benedetto, Bavaria, Dole, I Bibanesi, Palmisano, Pasta Sgambaro, 1/6 H Sport, Gac Power & Events, Tronchetto Parking (Official Supplier), Tao-Scuola Nazionale di Massaggio (Massage Service), ProAction (Sport Nutrition Partner) e Il Corriere dello Sport e Tuttosport (Media Partner).

Per maggiori informazioni www.venicenighttrail.it