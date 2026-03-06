Brescia, scatta il conto alla rovescia: domenica 8 marzo è il giorno della BAM da record  

BRESCIA – Domenica 8 marzo Brescia si prepara a vivere una maratona da record. La 24^ Bossoni Brescia Art Marathon ha registrato il “tutto esaurito” in tutte e tre le gare competitive – maratona, mezza maratona e BCC Brescia 10k – già la scorsa settimana. Un segnale che va oltre il semplice sold out: è la fotografia di un evento che cresce, edizione dopo edizione, e che è diventato un appuntamento atteso ben oltre i confini cittadini.

I numeri parlano chiaro. Sommando le tre competitive e la Sportland Easy Run 10k – che ha raggiunto quota 2.500 iscritti — si contano oggi 6.565 partecipanti. Una cifra che supera già di gran lunga il record della scorsa edizione, ferma a 5.000. E mancano ancora all’appello la Family Walking e la Tomorrow Runners, dove le iscrizioni tradizionalmente si intensificano proprio la settimana precedente l’evento.

L’obiettivo è toccare quota 8.000: un traguardo ambizioso, ma tutt’altro che impossibile.

I favoriti sulle tre distanze

La lista partenti promette sfide accese su tutte e tre le distanze. Tra i pretendenti alla vittoria diversi vantano titoli tricolori.

MARATONA – I riflettori sono puntati sui due bresciani Eva Grisoni (G.S. Atletica Rezzato) e Davide Angilella (Vanotti Running Team), entrambi a caccia del poker di vittorie a Brescia: lei ha trionfato nel 2022, 2023 e 2025; lui nel 2023, 2024 e 2025. A sfidare Grisoni ci sarà l’altoatesina Sarah Giomi (Atl. Castello), Campionessa Italiana di 50 km nel 2024.

MEZZA MARATONA – Tra le favorite spicca la bresciana Sara Bottarelli (Free-Zone), Campionessa Italiana di mezza maratona 2025 e già protagonista della BAM nel 2022, quando ha vinto la 21 km, e lo scorso anno, quando ha conquistato il più alto gradino del podio nella BCC Brescia 10k. Da tenere d’occhio anche la vigevanese Giulia Sommi (S.G. Squad), tricolore di maratona nel 2022.

Tra gli uomini favorito d’obbligo è il lecchese Andrea Elia (A.S.D. La Recastello), Campione Italiano di chilometro verticale con tre titoli consecutivi dal 2023 al 2025.

BCC BRESCIA 10K – Riflettori tutti puntati su Davide Bottarelli (G.S. Orobie), che dopo il secondo posto dello scorso anno punta al più alto gradino del podio.

Brescia capitale dell’inclusione: i Tricolori Paralimpici

Il legame tra l’ASD Rosa Running Team e la FISPES si consolida ulteriormente. Dopo aver assegnato i titoli italiani sui 10 km nella scorsa edizione, quest’anno la Bossoni Brescia Art Marathon celebrerà i tricolori paralimpici di mezza maratona.

L’inclusività della BAM è un mosaico che accoglie anche gli atleti di Special Olympics e la realtà bresciana di Feel Sport, impegnata quotidianamente al fianco degli ospiti della Nikolajewka Onlus. Lungo il tracciato della 10 km non competitiva, oltre 100 volontari spingitori garantiranno a tutti la gioia di tagliare il traguardo.

Sabato 7 marzo, scopri Brescia con la BAM

Il sabato della maratona è anche un'occasione per conoscere la città. Sabato 7 marzo sono in programma due visite guidate, aperte ai runner e ai loro accompagnatori.

La mattina, alle 10.00, un itinerario a piedi attraverso il cuore storico di Brescia: dalla Brixia romana di piazza del Foro – con il Tempio Capitolino, il Teatro e il Foro – fino a piazza della Loggia con il suo orologio astronomico, passando per piazza Paolo VI e la monumentale piazza Vittoria.

Appuntamento in piazza Arnaldo. Durata due ore, contributo di 10 euro (gratuito under 10). Prenotazione obbligatoria: info@arnaldodabrescia.it | 347 4122750.

Nel pomeriggio, alle 15.30, la Pinacoteca Tosio Martinengo propone un percorso speciale dedicato alle grandi donne raccontate dall’arte: aristocratiche, letterate, sante, pittrici, figure rimaste nell’ombra. Tariffa agevolata per tutti gli iscritti alle gare: 8 euro a persona, ingresso e visita guidata inclusi.

Punto di ritrovo: biglietteria della Pinacoteca, piazza Moretto 4. Prenotazione obbligatoria: CUP 030.8174200 | cup@bresciamusei.com.

“Il Corpo delle Donne”: la mostra che cammina di Francesca Chialà

La BAM 2026 ospita la mostra itinerante “Il Corpo delle Donne” dell’artista, performer, regista e sociologa Francesca Chialà, un percorso artistico che attraverserà i luoghi più iconici del centro storico di Brescia e del Museo di Santa Giulia.

Le grandi tele contro la violenza sulle donne sono come delle lunghe quinte teatrali dipinte con i loro corpi da atleti di diverse discipline sportive, da tanti bambini, donne, persone con varie forme di disabilità, sempre stimolati dalla musica dal vivo.

Le TELE-CORPO delle DONNE cammineranno come in una processione laica da piazza Vittoria e la Torre dell’Orologio fino al complesso monumentale di Brescia Musei per dialogare con gli affreschi e la scultura del martirio di Santa Giulia. Nel “Corridoio Unesco” si potrà ammirare per la prima volta la Tela ispirata dalla “Donna Vitruviana” che la Chialà ha dipinto all’EXPO di Osaka per celebrare i 20 anni Convenzione Unesco sulla Diversità delle Espressioni Culturali, firmata da oltre 180 Paesi nel mondo.

Il percorso artistico termina proprio nel Viridarium - Parco delle Sculture, il giardino delle abitazioni dell’antica Brixia. Qui il pubblico potrà toccare e attraversare fisicamente una Tela-Corpo perché il messaggio conclusivo dell'artista è che le donne non hanno scelto di non essere più toccate, ma vogliono solo essere rispettate, chiedendo sempre il permesso di entrare in contatto fisico con l’altra persona.

Il weekend della BAM prevede anche due appuntamenti con l’artista: sabato 7 marzo dipingerà con gli 800 bambini della Tomorrow Runners le nuove “tele del futuro”, trasformando in performance artistiche i toolkit “Parità in campo – Lo sport oltre ogni stereotipo” realizzati dalla Fondazione Milano Cortina con Terre des Hommes per raccontare i valori olimpici e paralimpici, in particolare sulla parità di genere, il fair play, il rispetto e l'inlcusione.

Domenica 8 marzo la Chialà realizzerà delle performance artistiche con il testimonial della BAM Antonio Vicino, 3 volte campione del mondo di canottaggio della Marina Militare e ora atleta di beach sprint, nuovo sport olimpico dai prossimi Giochi olimpici di Los Angeles che unisce corsa sulla spiaggia e slalom con la barca in mare.

L’artista e l’atleta si aggireranno tra le griglie di partenza della gara e nei punti di ristoro per i maratoneti per dipingere di rosso i volti delle migliaia di partecipanti, stimolati dalla musica dal vivo con i tanti musicisti e cantanti che quest’anno animeranno le strade di Brescia grazie all'associazione MUSICAL-MENTE.

Appuntamento a domenica 8 marzo

Tutto è pronto per la Bossoni Brescia Art Marathon 2026. Domenica 8 marzo, maratona, mezza maratona e BCC Brescia 10k partono tutte alle 8.30 da via X Giornate, con arrivo in piazza della Loggia. In piazza Vittoria il Villaggio Maratona.

La Sportland Easy Run scatta alle 8.45, si sviluppa sul percorso della 10 km competitiva e si conclude sempre in piazza della Loggia; la Family Walking prende il via alle 9.30 da piazza Vittoria.

Sabato 7 marzo alle 15.00 a Campo Marte, a scaldare l’atmosfera sarà, come da tradizione, la Tomorrow Runners, la corsa ludico-motoria dedicata agli alunni delle classi IV e V delle scuole primarie.