49^edizione PistoiAbetone Ultramarathon, svelata la medaglia dell’artista Anna Nigro

PISTOIA - A cento giorni dal via, svelata la medaglia 2026 della storica maratona PistoiAbetone Ultramarathon, evento organizzato da A.S.D. “SILVANO FEDI” PISTOIA, coadiuvata dalla Provincia di Pistoia e dai Comuni di Pistoia, San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano e che gode del Patrocinio della Regione Toscana, al via domenica 28 giugno. Tutta nuova la parte finale della distanza principale di 52 km, valida come Campionato Italiano IUTA 50km in salita e Campionato Nazionale di Gran Fondo Donatori Avis, alla quale si aggiungono la 30 km Pistoia-San Marcello e le non competitive, Free Walking 22 km, San Marcello-Abetone, e Quarto Traguardo 3 km, Le Regine-Abetone.

La medaglia

Chi taglierà il traguardo potrà aggiungere alla soddisfazione di aver compiuto una grande impresa, quella di indossare al collo un oggetto di grande pregio artistico, oltre che dall’elevato carico simbolico. Per i runner, la medaglia finisher è, infatti, l’emblema di sudore fatica, dei chilometri conquistati, degli allenamenti ed è in grado di rievocare le emozioni vissute nella giornata di gara.

Tutti i finisher riceveranno una medaglia in metallo dal colore bronzeo, disegnata dall’artista Anna Nigro che traduce in forma artistica l’essenza di una delle ultramaratone più iconiche d’Italia. Al centro un uomo e una donna che corrono rappresentando così la sfida condivisa e universale dell’atleta che affronta la salita verso l’Appennino. Ai lati due simboli del percorso: il Campanile di Pistoia, punto di partenza e radice storica della gara, e l’abete dell’Abetone, emblema della montagna e del traguardo. Una fascia attraversa la medaglia evocando il nastro di arrivo, elemento grafico che unisce idealmente città e montagna, partenza e conquista. In basso inciso il motto “Il sapore della sfida” che racchiude lo spirito profondo della competizione: fatica, determinazione e passione. Come racconta Anna Nigro, la medaglia è “un oggetto che pesa pochi grammi, ma racconta chilometri di anima”; un simbolo che celebra non solo una gara, ma il percorso umano di chi sceglie di mettersi alla prova.

Anna Nigro - Il linguaggio dell’anima

Artista ormai consolidata nel panorama figurativo italiano, Anna Nigro, nata in Calabria e toscana d’adozione, si distingue da oltre quarantacinque anni per una pittura che intreccia tecnica impeccabile, simbolismo e una profonda ricerca interiore. Il motto che accompagna il suo lavoro, “Un’emozione, un quadro”, sintetizza una poetica che mira a trasformare ogni dipinto in un incontro diretto tra artista e osservatore lasciando un’eco nel tempo.

Attiva in Italia e all’estero, affianca alla produzione pittorica anche l’attività editoriale come illustratrice. Nel corso della sua carriera Anna Nigro ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Collare Laurenziano, il Premio Ponte Vecchio, il Premio Donna e Lavoro 2021 Calabria e il Premio Mondiale “WE Build 2023” del Kiwanis International, oltre a premi dedicati a figure storiche della cultura come Canaletto, Margherita Hack e Jacopo da Ponte. Presente tra le trenta artiste selezionate per la trilogia editoriale Archè, Logos, Psiche, pubblicata da Giorgio Mondadori. Critici, storici dell’arte e curatori concordano nel definirla “unica” per la capacità di rappresentare non solo il volto ma anche l’anima dei soggetti. Le sue opere presenti in istituzioni pubbliche, sedi religiose e collezioni private, confermano un percorso artistico capace di dialogare con comunità e territori.

Iscrizioni

Le iscrizioni per le distanze competitive sono aperte sul sito fino a domenica 21 giugno 2026. La chiusura delle iscrizioni potrà essere anticipata in caso di raggiungimento del numero massimo di iscritti. Prossimo cambio tariffa giovedì 30 aprile 2026. Sono attive le promozioni “Challenge Romagna-Toscana” e “Ultramaratoneti” che prevedono un rimborso di € 5,00 per gli iscritti alla “50 km di Romagna” e per i tesserati del Club Supermarathon Italia e IUTA, rispettivamente. Per usufruire della promo, contattare contattare info@pistoia-abetone.net

Le iscrizioni per i percorsi ludico-motori chiuderanno venerdì 26 giugno 2026, salvo chiusura anticipata in caso di raggiungimento della capienza massima. E' possibile iscriversi sul sito o contattando info@pistoia-abetone.net oltre che direttamente presso la sede organizzativa: Viale Adua 94/B – Pistoia.