Chianti Ultra Trail by UTMB | Cardin e Dauwalter firmano la gara regina

È il giorno delle lunghe distanze al Chianti Ultra Trail by UTMB® ed è uno spettacolo incredibile quello andato in scena sulle colline toscane, con i migliori atleti al mondo protagonisti di gare combattutissime. Applausi a scena aperta per l’attesissima Courtney Dauwalter, una vittoria conquistata in 11:31:55, con pazienza, lucidità e determinazione. Bellissima e serrata anche la sfida maschile della 120 km, vinta dal francese Thomas Cardin (9:58:38), davanti a un indomito Andreas Reiterer, protagonista fino alla fine. Grande battaglia infine nella 73 km, dove Andrzej Witek ed Elísa Kristinsdóttir si impongono dopo un finale tiratissimo.

Ultra Trail Chianti Castles (120 km, 5200 m D+): Cardin trionfa, Dauwalter regina tra le donne

La gara più attesa del weekend, 120 km per 5200 metri di dislivello positivo, ha offerto lo spettacolo che si aspettava, sin dalle prime battute.

A giocarsi la vittoria al femminile sono state tre grandi protagoniste: l’americana Courtney Dauwalter, attesissima regina mondiale dell’ultra trail, la connazionale Rachel Entrekin e la norvegese Yngvild Kaspersen.

Dauwalter costruisce la sua gara con intelligenza e controllo, restando sempre a distanza ravvicinata dalle avversarie, senza mai perdere contatto – quasi mai oltre i tre minuti di distacco.

Al punto cronometrico di Villa San Michele, la situazione vede la norvegese in testa, seguita da Entrekin, con Dauwalter in terza posizione. È qui che cambia tutto.

La campionessa americana aumenta progressivamente il ritmo, imponendo la propria superiorità negli ultimi chilometri: prima ricuce, poi supera le avversarie, andando a conquistare la vittoria tra gli applausi del pubblico all’arrivo di Radda in Chianti.

Un successo costruito con esperienza, lucidità e una gestione perfetta della gara, che conferma ancora una volta Dauwalter come riferimento assoluto della disciplina.

Al maschile, la corsa si accende con un quartetto di assoluto livello: i francesi Thomas Cardin e Vincent Bouillard insieme agli italiani Andreas Reiterer e Tobias Geiser, appaiati fino a metà gara in una sfida tattica e ad altissima intensità.

Il momento decisivo arriva al ristoro di Gaiole in Chianti (km 74), dove Cardin e Reiterer cambiano passo e prendono margine sugli inseguitori. Nel finale è il francese a gestire e aumentare il vantaggio, andando a vincere in 9:58:38.

Alle sue spalle, straordinaria la prova di Andreas Reiterer, secondo in 10:06:16, autore di una gara di grande solidità e capace di resistere anche agli attacchi di un campione del calibro di Bouillard, terzo in 10:06:52.

Chianti Ultra Trail (75 km, 3100 m D+): Witek resiste e vince, duello fino alla fine per il podio

Sulla distanza dei 75 km per 3100 metri di dislivello positivo, la gara è stata altrettanto intensa e combattuta.

Il polacco Andrzej Witek prende il comando fin dalle prime fasi, imponendo un ritmo sostenuto e riuscendo a mantenerlo per tutta la competizione. Alle sue spalle va in scena una lunga battaglia tra il francese Guillaume Tiphene e l’italiano outsider Alessandro Affolati, con Davide Cheraz a lungo nel gruppo di testa prima di perdere terreno dopo Albola.

Il finale è decisivo: nella discesa da San Michele verso Radda, Tiphene riesce a superare Affolati, conquistando il secondo posto.

Sul traguardo, Witek chiude con uno straordinario 5:39:16, davanti a Tiphene (5:47:11) e Affolati (5:48:42). Quarto posto per Cheraz in 5:51:54.

Grande spettacolo anche nella gara femminile della Chianti Ultra Trail, con il duello tra l’islandese Elísa Kristinsdóttir e la svizzera Judith Wider.

Le due restano insieme fino alla sosta di Albola, dove Kristinsdóttir cambia passo e prende il largo, andando a vincere in 6:22:31. Seconda Wider in 6:31:48, terza l’olandese Hannah Derksen in 6:46:11.

Prima italiana Aurora Bosia, quinta al traguardo.

Domani ancora una giornata di grandi emozioni con la Chianti Marathon Trail, che vedrà i riflettori puntati soprattutto sugli italiani Francesco Puppi, vincitore della CCC all’UTMB Mont-Blanc 2025, e Nadir Maguet, tra i più forti trail runner europei, mentre nella gara femminile spiccano la norvegese Ida Amelie Robsahm e la spagnola Julia Font Gomez.

E Infine la Chianti Half Trail (21 km), con l’Italia che potrà contare su atleti di grande esperienza come Cesare Maestri e Alberto Vender, mentre tra le donne saranno da seguire Alice Gaggi e Caterina Stenta.



Info e risultati completi su: https://chianti.utmb.world

