Cento chilometri del Passatore 2026: prime conferme dai top runner

Faenza – L’obiettivo più importante del 2026 per le ultramaratonete e gli ultra maratoneti di più alto livello sono i Campionati mondiali di 100 km, individuali e a squadre, che si svolgeranno domenica 20 settembre ad Ames, in Spagna.

Da regolamento IAU (International Association of Ultrarunners), il GIS (General Information Service) del comitato organizzatore dei Mondiali deve ricevere entro novanta giorni dalla data della gara una lista di massimo nove nomi, tra i quali verranno successivamente indicati i sei convocati (più un’eventuale riserva). Tra questi sei uomini e altrettante donne, i primi e le prime tre in classifica porteranno punti per il campionato Mondiale per Nazioni.