Al via la 2^ edizione della Vertical Race

Roma - Domenica 29 marzo 2026 si correrà nella Capitale la 2^ edizione della Vertical Race , gara sportiva di 10 chilometri con partenza da via della XVII Olimpiade. L'evento è organizzato dalla Fondazione Vertical, realtà con oltre vent'anni di storia alle spalle, volta a sostenere e ad accendere i riflettori sulla ricerca per le lesioni midollari . Quest'anno la manifestazione vanta il prestigioso supporto di due grandi eccellenze: Eli Lilly gigante farmaceutico o globale con sede negli USA leader nello sviluppo di farmaci per diabete e obesità in qualità di Main Sponsor ed Enel, colosso dell’energia elettrica e del gas, nelle vesti di Presenting Sponsor, aziende che hanno sposato a pieno la causa solidale e scientifica dell'iniziativa.

La Vertical Race, che si avvarrà dell’organizzazione tecnica della Forhans Team, vuole portare a correre insieme atleti con disabilità, agonisti, amatori e runners di ogni età per sensibilizzare partecipanti, pubblico e media sul tema della prevenzione e cura delle lesioni midollari. La partenza della gara sarà anticipata da un momento di incontro e presentazione dei valori dell'evento, che vedrà la partecipazione attiva di importanti figure istituzionali e partner.

Alessandro Onorato (Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale) che sottolineerà l'importanza di ospitare una corsa così inclusiva per la città di Roma e il grandissimo valore della partecipazione attiva dei cittadini. L'energia della corsa sarà guidata da atleti d'eccezione, pronti a condividere sul tracciato romano la loro tenacia e la loro storia Tiziano Monti atleta paralimpico originario di Tarquinia che, in seguito a un incidente, ha trovato nello sport agonistico una vera e propria rinascita, diventando un simbolo di resilienza. Gareggerà con una speciale handbike la cui scocca fu inizialmente progettata per il grande campione Alex Zanardi, una figura che lo ha spinto e ispirato in questa disciplina. Julia Markowska atleta paralimpica conosciuta a livello internazionale per la sua feroce determinazione, porterà sul percorso la sua incredibile preparazione mentale e la grinta necessaria per superare ogni ostacolo. La fatica degli atleti troverà la sua giusta ricompensa al traguardo grazie ai partner solidali del settore alimentare, tra questi, DEM Supermercati, realtà della grande distribuzione fortemente legata al territorio, che curerà il ristoro immediato, contribuendo concretamente al recupero delle energie degli atleti, e che sarà rappresentata da Raissa Coletti, Corporate & Commercial Communication Manager.

Da sempre impegnata a sostenere le comunità locali, DEM Supermercati promuove lo sport come espressione di valori condivisi quali impegno, spirito di squadra e passione, investendo attivamente nelle realtà che animano il territorio. Pasta Felicia – Andriani Group marchio di riferimento nell’Healty Food e Rustichella D’Abruzzo, azienda si distingue per la qualità del grano e per i processi lenti di lavorazione, omaggeranno i corridori al traguardo con un esclusivo "Premio Finisher", consegnando ai partecipanti eleganti confezioni premium di pasta che si andranno ad affiancare alla medaglia appena conquistata.

Fabrizio Bartoccioni Presidente Fondazione Vertical: "Siamo immensamente orgogliosi di dare il via alla 2^ edizione della Vertical Race nella Capitale. Questa manifestazione non è semplicemente una gara sportiva di 10 chilometri, ma un momento in cui l'inclusione diventa tangibile: il nostro obiettivo è portare a correre insieme, sullo stesso tracciato, atleti con disabilità, agonisti, amatori e runners di ogni età. Il nome stesso della nostra fondazione, 'Vertical', racchiude in sé il nostro sogno e la nostra missione: l'aspirazione a una vita eretta e libera dalle limitazioni imposte dalla paralisi. Vedere atleti paralimpici eccezionali come Tiziano Monti e Julia Markowska condividere la loro tenacia e la loro grinta sul percorso è una fonte di ispirazione inesauribile per tutti noi. Oltre al valore sociale e sportivo, questa gara è il motore di un progetto benefico e scientifico cruciale. La Vertical Race è infatti uno strumento fondamentale per finanziare il nostro progetto più visionario: il Vertical Research Center. Vogliamo trasformare i nostri attuali spazi in un centro di ricerca all'avanguardia per lo studio delle lesioni midollari, creando laboratori italiani che lavorino in sinergia con le migliori università. Considerando che in Italia circa 80.000 persone vivono con una lesione midollare, l'urgenza di sostenere la ricerca e la prevenzione non è mai stata così alta. Ringrazio di cuore i nostri partner e le istituzioni per il prezioso supporto. Invito tutti a correre con noi domenica 29 marzo 2026 per trasformare la fatica in speranza e tagliare insieme il traguardo verso una cura."