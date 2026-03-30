Grande successo per la 2^ edizione della Vertical Race nella Capitale

A tracciare il bilancio della giornata è stato Fabrizio Bartoccioni, Presidente della Fondazione Vertical: "Siamo immensamente orgogliosi della 2^ edizione della Vertical Race nella Capitale. Questa manifestazione non è semplicemente una gara sportiva di 10 chilometri, ma un momento in cui l'inclusione diventa tangibile: il nostro obiettivo è portare a correre insieme, sullo stesso tracciato, atleti con disabilità, agonisti, amatori e runners di ogni età. Il nome stesso della nostra fondazione, 'Vertical', racchiude in sé il nostro sogno e la nostra missione: l'aspirazione a una vita eretta e libera dalle limitazioni imposte dalla paralisi. Vedere atleti paralimpici eccezionali come Tiziano Monti e Julia Markowska condividere la loro tenacia e la loro grinta sul percorso è stata una fonte di ispirazione inesauribile per tutti noi. Oltre al valore sociale e sportivo, questa gara è il motore di un progetto benefico e scientifico cruciale. La Vertical Race è infatti uno strumento fondamentale per finanziare il nostro progetto più visionario: il Vertical Research Center. Vogliamo trasformare i nostri attuali spazi in un centro di ricerca all'avanguardia per lo studio delle lesioni midollari, creando laboratori italiani che lavorino in sinergia con le migliori università. Considerando che in Italia circa 80.000 persone vivono con una lesione midollare, l'urgenza di sostenere la ricerca e la prevenzione non è mai stata così alta. Ringrazio di cuore i nostri partner e le istituzioni per il prezioso supporto. Grazie a tutti coloro che hanno corso con noi per trasformare la fatica in speranza e tagliare insieme il traguardo verso una cura."

La giornata ha visto la partecipazione dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e l'enorme importanza di ospitare una corsa così inclusiva per la città di Roma. L'energia sul percorso è stata guidata da atleti paralimpici d'eccezione: Tiziano Monti: Simbolo di resilienza, ha gareggiato con una speciale handbike la cui scocca fu inizialmente progettata per il campione Alex Zanardi e Julia Markowska: Atleta di fama internazionale, ha portato sul percorso la sua feroce determinazione e la grinta necessaria per superare ogni ostacolo.

Il successo dell'iniziativa è stato reso possibile da aziende che hanno sposato a pieno la causa solidale e scientifica dell'evento: Eli Lilly: Il gigante farmaceutico globale ha partecipato in qualità di Main Sponsor. Enel: Il colosso dell'energia ha sostenuto l'evento nelle vesti di Presenting Sponsor. Al traguardo, la fatica degli atleti ha trovato la giusta ricompensa grazie a DEM Supermercati, che ha curato il ristoro immediato contribuendo al recupero delle energie. Inoltre, i marchi Pasta Felicia – Andriani Group e Rustichella D’Abruzzo hanno omaggiato i partecipanti con l'esclusivo "Premio Finisher", consegnando eleganti confezioni premium di pasta da affiancare alla medaglia appena conquistata. Il tracciato, veloce e omologato FIDAL, si è snodato dal Villaggio Olimpico e ha toccato luoghi iconici della Capitale come l’Auditorium Parco della Musica, il PalaTiziano e il Ponte della Musica, con il prezioso supporto organizzativo della Forhans Team e tecnico di LBM Sport, affiancati dai pacer di Marathon Truppen.

I Risultati Sportivi

La gara maschile è stata estremamente avvincente, decisa in una volata finale sul filo dei secondi:

• 1° Classificato: Luca Zanetti (Asd Guida Sicura) in 32:16

• 2° Classificato: Leonardo Fagiolo (Atletica Studentesca Rieti) in 32:19

• 3° Classificato: Cristian Orazi (Atletica Winner Foligno) in 32:20

Discorso diverso nella gara femminile, che ha registrato un dominio più netto:

• 1^ Classificata: Lucia Mitidieri (Piano ma Arriviamo SSD) in 35:43

• 2^ Classificata: Annamaria Naddeo (Running Club Napoli) in 37:17

• 3^ Classificata: Ludovica Ferro (Romatletica Footworks Salaria) in 37:41