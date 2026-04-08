La 15^ Longato Jesolo Moonlight Half Marathon &10K verso il sold out

La 15^ Longato Jesolo Moonlight Half Marathon &10K è sempre molto apprezzata per il prestigioso contesto turistico-ricettivo in cui si svolge e per la sua formula organizzativa che prevede la partenza delle due distanze al tramonto e l’arrivo quando la luna e le stelle sono già alte in cielo.

Le due gare, come sempre, si correranno lungo un percorso molto suggestivo ricco di aspetti naturalistici come il fiume, la pineta, il lungomare e la spiaggia, mentre partenza e arrivo saranno accolti in Piazza Milano, dove sarà ospitato anche lo Jesolo Moonlight Village, aperto al pubblico nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 maggio e ricco di stand espositivi, musica ed intrattenimento.

La manifestazione sarà arricchita da altri due importanti eventi collaterali: la 2^ Rollerblade® Moonlight Half Marathon ovvero la prova di inline skating di circa 21 chilometri a carattere ludico motorio che si svilupperà lungo il percorso della mezza maratona e la 6^ Alì Family Run, la corsa-camminata solidale di circa 3 chilometri dedicata a famiglie, bambini, accompagnatori, turisti che, come concordato con l'Amministrazione Comunale, correrà anche quest'anno a favore della parrocchia di San Giovanni Battista, uno dei più importanti centri Caritas di Jesolo. La corsa sosterrà anche l'importante campagna di sensibilizzazione sulla lotta contro la poliomielite promossa del Rotary Distretto 2060, attraverso il progetto ‘End Polio Now’. Informazioni e iscrizioni per la gara di pattini in linea e Alì Family Run sono disponibili sul sito www.moonlighthalfmarathon.it.

La 15^ Longato Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K è organizzata da Venicemarathon in collaborazione con la Città di Jesolo e Jesolo Turismo.

